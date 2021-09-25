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У Семина не пошло в «Ростове». Решение об уходе стало логичным

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 17:30
Юрий Семин. Фото ФК «Ростов»
Юрий Семин. Фото ФК «Ростов»
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Теперь свой шанс получит Заур Тедеев.
Юрий Семин.«Я не боялся матча с «Локомотивом». Заканчивать карьеру пока не собираюсь». Семин — об отставке из «Ростова»

Расставание дончан и Юрия Семина со стороны выглядит максимально уважительно.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи», — заявил президент «Ростова» Арташес Арутюнянц клубной пресс-службе.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

«Приняли решение совместно, обсудили все нюансы. Всегда в таких ситуациях в большей степени влияет результат. Мы свою работу выполняли. Наверное, недостаточно набрано очков. Положительные моменты тоже имелись: большая группа молодых ребят, которые выходили в стартовом составе. Они в дальнейшем будут успешно защищать цвета «Ростова», я уверен в этом. У нас с руководителями остались хорошие отношения. Мы понимаем друг друга. Я всем благодарен. Хочу сказать клубу большое спасибо. Расстались с руководством на хорошей ноте. Мы с клубом подходим друг к другу. Но есть обстоятельства, по которым надо расставаться. Ребятам удачи, им нужно время. Уверен, что у «Ростова» все будет хорошо», — это уже высказывание Семина в «СЭ».

Понятно, что в таких ситуациях стороны всегда стараются оставаться максимально корректными и говорить теплые слова в адрес друг друга — так принято. Но, судя по всему, здесь и правда искреннее уважение.

Давайте честно: у 74-летнего Семина в «Ростове» не пошло. В семи матчах во всех турнирах — всего одна победа: 22 августа в гостях над «Нижним Новгородом» (2:1), добытая на 89-й минуте благодаря рикошету и автоголу Масоэро. Плюс три ничьи и три поражения. И если неудачу дома с ЦСКА (1:3) еще как-то можно принять, то вот осечка во встрече с «Крыльями» в прошлом туре (2:4) — это совсем уж обидно. Последней каплей стал проигрыш «Чайке» (0:1) в БЕТСИТИ Кубке России. Очень болезненный результат фактически в дерби: после матча футболисты «Ростова» долго извинялись перед своим фан-сектором.

Стоит обратить внимание и на такую цитату из интервью Семина «СЭ»: «Никаких конфликтов у меня не было. Недопонимания есть всегда. С теми, кто играет, понимание есть, а с теми, кто нет, есть недопонимание. Это очень сложный момент». Исходя из нее, можно предположить, что раздевалкой тренер владел не полностью.

По данным «СЭ», решение о расставании стало обоюдным. Семин, осознавая, что у него не идет, не стал держаться за место, а руководство «Ростова» решилось на перемены.

Тем более вариант с Тедеевым, ранее успешно возглавлявшим молодежную команду (там дончане идут на первом месте в своей группе, одержав девять побед в десяти турах), по нашей информации, всерьез рассматривался еще летом после ухода Валерия Карпина. Но тогда в клубе решили, что на смену Карпину нужен не менее статусный и именитый специалист, — и возникший вариант с Семиным подошел как нельзя лучше. По крайней мере, как казалось на тот момент.

Есть и еще один нюанс. В «Ростов» был не прочь вернуться Курбан Бердыев. Причем желание испытывал довольно настойчивое. В этом смысле фигура Семина выглядела куда более устойчивой, чем никогда не работавший на уровне РПЛ Тедеев. Теперь же 40-летний специалист получит свой шанс. Кредит доверия у него довольно большой. Посмотрим, что из этого выйдет.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

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ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

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26%

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