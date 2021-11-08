План Гисдоля работал, пока у «Локо» не закончились силы. «Спартак» идеально этим воспользовался

«СЭ» объясняет, как красно-белые в меньшинстве переломили ход дерби.

Первое впечатление после дерби — на фоне еврокубков и «Спартак», и «Локомотив» вышли на игру не в оптимальных кондициях: команды оставили много сил в Турции и Англии и получили минимум времени на подготовку. «Локомотив» выложился в стыках и борьбе с «Галатасараем». «Спартак» в Лестере не выдал большого объема по беговой работе, но владел мячом всего 26% - а без мяча силы расходуются несоизмеримо больше.

Стартовый план «Локо»: привычная схема, контрпрессинг и давление на Кофрие

«Локомотив» выставил уже классические 4-4-2. С Едваем и Бариновым в центре обороны и Живоглядовым и Ненаховым по краям. Позиции центральных полузащитников заняли Куликов и Марадишвили. Камано и Керк смещались в полуфланги и искали мяч между линиями. Впереди — Смолов, Жемалетдинов под ним.

Расстановка гостей.

В обороне «Локомотив» располагался в средней части поля и практически не встречал соперника высоко в открытой игре, чтобы экономить силы. Настоящий прессинг «Локомотива» начинался сразу после потерь мяча и был хорошо реализован. Контрпрессинг — это тот элемент, на который Маркус Гисдоль делает основной тактический упор. В первом тайме «Спартак» ничего не мог ему противопоставить.

Играть через навесы против тройки защитников «Спартака» было нецелесообразно, поэтому гости сохраняли мяч, искали игроков между линиями и пытались вскрывать фланги через взаимодействия в парах, а также за счет смещений Смолова (он оказывался как справа, так и слева).

Ключевой идеей была вертикальная игра с большим количеством дальних передач за спину линии обороны и выигранным подбором. Выбрав уязвимым местом зону за спиной Кофрие, «Локомотив» выполнил шесть обостряющих передач на Смолова и Камано. Но почти ничего не извлек из-за технического брака и плохой согласованности передач.

Мяч у Едвая, его никто не встречает (что говорит нам о тактической задумке, а не о вынужденном решении), и он выполняет длинный пас за спину Кофрие. Смолов и Жемалетдинов идут вперед, Камано — в подбор.

Как персональная задача для Мозеса привела к голу «Локомотива»

«Спартак» вышел с пятеркой защитников, в которой Айртон, Джикия, Кофрие и Кутепов, в последний момент заменивший Жиго, играли в линию, а Мозес постоянно выдвигался выше (об этом мы поговорим отдельно). В центре поля действовали Литвинов и Зобнин. Роль центрфорварда исполнял Соболев, а Промес и Игнатов подключались слева и справа от него.

Расстановка хозяев поля.

В обороне «Спартак» начинал встречать гостей от центральной линии, при этом Соболев играл по Баринову, а Игнатов — по Едваю. Мозес выдвигался на Ненахова — и это точно тренерское решение: Витория находился в нескольких метрах от своего игрока и обязательно поправил бы его некорректные действия. В некоторых эпизодах было заметно, как партнеры спрашивали Мозеса, почему он поднимался так высоко, — Виктор тут же указывал на Ненахова и продолжал движение.

Казалось бы, мелочь, но это — ключевой момент первого тайма. Проблема заключалась в том, что Мозес выходил на Ненахова своевременно и регулярно, но был крайне пассивен в игре и не возвращался в линию, когда его отрезали пасом.

Например, в этом эпизоде Виктор выдвигается на оппонента, но дальше следует передача в центр и продолжение атаки «Локомотива». Идет борьба, несколько перепасовок, проходит целая вечность по меркам футбольного эпизода — и только когда Жемалетдинов уже вырезал передачу на Смолова, в кадр неспешно вбежал Мозес. Такое безразличие поражало.

Возвращение в оборону Мозеса.

Гол «Локомотива» пришел как раз из-за проблемы Мозеса — Ненахова. Вот как это было. Гости перегружают правый фланг обороны «Спартака» и оказываются там в численном большинстве. Мозес выдвигается на Ненахова, тот отдает передачу на Камано. Смолов, ушедший в край, связывает Кофрие. Литвинов играет по Жемалетдинову, который грамотно уводит за собой полузащитника красно-белых, освобождая для партнера коридор для движения в середину. Литвинов оставляет оппонента Кутепову и выдвигается на Камано, но слишком поздно. Джикия не смещается (как и в прошлой игре с «Лестером») ближе к активному флангу, из-за чего проходит передача, которая проходить не должна. Финал серии ошибок — отсутствие концентрации от Айртона, который полностью пропустил включение Керка.

Анатомия первого гола.

В атаке «Спартак» не предлагал ничего вразумительного. В первом тайме мяч вообще держался только на флангах. А в позиционном наступлении есть большие проблемы во взаимодействии игроков, их вовлеченности в игру и в целом в желании предлагать себя партнеру.

Например, Кофрие с мячом, его никто не прессингует — значит, у хозяев есть время, чтобы расставиться и осуществить какие-то задумки. Первым себя предлагает Игнатов, забегая за спины защитникам. Но там почти нет пространства, хотя за счет активности Игнатов создает зону для включения Мозеса, если до того доставят мяч. Второй вариант — это огромнейший коридор для паса на Соболева, но Александр не предлагает себя, и это регулярная проблема форварда. В итоге выбран третий вариант: через игру на третьего Литвинов доставляет мяч на Мозеса, где красно-белые пытаются в статике обыграть соперника, теряют мяч — и Литвинова удаляют.

Структурно двух игроков «Спартака» элементарно не хватает на всю ширину поля для нормальных открываний. Они успевают предложить себя только в отсутствии высокого прессинга от соперника. Именно с этим связано такое большое количество длинных передач на Соболева в борьбу

Варианты в атаке «Спартака».

Удаление Литвинова разбило тактику — за счет чего «Спартак» перевернул игру?

После удаления «Локомотив» сохранил мяч, но остроты не создавал, вероятно, ожидая, что доведет игру до победы, просто удерживая ее под контролем.

Удаление сломало тактическое противостояние и перевело игру в чистую психологию, физподготовку и индивидуальные качества. «Во втором тайме игра поменялась, потому что мы действовали не по соперникам, а защищались в зонах, — сказал Витория после матча, косвенно признав ответственность за действия Мозеса. — Мы играли по зонам, но более динамично».

Возможно, так и было, но ключевым отличием «Спартака» после перерыва стало желание выиграть каждое единоборство на каждом сантиметре поля. С точки зрения расстановки хозяева не стали закрываться, а вышли в схеме 4-2-3. Тройку в атаке составили Соболев, Промес и Мозес, а Умяров, заменивший Игнатова, вышел в центр. В первом тайме Игнатов произвел лучшее впечатление, чем Промес, — возможно, имело смысл заменить именно голландца.

«Спартак» начал встречать «Локомотив» высоко и очень жестко, а у гостей, во-первых, уже не хватало энергии для контроля игры (слишком много сил было отдано в Стамбуле). Во-вторых, оба центральных полузащитника висели на желтых, что не позволяло им нормально вести борьбу. В итоге «Локо» не мог владеть мячом, а «Спартак» и не собирался — игра разбилась на эпизоды с большим количеством остановок, травм и стандартов. В такой игре преимущество в одного игрока никак себя не проявляло, а в физических кондициях и характере красно-белые в этот вечер оказались мощнее.

Разбирать гол Умярова нет смысла — это классический мяч, который приходит из постоянного давления. Кутепов и Умяров, Айртон и Соболев оживили игру. А вот Смолов и Керк, наоборот, никак себя не проявили. Камано не мог убежать от Кофрие, Куликов и Марадишвили не удерживали мяч. Сильно сказалось отсутствие Бека-Бека, который является ключевым игроком в центре поля. С выходом Баринова в опорную зону стало ясно, что владение мячом больше не является целью для «Локомотива».

Руй Витория не стал отстаивать ничью, а заменил Промеса на Бакаева, Кофрие — на Ларссона, а Айртона — на Зобнина. Это максимально атакующие замены, так как фактически «Спартак» играл без левого защитника. Именно это объяснял Джикии Витория во время паузы. После этого Георгий должен был играть слева в атаке.

Перестроения «Спартака».

Учитывая количество моментов у «Локо» и «Спартака» после перерыва, ничья выглядит справедливым исходом. «Локомотиву» для победы не хватило сил на вторую половину, «Спартаку» — полноценной игры в атаке с взаимопониманием и подготовленными ударами. Гисдоль и Витория могут быть довольны командами, а болельщики наверняка остались под впечатлением от эмоций — дерби действительно получилось ярким.

Евгений Михайлов