«Спартак» забьет больше, чем пропустит. «Сочи» не обыграет «Зенит». Прогнозы на 14-й тур РПЛ
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
Виталий Дьяков — 0:1. Думаю, «Краснодар» победит. Команды только что играли в Кубке между собой, сильнее был «Нижний». «Быки» давненько не побеждали, уже пора.
Зухра Уразбахтина — 1:3. У «Нижнего» симпатичная команда, но слишком много сейчас ненужной возни с главным тренером. «Краснодар» посильнее.
Виталий Дьяков — 0:1. «Ростову» важна эта игра, у него сейчас серия неудачных матчей, пора побеждать.
Зухра Уразбахтина — 1:2. «Факел» со «Спартаком» в Кубке потратил массу сил и энергии. Да и команда Карпина просто лучше.
Виталий Дьяков — 1:2. «Локомотив» сейчас выглядит непонятно. Оба соперника находятся не на тех местах, на которых хотели. Но все же «Динамо» — более классная команда, должна победить.
Зухра Уразбахтина — 1:1. Тут никто не знает, куда вывезет. «Локомотив» за пару матчей научился играть в скучный футбол. «Динамо» в этом сезоне вообще не впечатляет. Да, может быть много желтых и красных карточек.
Виталий Дьяков — 0:2. «Оренбург» дома неплохо играет, но ЦСКА обязан сейчас побеждать. Армейцам нельзя терять очки, если они еще рассчитывают бороться за чемпионство.
Зухра Уразбахтина — 1:2. Армейцы в тройке лидеров чемпионата, думаю, победу не отдадут даже в гостях.
Виталий Дьяков — 3:0. «Спартак» сейчас в хорошей форме, тем более играет дома. «Химки» есть «Химки», в команде творится непонятно что. У подмосковного клуба серия неудачных матчей, думаю, она продлится.
Зухра Уразбахтина — 3:2. Сзади у «Спартака» по-прежнему бардак. Но пока получается забить больше, чем пропустить, в матчах с не самыми мощными соперниками.
Виталий Дьяков — 2:0. «Ахмат» всегда хорошо играет дома. Южный город, болельщики активно поддерживают. Тем более сейчас Талалаев — тренер «Торпедо», у грозненцев будет особый настрой на него.
Зухра Уразбахтина — 1:1. Странно, если не случится стычек. Фолов и карточек должно быть много. Талалаев умеет настраивать!
Виталий Дьяков — 2:2. «Урал» набрал хороший ход, а «Крылья» всегда выступают весело и результативно. Голов будет много, но победителя команды не выявят.
Зухра Уразбахтина — 0:2. Если Каштанов не забьет в первые 10 минут, то «Урал» проиграет. «Крылья» даже после всех потерь играют в хороший футбол.
Виталий Дьяков — 2:1. «Сочи» всегда неплохо выглядит против «Зенита». Этот матч не станет исключением, но питерцы дома выиграют.
Зухра Уразбахтина — 3:1. Внешне самый понятный с точки зрения прогноза матч. «Зенит» должен выиграть, но может случиться что угодно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1