«Спартак» забьет больше, чем пропустит. «Сочи» не обыграет «Зенит». Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков и телеведущая Зухра Уразбахтина.

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

Виталий Дьяков — 0:1. Думаю, «Краснодар» победит. Команды только что играли в Кубке между собой, сильнее был «Нижний». «Быки» давненько не побеждали, уже пора.

Зухра Уразбахтина — 1:3. У «Нижнего» симпатичная команда, но слишком много сейчас ненужной возни с главным тренером. «Краснодар» посильнее.

«Факел» — «Ростов»

Виталий Дьяков — 0:1. «Ростову» важна эта игра, у него сейчас серия неудачных матчей, пора побеждать.

Зухра Уразбахтина — 1:2. «Факел» со «Спартаком» в Кубке потратил массу сил и энергии. Да и команда Карпина просто лучше.

«Локомотив» — «Динамо»

Виталий Дьяков — 1:2. «Локомотив» сейчас выглядит непонятно. Оба соперника находятся не на тех местах, на которых хотели. Но все же «Динамо» — более классная команда, должна победить.

Зухра Уразбахтина — 1:1. Тут никто не знает, куда вывезет. «Локомотив» за пару матчей научился играть в скучный футбол. «Динамо» в этом сезоне вообще не впечатляет. Да, может быть много желтых и красных карточек.

«Оренбург» — ЦСКА

Виталий Дьяков — 0:2. «Оренбург» дома неплохо играет, но ЦСКА обязан сейчас побеждать. Армейцам нельзя терять очки, если они еще рассчитывают бороться за чемпионство.

Зухра Уразбахтина — 1:2. Армейцы в тройке лидеров чемпионата, думаю, победу не отдадут даже в гостях.

«Спартак» — «Химки»

Виталий Дьяков — 3:0. «Спартак» сейчас в хорошей форме, тем более играет дома. «Химки» есть «Химки», в команде творится непонятно что. У подмосковного клуба серия неудачных матчей, думаю, она продлится.

Зухра Уразбахтина — 3:2. Сзади у «Спартака» по-прежнему бардак. Но пока получается забить больше, чем пропустить, в матчах с не самыми мощными соперниками.

«Ахмат» — «Торпедо»

Виталий Дьяков — 2:0. «Ахмат» всегда хорошо играет дома. Южный город, болельщики активно поддерживают. Тем более сейчас Талалаев — тренер «Торпедо», у грозненцев будет особый настрой на него.

Зухра Уразбахтина — 1:1. Странно, если не случится стычек. Фолов и карточек должно быть много. Талалаев умеет настраивать!

«Урал» — «Крылья Советов»

Виталий Дьяков — 2:2. «Урал» набрал хороший ход, а «Крылья» всегда выступают весело и результативно. Голов будет много, но победителя команды не выявят.

Зухра Уразбахтина — 0:2. Если Каштанов не забьет в первые 10 минут, то «Урал» проиграет. «Крылья» даже после всех потерь играют в хороший футбол.

«Зенит» — «Сочи»

Виталий Дьяков — 2:1. «Сочи» всегда неплохо выглядит против «Зенита». Этот матч не станет исключением, но питерцы дома выиграют.

Зухра Уразбахтина — 3:1. Внешне самый понятный с точки зрения прогноза матч. «Зенит» должен выиграть, но может случиться что угодно.