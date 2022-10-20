«Зенит» победил, но зародил конфликт: Мостовому не понравилась обратная замена Семака

Сине-бело-голубые одержали победу над «Крыльями», но остались на третьем месте в группе.

Серьезные намерения Семака

Даже «Зениту» иногда тревожно за результат. После трех туров группового этапа Кубка России лидер РПЛ внезапно очутился на третьем месте квартета, всего в трех очках от вылета из турнира. Но причины невнятной игры сине-бело-голубых были на поверхности: в двух стартовых матчах Кубка Сергей Семак с первых минут выпускал на поле резерв, а в третьей встрече со «Спартаком» — полуторный состав.

И, судя по выбору основы на домашнюю игру с «Крыльями», тренерский штаб устал давать шансы запасным. Семак бросил в бой лучших: пять бразильцев, дебют Барриоса в текущем кубковом сезоне, Клаудиньо на любимой позиции... Даже в воротах появился Кержаков, а не его кубковый дублер Иван, хотя он неплохо выглядел в трех предыдущих турах. Выбором состава Семак подчеркивал, что резерв не оправдал его надежд, и решать задачу по выходу в плей-офф будут сильнейшие.

Это громадный сюрприз. Понятно, что у «Зенита» было целых три дня на восстановление после выезда в Нижний Новгород, и столько же времени будет для подготовки к следующей встрече с «Сочи». Но ведь игрокам скамейки тоже необходима практика, иначе они не будут прогрессировать и потеряют мотивацию. Однако Семак решил пойти ва-банк, что наверняка удивило и Игоря Осинькина.

Самарцы без ударов

«Крылья» как раз выставили кубковый состав: сразу четыре игрока основы остались в Самаре, а Глушенков, Пиняев и другие лидеры начали матч на лавке. Хотя и в матче первого круга группы, когда «Зенит» проиграл впервые в сезоне, у волжан вышла не оптимальная обойма. Но тогда центральных защитников было два, а сейчас — три. И для «Крыльев» это большая редкость.

Самарцы вообще играли нетипично для себя. Но вряд ли Осинькин давал установку опускать линию обороны так глубоко — просто соперник почти не позволял волжанам выбраться со своей половины поля. Достаточно сказать, что за весь первый тайм «Крылья» ни разу не пробили по воротам.

Пятка Кузяева

«Зенит» же не форсировал события. Наверняка и футболисты понимали, что напротив них игроки ротации «Крыльев», а потому действовали даже слегка вальяжно. В игре хозяев сквозила уверенность, и «Зенит», кажется, пытался не просто забить, а изящно завести мяч в ворота. Таким и получился единственный гол первого тайма: Родригао, Барриос, Кузяев, Клаудиньо и Сергеев расчертили шикарную комбинацию. А Далер в ходе нее еще и эстетски сыграл пяткой.

«Зенит» забил вовремя. Да, доминирование хозяев было несомненным, но его требовалось подчеркнуть голом. И после него «Крылья» логично стали чуть активнее лезть в атаку, а следовательно, появились и свободные зоны. «Зенит» этому был только рад. Комбинаций стало намного больше, а забить мог кто угодно — отличные моменты упустили Кузяев, Барриос, Клаудиньо.

Недовольство Мостового

Любопытно, что едва ли не основным оружием «Зенита» были длинные передачи Ловрена в стиле Ракицкого. Хорват редко их использовал в предыдущих сезонах, но сейчас он все чаще запускает мяч верхом в чужую штрафную. И если в первом тайме лонгболлы Деяна ни к чему не привели, то уже на 46-й минуте капитан «Зенита» соорудил гол: Вендел принял его заброс, скинул на Сергеева, и тот оформил дубль. Кстати, оба мяча в ворота бывшей команды Иван подчеркнуто не праздновал.

2:0 — отличный задел на победу. Но «Зенит» при таком счете все равно оставался на третьем месте, так как уступал «Крыльям» по разнице мячей. Сине-бело-голубым нужно было забивать еще, но в активности они сбавили. Скорости и так не казались космическими, а после второго мяча заметно рухнули, особенно после замены Кузяева.

«Зенит» так и не забил третий, а «Крылья» реализовали одну из редчайших контратак — отличился Чиркович. И после этого произошло главное событие матча: Семак неожиданно сделал обратную замену Мостового, выпустив Густаво Мантуана.

Андрею явно не понравилось решение тренерского штаба, поэтому он тут же стал спорить с Сергеем Богдановичем и что-то ему доказывать, а после этого отправился не на скамейку, а в раздевалку.

Концовка вышла нервной. Кержаков в добавленное время спас «Зенит» от второго гола, так что сине-бело-голубые все-таки сохранили три очка.

Но на второе место не поднялись.