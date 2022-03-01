«Ваноли? Эмоции не должны превращаться в клоунаду». Мнение Белоуса
Одоевский, Кварацхелия
— Лучший матч тура?
— Мне очень понравилось дерби «Спартак» — ЦСКА. Игра в Петербурге тоже получилась яркой, держала в напряжении до последних секунд.
— Когда «Зенит» в начале второго тайма повел 2:0, я был уверен, что «Рубину» уже ничего не светит. О чем в те минуты думали вы?
— О том, что 2:0 — счет весьма коварный. Можно чуть-чуть расслабиться, решить, что дело в шляпе, — и соперник моментально накажет! При мне «Москва» несколько раз проигрывала матчи, в которых вела 2:0. Сейчас на те же грабли едва не наступил «Зенит».
— Полагаете, виной всему расслабленность?
— Сто процентов! Уж слишком неряшливо действовала команда в обороне. Да, Лисакович блестяще открывался, получая передачи из глубины, но где же были защитники?! Плюс юный Одоевский немножко фраернулся. В эпизоде с первым пропущенным голом мог бы сыграть понадежнее. Решительнее пойти на сближение с форвардом «Рубина», а то очутился в полупозиции. Второй гол — вообще вратарский...
— Зато с «Бетисом» мальчишка на ноль отыграл.
— В том матче мне Одоевский понравился. Видно: голкипер перспективный. Но знаете, как тренеры говорят? Молодой вратарь должен пропустить свою сотню, чтобы набить шишки, набраться опыта. Так что парню нужно не расстраиваться, а продолжать работать.
— Отличный совет, Юрий Викторович.
— У «Зенита» отмечу пятерку бразильцев во главе с Клаудиньо, который вел всю игру, отдал голевой пас Юри Алберто, потом заработал пенальти. Большой мастер! Разумеется, самых добрых слов заслуживает и Сергеев. Выйдя на замену, забил шикарный гол, принес команде победу. Думаю, теперь все поняли, почему его позвали в «Зенит».
— «Рубин» хоть и на десятом месте, но небезнадежен?
— Честь и хвала ребятам, которые в тяжелейшей ситуации, уступая 0:2, не развалились, а проявили характер, вернулись в игру. Да и в концовке могли вновь сравнять счет, если бы Зуев поточнее пробил головой уже в пустые ворота. Ему еще долго будет сниться тот момент. Как и Мусаеву — глупый фол в середине поля, обернувшийся удалением. Вот зачем, имея желтую, хватать соперника за футболку?! Безрассудство и безответственность! Ну и, конечно, надо сказать о Кварацхелии. Который в качестве товара на экспорт с каждым матчем теряет привлекательность.
— Кстати! Почему он потускнел?
— Раскусили! Вся лига уже изучила его манеру игры. Знают: если мяч под левой ногой, Хвича ускорится, резко уйдет вправо и пробьет по воротам. К этому привыкли — и за счет подстраховки спокойно с ним справляются. Он не прогрессирует, стал слишком предсказуемым. Вот почему Слуцкий все чаще меняет его во втором тайме.
— Зато с Лисаковичем в Казани, кажется, угадали.
— Это действительно мастеровитый форвард. Быстрый, забивной. Я удивился, что «Локомотив» с легкостью избавился от такого игрока. «Рубину» он точно поможет.
Кассьерра, Смолов
— В чемпионской гонке ставите на «Зенит»?
— Да. У него колоссальный запас прочности, и вряд ли что-то помешает выиграть золотые медали четвертый раз подряд. А за серебро и бронзу развернется серьезная борьба между «Динамо», ЦСКА и «Сочи».
— Что заставляет вас верить в «Сочи»?
— Команда симпатичная, с поставленной игрой и ярким форвардом, которого зимой хотело приобрести киевское «Динамо».
— Вы о Кассьерре?
— Ну да. Интерес к нему был серьезный, но руководители «Сочи» запросили то ли восемь миллионов евро, то ли десять.
— Объективная цена Кассьерры, на ваш взгляд?
— Миллионов восемь, не меньше. 24 года, великолепные данные. За 12 матчей в РПЛ забил 8 мячей! По моей информации, киевское «Динамо» вопрос о трансфере нападающего отложило до лета. Правда, жизнь идет по более сложному сценарию, и как все будет дальше — уже не знаю. Чемпионат Украины приостановлен и неизвестно, когда возобновится...
— Как в Химках смотрелось «Динамо»?
— Неплохо. Особенно на фоне соперника, который противопоставить динамовцам мог разве что запредельную самоотверженность, граничащую с безрассудством. Отсюда удаления Дагерстоля и Лоуренса...
— Смолов усилил «Динамо»?
— С одной стороны, Федор забил хороший гол. С другой, в игру команды еще не вмонтирован, немножечко ее тормозил. Когда вместо него вышел Тюкавин, динамовцы сразу заиграли быстрее. Это прямо бросалось в глаза. А вот Захарян по сравнению с прошлым годом сбавил.
— Есть объяснение?
— Молодым свойственна нестабильность. Надо потерпеть. Вообще мне нравится, как развивается «Динамо». Надеюсь, последние события не отразятся на желании ВТБ вкладывать деньги в футбол. И хотя банк передал акции клуба ВФСО «Динамо», думаю, это временная мера. До момента, когда мир вернется в русло здравого смысла.
Карраскаль, Языджи
— Теперь о дерби.
— ЦСКА выглядел солиднее, надежнее и заслуженно взял три очка. Честно вам скажу: в этом матче мои симпатии были на стороне братьев Березуцких, с которыми давно знаком. Они хорошо подготовили команду к рестарту. Ваноли же совершенно не убедил.
— Легендарный Анзор Кавазашвили считает, что с приходом итальянца «Спартак» сделал шаг назад. Согласны?
— Я переформулирую: «Спартак» не сделал шаг вперед! Хотя имел для этого все возможности, включая финансовые. В РПЛ есть тренеры, которые ставят команде интересный футбол, у которых растут игроки. Федотов, Осинькин, Шварц... Это уровень! А «Спартак» почему-то берет кота в мешке. Тренера, который до 49 лет никогда не работал главным. И что в итоге? Сплошной сумбур, беготня по бровке, швыряние бутылок, шум-гам... Подобные эмоции имеют право на жизнь. Но с одним условием — когда не превращаются в клоунаду.
— А то, что в субботу увидели мы...
— Настоящая клоунада! Другого слова не подберу. Но это, наверное, нравится тем, кто нанимает в «Спартаке» тренеров на работу. Тедеско-то такой же.
— Как вам новенький армейский легион?
— Я в восторге от Карраскаля и Языджи! В феврале приезжал в Турцию на сборы и уже там обратил внимание на этих ребят. Изумительные приобретения! Колумбиец умением вести игру, техникой, скоростной обводкой напоминает Влашича. Пару дней назад я общался с агентом Карраскаля — он из Уругвая, мой старый знакомый. Чувствуется, и футболист, и его окружение воодушевлены этой сделкой.
— Чем хорош Языджи?
— Тоже топ-игрок, с великолепным ударом. Правда, на сборах в каких-то эпизодах смотрелся не очень убедительно — тут недоработал, там недобежал... Возможно, из-за того, что находился под нагрузками. В дерби-то здорово себя проявил, был одним из лучших.
— Про Медину и Гбамена этого не скажешь?
— Ну вы же сами все видели... Впрочем, не будем спешить с выводами. Это относится и к спартаковским новичкам — Мартинсу с Николсоном. Некоторые легионеры сразу выстреливают, а кому-то нужно больше времени на адаптацию.
— Впереди Кубок, 1/8 финала. Где ждете сенсаций?
— На «Открытие Банк Арене»!
— Вы серьезно?
— Абсолютно. У «Кубани» крепкий состав и опытный тренер — Роберт Евдокимов. В октябре он уже преподнес сюрприз в Кубке, разгромив «Краснодар» — 3:0. Если и «Спартак» пройдут, я не удивлюсь.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7