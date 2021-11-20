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ЦСКА больше не семья. Армейцы пошли по пути «Спартака»

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 09:15
Роман Бабаев, Игорь Акинфеев, Олег Малюков и Алексей Березуцкий (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Роман Бабаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Бабаев, Игорь Акинфеев, Олег Малюков и Алексей Березуцкий (слева направо). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Константин Алексеев — о проблемах красно-синих.
Ивица Олич. Что происходит в ЦСКА? В клубе идет борьба за власть, а Олич стал разменной монетой

Это было совсем недавно. В ЦСКА могли пару лет не платить премиальные за победу в чемпионате или один игрок расколошматить другому на базе машину, но в прессе об этом не раздавалось ни звука. Армейцы были семьей, из которой никто не выносил сор, чем законно гордились.

Но с недавних пор все не так. Кажется, первым таким явным сигналом стал два года назад пост супруги руководителя селекционного отдела Максима Дюкова с жесткой критикой в адрес Виктора Гончаренко: «Просто потому, что он боится брать на себя какую-либо ответственность. Просто он обыграл «Реал» и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что, видимо, и не заметили, как мы оказались в жопе».

А потом словно открылись шлюзы — прорвало. Начиная с мутной истории, когда Джанаев прилетал на подписание контракта, но улетел ни с чем, и скандального расставания с Сергеем Овчинниковым, заканчивая последним эпизодом с Ивицей Оличем. Который проработал в должности главного тренера ЦСКА смехотворные три месяца, из которых один пришелся на отпуск. Сразу после него и покатилась голова.

Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тут хорват сорвал покровы, в интервью «Чемпионату» катком проехавшись по гендиректору Роману Бабаеву. И что самое грустное для ЦСКА — это уже совершенно никого не удивляет. Разве для кого-то было секретом, что Олича весьма жестко сняли с дистанции прямо накануне отлета на первый сбор? Помним мы и о том, что ему не дали ввести в штаб Рахимича, и мрачное лицо Бабаева на представлении нового тренера команде, и слова Василия Березуцкого, мол, чему я мог научиться у хорвата.

Или кому-то кажется невероятной информация «СЭ» от 16 ноября? Вот эта:

«Источники сообщают, что совет директоров не был удовлетворен докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком команды и плану действий на зимнее окно. По сути, менеджмент ограничился общими словами, что работа ведется и состав нужно укреплять. Детальный план действий представлен не был.

В этой ситуации, несмотря на то что СД в целом был готов принимать решение об увеличении инвестиций в команду, было принято решение отложить рассмотрение вопроса о бюджете. Будет проведено дополнительное заседание совета, как только менеджмент подготовит детальный план исправления ситуации с понятным и конкретным набором действий».

Роман Бабаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Бабаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ивица Олич. «Человек, который любит ЦСКА, не будет так говорить». Резкое мнение Грушевского об Оличе

Еще три года назад подобное невозможно было представить, теперь же — легко. Потому что ЦСКА своей последовательностью и сплоченностью всё больше и больше напоминает вулканирующий «Спартак».

И, на мой взгляд, совершенно неважно, на чьей стороне правда в последней истории — Бабаева или Олича. Не сомневаюсь, что и один, и второй имели достаточно аргументов, чтобы действовать именно так.

Куда важнее, чтобы подобные курьезы не происходили в дальнейшем. А для этого нужно-то всего ничего: четкая вертикаль власти, в которой все двигаются в одном направлении. Как это, скажем, устроено в «Динамо» и с недавних пор в «Локомотиве» (да-да), как это было в ЦСКА в недавнем прошлом.

И тогда не будет ни расставаний с тренером через шесть матчей, ни проваленных отчетов на совете директоров, ни много другого, что мешает развитию клуба. А красно-синие с их нынешними финансовыми возможностями вновь станут бороться за золото.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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