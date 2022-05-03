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Чемпион в составе «Зенита» Сутормин: «Пока не осознаю, что пишем историю»

Сутормин объяснил, чем нынешний «Зенит» похож на «Спартак» Романцева
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Сутормин.
Фото ФК «Зенит»
Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин в раздевалке «Зенита» после победы в чемпионате России.
Фото ФК «Зенит»
Алексей Сутормин и Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»
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Интервью трехкратного победителя РПЛ в составе «Зенита» Алексея Сутормина.

«Мы умеем побеждать в важных матчах»

— Ты в третий раз выиграл золото с «Зенитом». Какое чемпионство для тебя дороже всего? — вопрос Алексею Сутормину.

— Не хочется выделять какое-то одно, все дорогие. Понятно, что выиграть первое — нечто особенное, но и последующие важны. Вспоминать эмоции от этих побед будет одинаково приятно. Надеюсь, третье — не последнее в моей карьере.

— Эмоций не меньше, чем после первого золота?

— Нет, в том и дело. Прекрасно понимаю, что эта победа — вознаграждение за работу, проделанную всей командой в течение года.

— Какой момент сезона — ключевой для тебя? 7:1 над «Спартаком», 4:1 над «Динамо» или что-то еще?

— Их было несколько. Когда мы обыграли «Спартак» 7:1, то показали хороший футбол. 4:1 над «Динамо» тоже были важны, ведь мы не позволили сопернику приблизиться к нам. Да и субботнюю победу над «Локо» нельзя недооценивать. У нас вообще есть очень хорошая черта — мы умеем побеждать в важных матчах. Последнее поражение от прямого конкурента у «Зенита» было от «Локомотива» в сентябре 2019 года, но и тогда мы стали чемпионами. Проявление характера — одна из важнейших черт в борьбе за золото. В том числе благодаря ему мы становимся чемпионами из года в год.

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Праздник в раздевалке

— В какой момент ты понял, что титул уже не упустите?

— Я всегда понимал, что все зависит от нас. К каждой игре готовился с мыслью, что надо делать все от нас зависящее. Даже когда «Зенит» и «Динамо» разделяло всего два очка, все равно у нас было преимущество.

— Вообще ожидал, что выиграете уже в субботу? Верил в победу «Урала» над «Динамо»?

— «Урал» и с нами пару недель назад играл хорошо. Мы надеялись на то, что он отберет очки у «Динамо», так и получилось. В целом в конце чемпионата сложно угадать, с кем играть лучше — с соперником из верхней части таблицы или нижней.

— Кому посвящаешь чемпионство?

— Семье, близким. Да, я всегда делаю все от себя зависящее, но без помощи и поддержки родных я бы не добился ничего.

Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин в раздевалке «Зенита» после победы в чемпионате России. Фото ФК «Зенит»
Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин в раздевалке «Зенита» после победы в чемпионате России.
Фото ФК «Зенит»

— В раздевалке после «Локо» вы бурно праздновали успех. По соцсетям особо разлетелось, как вы всей командой поете «Дорожную» группы «Ленинград». А ее кому посвящаете?

— Ха-ха, да никому! Как-то один раз включили — и она всем зашла, даже латиноамериканцам. Мы ее иногда включаем в раздевалке, а в тот день было хорошее настроение. Думаю, в такой день можно было и послушать.

— А кто ее включил?

— В субботу — не знаю. А вообще музыку часто ставит наш врач-массажист Павел Скорик. Он с Барриосом и бразильцами свободно общается, так что им нравится. Может, они и включили в тот день.

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Что общего у «Зенита» со «Спартаком» Романцева

— Четыре года подряд — досрочное чемпионство. В чем причины тотального доминирования «Зенита»?

— Дело в характере, а также в стабильности. Мы достигаем нужного результата и умеем его удерживать. В первый мой год в команде мы боролись с «Краснодаром» и «Локомотивом», во второй — со «Спартаком» и «Локомотивом», в этом — с «Динамо». Конкуренты меняются, но мы стабильно показываем необходимый результат. Мы побеждаем даже в тех играх, где у нас не все складывается хорошо.

— Противники «Зенита» считают, что он побеждает благодаря самому сильному составу в лиге. На твой взгляд, это главная причина этих побед?

— Если мы четыре года подряд выигрываем, значит, состав «Зенита» самый сильный в лиге. Многие в нашей команде прогрессируют, это видно. Но ведь и другие клубы тоже покупают легионеров, сильных российских игроков. У нас отличный коллектив: все помогают друг другу, поддерживают. Это ключевое.

— «Зенит» выиграл уже четыре чемпионства подряд. Такого в СССР и России добивался только легендарный «Спартак» Олега Романцева. Осознаешь, что и вы сейчас пишете историю «Зенита»?

— Что пишем историю, не осознаю. Но внести вклад в такую серию побед — это дорогого стоит. Главное, что мы всегда находим стимул побеждать вновь. Будем стараться и в следующем сезоне — хотим нарисовать вторую звезду (звезда к эмблеме добавляется за пять чемпионств. В истории «Зенита» их сейчас девять. — Прим. «СЭ»).

— Ты в детстве часто смотрел матчи «Спартака», ходил на него в «Лужники». Что общего есть у той команды и нынешнего «Зенита»?

— Чемпионский дух, характер. Тот «Спартак» был очень хорош — не случайно он побеждал в чемпионате России так часто. Для побед необходимы характер, старание, терпение. Все это было у той команды и есть сейчас у нас.

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Сравнения с «Баварией»

— В Европе мало у кого есть действующая серия из четырех чемпионств подряд. С ходу на ум приходят только «Бавария» и «Зальцбург». Можно ли сказать, что «Зенит» для РПЛ — как «Бавария» для бундеслиги?

— Мы делаем все, чтобы быть на нее похожими. Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у нее меняются ближайшие конкуренты, которым не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге.

— «Зенит» может тоже взять 10 титулов подряд, как «Бавария»?

— Десятку сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть.

— У тебя теперь столько же чемпионских титулов с «Зенитом», сколько у Аршавина и у Кержакова. Знал ли ты об этом?

— Правда? Честно, не знал. Почему-то мне казалось, что у них больше. То ли у них слишком мало чемпионств, то ли у меня слишком много, ха-ха. Приятно, конечно.

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Незабитый пенальти и цель на три года

— Ты какую ставишь себе оценку за сезон? Всем ли доволен?

— Хотелось бы, конечно, играть больше. Но я все равно считаю этот сезон хорошим — каждый год я, может, небольшими шагами, но становлюсь лучше. Этот сезон — не исключение. Я и в Лиге чемпионов поиграл, и в сборной даже с капитанской повязкой выходил. Но понятно, что мне есть куда двигаться дальше.

— Незабитый пенальти в серии с «Аланией» не портит впечатление от сезона?

— Да нет. Портит не пенальти, а проигрыш — ложка дегтя в нашем сезоне.

Алексей Сутормин и Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»
Алексей Сутормин и Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»

— Это же вообще твой первый промах с 11-метровой в карьере. Сам себе как объяснил причины?

— Я понимал, что рано или поздно это произойдет. Футболисты промахиваются — это нормально. Больше обидно, что удар не особо получился. Одно дело, когда вратарь хорошо сыграл, а тут именно удар вышел не лучшим. Но многие и на чемпионате мира промахивались, ничего страшного. На этом жизнь не заканчивается.

— Ты недавно продлил контракт с «Зенитом» до 2025 года. Твоя цель на три ближайших сезона?

— Когда пришел домой после продления, сказал: «Ну все. Теперь задача — шесть чемпионств за шесть лет в «Зените». Главное — радовать болельщиков своей игрой и результатами. Будем делать все, чтобы и вторая, и даже третья звезда появились на гербе. Надеюсь, через три года вы меня снова спросите про гегемонию как у «Баварии», а я вам отвечу, что мы чувствуем себя так же уверенно и нам по зубам выиграть десять титулов подряд.

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Бавария
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
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