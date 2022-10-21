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Сегодня, 13:41

Семак — об обратной замене Мостового: «Андрей все понял и осознал»

Семак рассказал об отношениях с Мостовым после обратной замены
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой и Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пообщался с полузащитником команды Андреем Мостовым после обратной замены футболиста в матче 4-го тура группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Успели пообщаться с Андреем Мостовым и вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Все абсолютно нормально — Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у нас у всех — главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше. Нас ждет еще шесть непростых матчей, и каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только игроков, но и тренеров», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой сразу ушел от скамейки в раздевалку.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-21-sergey-semak-po-sozdannym-momentam-sochi-nakhoditsya-v-verkhney-chasti-tablitsy.htm
Андрей Мостовой
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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