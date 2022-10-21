У Семака конфликт с одним из лучших игроков «Зенита»? Почему тренер произвел обратную замену Мостового и каковы будут последствия

Андрей остался недоволен.

«Была его ошибка»

В четверг «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в Кубке России, но победу затмило другое событие. На 83-й минуте Сергей Семак совершил обратную замену совершенно здорового Андрея Мостового, что совсем не понравилось футболисту. Хавбек провел на поле всего 22 минуты и сразу после замены начал при всех эмоционально выяснять у главного тренера причину перестановки. Вскоре раздосадованный Мостовой направился в раздевалку.

После игры Андрей быстрым шагом пронесся сквозь микст-зону, проигнорировав все вопросы журналистов. Сергей Богданович на пресс-конференции был дипломатичен: «После ухода с поля Мостовой хотел спросить, почему его заменили, но такие вещи надо решать в раздевалке. Андрей вышел не так уверенно, как мы того хотели. Чтобы сохранить атакующий потенциал и поставить вышедших на замену игроков на их родные позиции, мы заменили Андрея, а в атаку отправился Малком. На то, что он ушел в раздевалку, я отреагировал нормально, это эмоции. Все мы когда-то ошибаемся, а я считаю, что была его ошибка. Я обязательно с ним поговорю. Но любому игроку не нравится, когда его заменяют. Тем более обратная замена достаточно обидна».

Что не понравилось Семаку?

Главный тренер «Зенита» тактично ушел от прямой критики игрока, но увидел в его действиях какую-то ошибку. Чтобы разобраться, я пересмотрел все 22 минуты Мостового в игре с «Крыльями».

Статистика получилась средней: семь точных передач при одной неточной, две неудачные попытки дриблинга и всего пара единоборств. Но провальной игру Мостового точно назвать нельзя. В первые пять минут он вообще не касался мяча, но в этот отрезок уместился эпизод, когда Андрей поддавил Хубулова в центре поля и заставил его совершить потерю. На 73-й минуте после единственного плохого паса Мостовой сразу же отработал и попытался перехватить мяч обратно. Еще один момент со знаком плюс произошел на 76-й минуте: он с левого полуфланга сделал отличную разрезающую передачу в штрафную на Барриоса.

Мостовой делает разрезающую передачу в штрафную на Барриоса. Фото Скриншот трансляции Скриншот трансляции

Но минусов тоже хватало. В двух эпизодах Мостовой явно передержал мяч и с опущенной головой пытался безрезультатно преодолеть барьер из нескольких соперников. Бросалось в глаза и то, что Андрей при прессинге часто держал дистанцию и скорее обозначал давление на соперника. Не всегда, конечно, но Малком на правом фланге без мяча действовал гораздо активнее. Ключевой момент произошел на 79-й минуте, когда «Крылья» забили: самарцы провели результативную атаку как раз по флангу Мостового. Малком в том эпизоде после потери рванул на свою половину поля и успел занять низкую позицию в обороне, а Мостовой поздно сориентировался и бросил соперников на своей бровке.

Мостовой бросил соперников на своей бровке. Скриншот трансляции

Уже четыре минуты спустя Мостового заменили. Нет никаких сомнений, что на окончательное решение о перестановке повлияла именно голевая атака. И, скорее всего, именно об этой ошибке говорил Семак.

Рабочая ситуация

Гнев Мостового понятен — ни один футболист не любит обратные замены. И чаще всего в таких ситуациях игрок пытается выяснить у тренера причину решения, но за пределами фокуса камер. Здесь ситуацию портит лишь нетерпеливость Андрея, из-за которой конфликт увидели все. Но для Мостового это не будет иметь последствий. За карьеру он пережил уже шесть обратных замен: трижды подобное было в «Химках», дважды — в сборной России. Причем Станислав Черчесов менял Мостового дважды за полгода: в октябре 2020-го с Турцией и в марте 2021-го со Словакией. Тогда, правда, в обоих случаях главный тренер сборной объяснял перестановки сменой тактики, в которую не вписывался Андрей.

Мостовой тогда тоже был недоволен заменами, просто они вызвали меньший резонанс, а тут на фоне очередной скучной победы «Зенита» появилось неординарное событие. Но клуб отлично отработал непростой эпизод — уже наутро вышел комментарий Семака, подводящий черту под инцидентом: «Успели пообщаться с Мостовым и после игры, и в пятницу перед тренировкой. Все абсолютно нормально — Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у нас у всех — главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше».