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Сегодня, 00:10

«Спартак» забьет больше, чем пропустит. «Сочи» не обыграет «Зенит». Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес, Даниил Хлусевич и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и телеведущая Зухра Уразбахтина.

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

Виталий Дьяков — 0:1. Думаю, «Краснодар» победит. Команды только что играли в Кубке между собой, сильнее был «Нижний». «Быки» давненько не побеждали, уже пора.

Зухра Уразбахтина — 1:3. У «Нижнего» симпатичная команда, но слишком много сейчас ненужной возни с главным тренером. «Краснодар» посильнее.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Краснодар

«Факел» — «Ростов»

Виталий Дьяков — 0:1. «Ростову» важна эта игра, у него сейчас серия неудачных матчей, пора побеждать.

Зухра Уразбахтина — 1:2. «Факел» со «Спартаком» в Кубке потратил массу сил и энергии. Да и команда Карпина просто лучше.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ростов

«Локомотив» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:2. «Локомотив» сейчас выглядит непонятно. Оба соперника находятся не на тех местах, на которых хотели. Но все же «Динамо» — более классная команда, должна победить.

Зухра Уразбахтина — 1:1. Тут никто не знает, куда вывезет. «Локомотив» за пару матчей научился играть в скучный футбол. «Динамо» в этом сезоне вообще не впечатляет. Да, может быть много желтых и красных карточек.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

«Оренбург» — ЦСКА

Виталий Дьяков — 0:2. «Оренбург» дома неплохо играет, но ЦСКА обязан сейчас побеждать. Армейцам нельзя терять очки, если они еще рассчитывают бороться за чемпионство.

Зухра Уразбахтина — 1:2. Армейцы в тройке лидеров чемпионата, думаю, победу не отдадут даже в гостях.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

«Спартак» — «Химки»

Виталий Дьяков — 3:0. «Спартак» сейчас в хорошей форме, тем более играет дома. «Химки» есть «Химки», в команде творится непонятно что. У подмосковного клуба серия неудачных матчей, думаю, она продлится.

Зухра Уразбахтина — 3:2. Сзади у «Спартака» по-прежнему бардак. Но пока получается забить больше, чем пропустить, в матчах с не самыми мощными соперниками.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Химки

«Ахмат» — «Торпедо»

Виталий Дьяков — 2:0. «Ахмат» всегда хорошо играет дома. Южный город, болельщики активно поддерживают. Тем более сейчас Талалаев — тренер «Торпедо», у грозненцев будет особый настрой на него.

Зухра Уразбахтина — 1:1. Странно, если не случится стычек. Фолов и карточек должно быть много. Талалаев умеет настраивать!

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Торпедо М

«Урал» — «Крылья Советов»

Виталий Дьяков — 2:2. «Урал» набрал хороший ход, а «Крылья» всегда выступают весело и результативно. Голов будет много, но победителя команды не выявят.

Зухра Уразбахтина — 0:2. Если Каштанов не забьет в первые 10 минут, то «Урал» проиграет. «Крылья» даже после всех потерь играют в хороший футбол.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

«Зенит» — «Сочи»

Виталий Дьяков — 2:1. «Сочи» всегда неплохо выглядит против «Зенита». Этот матч не станет исключением, но питерцы дома выиграют.

Зухра Уразбахтина — 3:1. Внешне самый понятный с точки зрения прогноза матч. «Зенит» должен выиграть, но может случиться что угодно.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Сочи

Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Отходняк» после дерби. Найдется ли, что так яростно обсуждать после 14-го тура?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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