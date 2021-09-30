«У нас нет своих Шевченко и Реброва». В 1999-м «Локомотив» Семина на равных бился с «Лацио»

22 года назад «Локомотив» уже играл с «Лацио» — в полуфинале Кубка кубков.

«Сбить натовские самолеты может только Михайлович»

В 1999-м «Локомотив» Юрия Семина во второй раз подряд дошел до полуфинала Кубка кубков. В предыдущем розыгрыше турнира железнодорожники не смогли пройти «Штутгарт». Теперь же предстояло побороться с «Лацио», который на тот момент называли сборной мира. Судите сами. На первый матч, в Москву, рулевой римлян Свен-Еран Эрикссон привез Михайловича, Станковича, Саласа, Вьери, Бокшича, Манчини, Недведа...

Безусловно, одним из главных козырей в составе итальянцев считался Синиша Михайлович. На тот момент он уже значился рекордсменом серии А по числу голов, забитых со штрафных. Их на его счету было 20, и по этому показателю серб опережал таких асов, как Дзола, Марадона, Платини и Роберто Баджо. В «Лацио» Михайлович бил все штрафные, а также подавал большинство угловых. И то и другое в его исполнении таило немалую угрозу. Для серба не существовало проблемы расстояния. Он мог забивать как с 17, так и с 35 метров.

— Давно обратил внимание на Михайловича, точнее, на его необычную манеру исполнения штрафных ударов. Как правило, серб бьет над «стенкой» в верхний угол ворот, сочетая при этом необычайную силу и точность. Прямо скажу: штрафные в исполнении этого защитника крайне неприятны и опасны для любого голкипера, — говорил Руслан Нигматуллин за несколько дней до игры.

— Думали уже, что можно противопоставить Михайловичу?

— В случае необходимости прибегну к обычной вратарской хитрости: постараюсь установить «стенку» как можно ближе к мячу. Тут, правда, важно действовать предельно аккуратно и не разозлить судью, который вполне может оценить этот маневр желтой карточкой. Уверен также, что Семин перед игрой даст твердую установку: не фолить вблизи от штрафной. Именно такое напутствие мы получили перед прошлогодним матчем против «Штутгарта», где также есть классный исполнитель стандартных положений — Красимир Балаков. В итоге болгарин пробивал штрафные лишь дважды. В первый раз он не попал в створ, а во второй — закрутил мяч в угол. Еле-еле удалось вытащить этот тяжелейший мяч...

Впрочем, в те дни Михайлович не мог полностью сконцентрироваться на футболе. Он стал героем многочисленных телевизионных выпусков новостей, причем неспортивных. Игрок «Лацио» встретился с Марко Минитти, который считается в Италии своего рода серым кардиналом и правой рукой премьер-министра страны. Михайлович от имени многочисленных югославских легионеров выразил протест против участия Италии в военных операциях НАТО на Балканах:

- В последнее время я больше говорю о войне в Сербии, чем о самом футболе. Думаю, вы меня поймете, ведь речь идет о моей стране и моих близких. Я в шоке. Гибнут люди. На последний матч национального первенства мы со Станковичем вышли с траурными повязками. Надеюсь, стороны сядут за стол переговоров. Пора остановить войну.

В Белграде тогда в ходу был невеселый анекдот, что сбивать натовские самолеты может только такой снайпер-дальнобойщик, как Синиша Михайлович...

8 апреля 1999 года. Москва. «Локомотив» — «Лацио» — 1:1. Заза Джанашия и Синиша Михайлович. Фото Александр Вильф, —

«Вьери играет грязно. Надеюсь, свой лимит переломов носа я исчерпал»

Семину нужно было решить еще одну — на первый взгляд, трудновыполнимую задачу: сдержать дуэт форвардов Вьери — Салас. На эту роль он отрядил трио центральных защитников — Чугайнова, Черевченко и Арифуллина.

— Вьери — крепкий форвард таранного типа, остановить которого непросто. Он всегда идет напролом, использует любые приемы, вплоть до самых грязных, — говорил тогда нынешний главный тренер «Химок» Игорь Черевченко.

— Например, удар локтем в лицо Онопко в первом стыковом матче сборных России и Италии осенью прошлого года.

— Я этот эпизод тоже запомнил. Семин уже предупредил, что Вьери — большой любитель провокаций и с ним нужно держать ухо востро. Думаю, если я не уступлю ему в «физике», то все будет нормально.

— Вы вылечили свой нос?

— Нужна операция. За карьеру было уже четыре перелома носа. Надеюсь, свой лимит я исчерпал.

Несмотря на статус явного фаворита полуфинальной пары, Эрикссон не скупился на комплименты в адрес железнодорожников.

— «Локомотив» — очень хорошо физически подготовленный клуб, — отмечал швед. — Прекрасное впечатление произвели организация игры команды и техническая подготовленность большинства футболистов. Мы не считаем «Локомотив» слабее «Мальорки» или «Челси» (участники другого полуфинала. - Прим. «СЭ»), но, тем не менее, приехали в Москву побеждать.

Особый интерес у итальянских журналистов вызывал Заза Джанашия. Они хорошо запомнили грузинского нападающего по первому матчу с «Маккаби», в котором он сделал хет-трик. После тренировки «Локомотива» итальянские телевизионщики уговорили Джанашию дать интервью. После того как он ответил на вопросы, журналист на чистом русском совершенно искренне попросил форварда: «Завтра, пожалуйста, быстро не бегай».

А вот римские звезды не сразу понимали, о ком идет речь, когда их спрашивали об игроке «Локо».

— Вашу команду не боюсь. В Москве впервые, и она мне нравится, — заметил Недвед в интервью «СЭ».

-Что думаете про нашего Джанашию?

— Джанашия?

— Это — «атаканте» москвичей.

— А-а... Браво.

«Джанашия достоин играть в серии А»

"Локомотив" (Москва) — «Лацио» (Рим) — 1:1 (0:0).

Голы: Джанашия, 60 (1:0). Бокшич. 77 (1:1).

«Локомотив»: Нигматуллин, Арифуллин, Дроздов, Харлачев (Маминов, 83), Черевченко, Чугайнов, Смертин (Лоськов, 46), Гуренко, Джанашия, Лаврик, Булыкин (Бородюк, 83).

«Лацио»: Маркеджани, Негро, Панкаро, Михайлови, Фавалли, Хесус Алмейда, Ломбардо, Де ла Пенья, Салас (Манчини, 74), Станкович, Вьери (19. Бокшич, 63).

Джанашия действительно заслуживал самых лестных оценок за свою игру в первом полуфинале. Правда, первым мог зажечь свою фамилию на табло Вьери. Михайлович настолько сильно подал угловой, что Нигматуллин не решился выйти на перехват. Зато итальянский форвард не побоялся подставить голову — мяч угодил в перекладину, отскочил к нему же, и он во второй за считаные секунды раз простил хозяев.

— Ошибся Булыкин, который должен был контролировать эту зону, — констатировал после игры Семин. — Впрочем, когда к мячу подходит Михайлович, предсказать дальнейшее развитие событий невозможно. Попробуй угадай, с какой скоростью и в какую точку полетит мяч после его удара! Михайлович — уникальный игрок, равных которому в мире не было, нет и вряд ли когда-нибудь будут.

В целом «Локомотив» не уступал гостям в единоборствах, а Черевченко с Арифуллиным, попеременно закрывавшие Саласа и Вьери, не давали вздохнуть своим оппонентам. Впереди подопечные Семина ответили акробатическим трюком Джанашии — ударом через себя — в руки голкиперу. На этом, по сути, опасные моменты до перерыва закончились.

К удивлению многих, на второй тайм не вышел Смертин, который играл безошибочно. Его заменил Лоськов.

— У Смертина, так же как и у Джанашии, два дня была высокая температура, и он не тренировался. Сегодня смог сыграть только один тайм, — пояснил после матча Семин.

А вот Джанашия, несмотря на недомогание, был лучшим на поле! Сначала он вывел на ударную позицию Харлачева. Тот обыграл защитника и, казалось, уложил на газон Маркеджани, но вратарь все же успел отбить мяч ногой. В этот момент раздосадованный Семин пнул ногой скамейку.

А через 10 минут мяч после длинного заброса из глубины и после нескольких рикошетов все же был доставлен до грузинского нападающего. Джанашия опередил вышедшего из ворот голкипера римлян, но ушел в край поля, откуда попасть в створ было крайне сложно. Заза не растерялся, мгновенно развернулся и с правой ноги отправил мяч под перекладину — 1:0. И зрители тут же увидели знаменитый грузинский кульбит.

— Сам не знаю даже, как попал, — признался форвард. — Очень удивился, когда мяч влетел в сетку. Ну и обрадовался, конечно, страшно. В том эпизоде оставалось только бить, делать было уже нечего, но думал, что промахнусь.

— Нет смысла делать комплименты Джанашии. Считаю, что этот форвард достоин того, чтобы выступать в одном из клубов итальянской серии А, — заметил на пресс-конференции Эрикссон.

8 апреля 1999 года. Москва. «Локомотив» — «Лацио» — 1:1. Юрий Дроздов и Евгений Харлачев. Фото Александр Вильф, —

«Мы должны были победить лучшую команду Европы!»

Гости ответили сочным ударом Михайловича со штрафного — Нигматуллин сыграл выше всяких похвал. В целом римляне выглядели в атаке беззубо, и Эрикссон снял с игры Вьери и Саласа. К сожалению, замены шведа сработали.

Вышедшие на поле Манчини и Бокшич организовали ответный гол. Образцово-показательная трехходовка «Лацио» с первым пасом Станковича, откидкой пяткой Манчини и четким ударом Бокшича заставила капитулировать Нигматуллина — 1:1.

Гости перехватили инициативу, «поддушили» москвичей. Однако в концовке вырвать победу могли именно хозяева. Бородюк едва не поразил дальний угол после классного прострела Маминова. В итоге ничья, достойная всяческих похвал.

Не случайно после игры Эрикссон выглядел немного обескураженным:

— Меня предупреждали, что «Локомотив» — очень сильная команда. Не исключаю, что ответная встреча может закончиться нашим поражением.

— Мы были достойны победы, — заметил, в свою очередь, Семин. — Но когда имеешь дело с такой командой, как «Лацио», использовать лишь один момент из четырех — непозволительная роскошь. У меня нет претензий к своим игрокам — они провели блестящий матч.

Джанашия был солидарен со своим тренером.

— Я разочарован. Мы на равных играли против лучшей команды Европы — и должны были ее побеждать!

«Тифози освистывали «Лацио»

«Лацио» — «Локомотив» — 0:0

«Лацио» (Рим): Маркеджани, Негро, Неста, Михайлович, Панкаро, Ломбардо, Фернанду Коуту (Альмейда, 46), Станкович, Недвед, Манчини (Де ла Пенья, 76), Вьери (Бокшич, 88).

«Локомотив» (Москва): Нигматуллин, Арифуллин, Чугайнов, Черевченко, Гуренко, Лаврик, Смертин, Лоськов, Харлачев (Маминов, 66; Бородюк, 84), Джанашия, Булыкин.

Перед ответной игрой у римлян было преимущество в виде гостевого гола Бокшича. Он в итоге оказался решающим.

На следующий день после ответной встречи (0:0) «СЭ» вышел с заголовком на первой полосе: «И все-таки — спасибо, «Локомотив»! Ты был достоин финала».

На 5-й минуте лишь самоотверженный и своевременный подкат Михайловича спас хозяев от неприятностей после прострела Харлачева. Через две минуты Булыкин с такой легкостью преодолел весьма внушительный оборонительный заслон, что Михайлович лишь удивленно развел руками. Такое начало шокировало римских тифози, которые начали освистывать свою команду.

Вот строчки из отчета корреспондента «СЭ»:

«Новобранец «Локомотива» Смертин, как и в Москве, переигрывал своих визави и нагнетал давление на ворота Маркеджани. При этом на флангах Лаврик был заметно лучше Недведа, а Гуренко раз за разом обходил Ломбардо. Что уж говорить о Черевченко с Арифуллиным: два персональщика «Локомотива» выглядели так же безупречно, как и две недели назад».

И все же впереди «Лацио» смотрелся содержательнее. Дважды до перерыва бил Вьери — «Локо» повезло. А Михайлович на 39-й минуте, подавая угловой, «сухим листом» попал в штангу.

«У нас нет Шевченко и Реброва»

Во втором тайме свои диспетчерские качества проявил Лоськов. Однако Булыкин после его передачи пробил рядом со штангой, а Смертин угодил в защитника.

Римляне пытались атаковать, но делали это как-то робко, с оглядкой на собственные ворота. Железнодорожники в целом успевали перекрыть все зоны, что вновь вызывало свист на трибунах. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, позволившую «Лацио» пройти дальше благодаря голу Бокшича в Москве.

После достойного результата, но непопадания в финал Юрий Семин обозначил важную проблему нашего футбола:

— Вообще же, российским командам не хватает супернападающих. Возьмите Италию. Здесь в ведущих клубах не по одному, а по три-четыре форварда международного класса. В ответном матче против нас играли Вьери и Манчини, а в запасе еще были Салас и Бокшич (он хоть и вышел, но в самом конце). Представляете, какой мощный атакующий потенциал у римского клуба?! Нам нужны звезды именно в нападении, которые могли бы в одиночку решить исход борьбы. Приведу в пример киевское «Динамо». Конечно, вся команда играет неплохо. Но впереди у них есть Шевченко с Ребровым, которые и позволяют динамовцам создавать много остроты у ворот соперников. Я видел матчи киевлян с «Баварией». Думаю, что, как и мы, они упустили возможность выйти в финал в первом матче. От нас отвернулась удача, а киевлянам не хватило чего-то в концовке домашней встречи. «Динамо» выглядело значительно лучше «Баварии», но два обидных гола перечеркнули все преимущество.