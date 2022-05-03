Чемпион в составе «Зенита» Сутормин: «Пока не осознаю, что пишем историю»
«Мы умеем побеждать в важных матчах»
— Ты в третий раз выиграл золото с «Зенитом». Какое чемпионство для тебя дороже всего? — вопрос Алексею Сутормину.
— Не хочется выделять какое-то одно, все дорогие. Понятно, что выиграть первое — нечто особенное, но и последующие важны. Вспоминать эмоции от этих побед будет одинаково приятно. Надеюсь, третье — не последнее в моей карьере.
— Эмоций не меньше, чем после первого золота?
— Нет, в том и дело. Прекрасно понимаю, что эта победа — вознаграждение за работу, проделанную всей командой в течение года.
— Какой момент сезона — ключевой для тебя? 7:1 над «Спартаком», 4:1 над «Динамо» или что-то еще?
— Их было несколько. Когда мы обыграли «Спартак» 7:1, то показали хороший футбол. 4:1 над «Динамо» тоже были важны, ведь мы не позволили сопернику приблизиться к нам. Да и субботнюю победу над «Локо» нельзя недооценивать. У нас вообще есть очень хорошая черта — мы умеем побеждать в важных матчах. Последнее поражение от прямого конкурента у «Зенита» было от «Локомотива» в сентябре 2019 года, но и тогда мы стали чемпионами. Проявление характера — одна из важнейших черт в борьбе за золото. В том числе благодаря ему мы становимся чемпионами из года в год.
Праздник в раздевалке
— В какой момент ты понял, что титул уже не упустите?
— Я всегда понимал, что все зависит от нас. К каждой игре готовился с мыслью, что надо делать все от нас зависящее. Даже когда «Зенит» и «Динамо» разделяло всего два очка, все равно у нас было преимущество.
— Вообще ожидал, что выиграете уже в субботу? Верил в победу «Урала» над «Динамо»?
— «Урал» и с нами пару недель назад играл хорошо. Мы надеялись на то, что он отберет очки у «Динамо», так и получилось. В целом в конце чемпионата сложно угадать, с кем играть лучше — с соперником из верхней части таблицы или нижней.
— Кому посвящаешь чемпионство?
— Семье, близким. Да, я всегда делаю все от себя зависящее, но без помощи и поддержки родных я бы не добился ничего.
— В раздевалке после «Локо» вы бурно праздновали успех. По соцсетям особо разлетелось, как вы всей командой поете «Дорожную» группы «Ленинград». А ее кому посвящаете?
— Ха-ха, да никому! Как-то один раз включили — и она всем зашла, даже латиноамериканцам. Мы ее иногда включаем в раздевалке, а в тот день было хорошее настроение. Думаю, в такой день можно было и послушать.
— А кто ее включил?
— В субботу — не знаю. А вообще музыку часто ставит наш врач-массажист Павел Скорик. Он с Барриосом и бразильцами свободно общается, так что им нравится. Может, они и включили в тот день.
Что общего у «Зенита» со «Спартаком» Романцева
— Четыре года подряд — досрочное чемпионство. В чем причины тотального доминирования «Зенита»?
— Дело в характере, а также в стабильности. Мы достигаем нужного результата и умеем его удерживать. В первый мой год в команде мы боролись с «Краснодаром» и «Локомотивом», во второй — со «Спартаком» и «Локомотивом», в этом — с «Динамо». Конкуренты меняются, но мы стабильно показываем необходимый результат. Мы побеждаем даже в тех играх, где у нас не все складывается хорошо.
— Противники «Зенита» считают, что он побеждает благодаря самому сильному составу в лиге. На твой взгляд, это главная причина этих побед?
— Если мы четыре года подряд выигрываем, значит, состав «Зенита» самый сильный в лиге. Многие в нашей команде прогрессируют, это видно. Но ведь и другие клубы тоже покупают легионеров, сильных российских игроков. У нас отличный коллектив: все помогают друг другу, поддерживают. Это ключевое.
— «Зенит» выиграл уже четыре чемпионства подряд. Такого в СССР и России добивался только легендарный «Спартак» Олега Романцева. Осознаешь, что и вы сейчас пишете историю «Зенита»?
— Что пишем историю, не осознаю. Но внести вклад в такую серию побед — это дорогого стоит. Главное, что мы всегда находим стимул побеждать вновь. Будем стараться и в следующем сезоне — хотим нарисовать вторую звезду (звезда к эмблеме добавляется за пять чемпионств. В истории «Зенита» их сейчас девять. — Прим. «СЭ»).
— Ты в детстве часто смотрел матчи «Спартака», ходил на него в «Лужники». Что общего есть у той команды и нынешнего «Зенита»?
— Чемпионский дух, характер. Тот «Спартак» был очень хорош — не случайно он побеждал в чемпионате России так часто. Для побед необходимы характер, старание, терпение. Все это было у той команды и есть сейчас у нас.
Сравнения с «Баварией»
— В Европе мало у кого есть действующая серия из четырех чемпионств подряд. С ходу на ум приходят только «Бавария» и «Зальцбург». Можно ли сказать, что «Зенит» для РПЛ — как «Бавария» для бундеслиги?
— Мы делаем все, чтобы быть на нее похожими. Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у нее меняются ближайшие конкуренты, которым не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге.
— «Зенит» может тоже взять 10 титулов подряд, как «Бавария»?
— Десятку сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть.
— У тебя теперь столько же чемпионских титулов с «Зенитом», сколько у Аршавина и у Кержакова. Знал ли ты об этом?
— Правда? Честно, не знал. Почему-то мне казалось, что у них больше. То ли у них слишком мало чемпионств, то ли у меня слишком много, ха-ха. Приятно, конечно.
Незабитый пенальти и цель на три года
— Ты какую ставишь себе оценку за сезон? Всем ли доволен?
— Хотелось бы, конечно, играть больше. Но я все равно считаю этот сезон хорошим — каждый год я, может, небольшими шагами, но становлюсь лучше. Этот сезон — не исключение. Я и в Лиге чемпионов поиграл, и в сборной даже с капитанской повязкой выходил. Но понятно, что мне есть куда двигаться дальше.
— Незабитый пенальти в серии с «Аланией» не портит впечатление от сезона?
— Да нет. Портит не пенальти, а проигрыш — ложка дегтя в нашем сезоне.
— Это же вообще твой первый промах с 11-метровой в карьере. Сам себе как объяснил причины?
— Я понимал, что рано или поздно это произойдет. Футболисты промахиваются — это нормально. Больше обидно, что удар не особо получился. Одно дело, когда вратарь хорошо сыграл, а тут именно удар вышел не лучшим. Но многие и на чемпионате мира промахивались, ничего страшного. На этом жизнь не заканчивается.
— Ты недавно продлил контракт с «Зенитом» до 2025 года. Твоя цель на три ближайших сезона?
— Когда пришел домой после продления, сказал: «Ну все. Теперь задача — шесть чемпионств за шесть лет в «Зените». Главное — радовать болельщиков своей игрой и результатами. Будем делать все, чтобы и вторая, и даже третья звезда появились на гербе. Надеюсь, через три года вы меня снова спросите про гегемонию как у «Баварии», а я вам отвечу, что мы чувствуем себя так же уверенно и нам по зубам выиграть десять титулов подряд.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0