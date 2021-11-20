Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин дал большое интервью каналу «Ответь по-братски» вместе со своей внучкой Марией. Ниже — самые интересные моменты разговора.

Про Валерия Карпина

— Мы давно в очень хороших отношениях. Он еще был футболистом, а я — помощником у Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры.

Во всем он имел свое мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание. Он имел свое мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер его убеждал в преимуществе той или иной позиции. Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе — что пререкаться нельзя.

Мы с ним разговаривали на эту тему перед назначением в «Ростов». Но он ничего не советовал. Разговаривали на футбольные темы. Хорошая была дружеская беседа.

Про «Ростов»

— Согласился бы поработать в «Ростове», даже если бы знал, что меня ждет. Это не было ошибкой. Это было желание прийти в такой клуб, за который болеет много людей. Прекрасный город, я получил новые знания. Ошибка только одна — проигрыш в Кубке команде из второй лиги. Вот здесь — моя ошибка. А приход в клуб — ни в коем случае. Я приобрел много новых друзей. Увидел, как развивается футбол на периферии, а не в Москве. Хороший жизненный багаж.

Я не подошел к болельщикам после поражения от «Чайки» в Кубке. Это была моя большая ошибка, что я не подошел. Я ушел в раздевалку очень расстроенный. Нужно всегда подходить. Мы играем ради болельщиков. Вот сейчас была пандемия, и футбол был пресным во всем мире. Сейчас, как пустили на трибуны, — другое дело. Поинтересней пошли матчи. Энергетика должна быть. Без болельщиков футбола нет.

О «Локомотиве»

— Будет ли когда-то спокойно в «Локомотиве»? Это тоже неправильно. Всегда должно быть напряжение. Но правильное. Не увольнений ждать, а чтобы все вместе напряженно работали и добивались успехов. Я пока не могу понять, какое направление выбрал клуб. Если раньше акцент делался на то, чтобы больше было своих воспитанников, то сегодня, мне кажется, направление другое. Мы должны воспитывать игроков из других стран. А получится их продать или нет? Это очень спорный вопрос. Направление развития так часто менять нельзя.

Согласился бы возглавить «Локомотива» после ухода Николича? А почему не согласиться? А Николич на международной арене не выиграл ни одного матча. Что будет дальше — я не могу сказать.

О модной одежде

— Раньше как было: едешь за границу, а там, естественно, больше брендов. Что-то понравилось и подошло — покупаешь. Я этим правилом и по сей день пользуюсь. Любимого бренда у меня нет. Супруга что-то советует. Она в этом плане большой мастер. Я бываю на людях и должен нормально одеваться. Не более того. Надеваю то, что нравится и подходит.

Любимая вещь в гардеробе — обувь. Туфли, в частности, но в последнее время кроссовки тоже. Самое главное — чтобы было удобно. Обувь, в которой можно много гулять.

Слухи про кардиган Loro Piano за полмиллиона рублей? Что-то очень дорого. Разве свитер может так дорого стоить? Я такие вещи не покупаю. Себя не надо забывать, но на цены смотреть надо. Предел у меня — нормальный. Когда цена разумная — куплю. Если неразумная — нет.

О фамилиях иностранцев

— С Крыховяком мог ошибиться. По поводу Фарфана — я специально так говорил. Называл Форланом. Фарфан — перуанец, Форлан — уругваец. У них всегда была конкурентная борьба. Делал это, чтобы все посмеялись. Такая же ситуация с Хаджикадуничем.

Это же шутка. Игроки тоже потом друг друга иногда подкалывают. Ситуация веселая и юморная.

Лучший игрок и символическая сборная «Локомотива» при Семине

Лучший игрок — Измайлов. Выдающаяся техника.

Символическая сборная — Гильерме, Евсеев, Пашинин, Нижегородов, Сенников, может, Лекхето. Много хороших игроков было. Обиора был суперталантливый. Фарфан. Я представляю, как он вообще в 21 год играл. Лоськов в комбинационном плане, Сычев многое сделал для чемпионства. Маминов — настоящий локомотивец. Всю жизнь играл в одной команде. Дважды чемпион. Может быть, и Алексею Миранчуку место нашлось бы. Сложный вопрос.

Внучка Семина Мария — об инстаграме тренера и о том, какой он в жизни

— Он сам сказал, что хочет инстаграм. Сказал — давай заводи. Я спрашиваю: «Тебе надо?» — «Надо». Он же модный у нас. Гонится за трендами.

Сейчас он сам пишет посты. Они с бабушкой слаженно работают. Дед пишет, бабушка исправляет ошибки. Я так удивилась, когда он начал комментировать мои фотки. Все сам делает.

В жизни он не ругается особо. Достаточно шутливый. После проигранного матча может ходить хмурым и всем видом показывать, что не стоит его трогать. А так — веселый.

Я хотела как-то набить татуировку. Он ругался. Но я все-таки набила. Я не говорила ему о своем желании. Он как-то сам узнал. Хотя о том, что я все-таки сделала ее, он не в курсе.