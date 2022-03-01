«Ваноли? Эмоции не должны превращаться в клоунаду». Мнение Белоуса

Юрий Белоус подвел итоги тура в РПЛ и высказался о дебюте Ваноли во главе «Спартака»

Одоевский, Кварацхелия

— Лучший матч тура?

— Мне очень понравилось дерби «Спартак» — ЦСКА. Игра в Петербурге тоже получилась яркой, держала в напряжении до последних секунд.

— Когда «Зенит» в начале второго тайма повел 2:0, я был уверен, что «Рубину» уже ничего не светит. О чем в те минуты думали вы?

— О том, что 2:0 — счет весьма коварный. Можно чуть-чуть расслабиться, решить, что дело в шляпе, — и соперник моментально накажет! При мне «Москва» несколько раз проигрывала матчи, в которых вела 2:0. Сейчас на те же грабли едва не наступил «Зенит».

— Полагаете, виной всему расслабленность?

— Сто процентов! Уж слишком неряшливо действовала команда в обороне. Да, Лисакович блестяще открывался, получая передачи из глубины, но где же были защитники?! Плюс юный Одоевский немножко фраернулся. В эпизоде с первым пропущенным голом мог бы сыграть понадежнее. Решительнее пойти на сближение с форвардом «Рубина», а то очутился в полупозиции. Второй гол — вообще вратарский...

— Зато с «Бетисом» мальчишка на ноль отыграл.

— В том матче мне Одоевский понравился. Видно: голкипер перспективный. Но знаете, как тренеры говорят? Молодой вратарь должен пропустить свою сотню, чтобы набить шишки, набраться опыта. Так что парню нужно не расстраиваться, а продолжать работать.

— Отличный совет, Юрий Викторович.

— У «Зенита» отмечу пятерку бразильцев во главе с Клаудиньо, который вел всю игру, отдал голевой пас Юри Алберто, потом заработал пенальти. Большой мастер! Разумеется, самых добрых слов заслуживает и Сергеев. Выйдя на замену, забил шикарный гол, принес команде победу. Думаю, теперь все поняли, почему его позвали в «Зенит».

— «Рубин» хоть и на десятом месте, но небезнадежен?

— Честь и хвала ребятам, которые в тяжелейшей ситуации, уступая 0:2, не развалились, а проявили характер, вернулись в игру. Да и в концовке могли вновь сравнять счет, если бы Зуев поточнее пробил головой уже в пустые ворота. Ему еще долго будет сниться тот момент. Как и Мусаеву — глупый фол в середине поля, обернувшийся удалением. Вот зачем, имея желтую, хватать соперника за футболку?! Безрассудство и безответственность! Ну и, конечно, надо сказать о Кварацхелии. Который в качестве товара на экспорт с каждым матчем теряет привлекательность.

— Кстати! Почему он потускнел?

— Раскусили! Вся лига уже изучила его манеру игры. Знают: если мяч под левой ногой, Хвича ускорится, резко уйдет вправо и пробьет по воротам. К этому привыкли — и за счет подстраховки спокойно с ним справляются. Он не прогрессирует, стал слишком предсказуемым. Вот почему Слуцкий все чаще меняет его во втором тайме.

— Зато с Лисаковичем в Казани, кажется, угадали.

— Это действительно мастеровитый форвард. Быстрый, забивной. Я удивился, что «Локомотив» с легкостью избавился от такого игрока. «Рубину» он точно поможет.

Федор Смолов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кассьерра, Смолов

— В чемпионской гонке ставите на «Зенит»?

— Да. У него колоссальный запас прочности, и вряд ли что-то помешает выиграть золотые медали четвертый раз подряд. А за серебро и бронзу развернется серьезная борьба между «Динамо», ЦСКА и «Сочи».

— Что заставляет вас верить в «Сочи»?

— Команда симпатичная, с поставленной игрой и ярким форвардом, которого зимой хотело приобрести киевское «Динамо».

— Вы о Кассьерре?

— Ну да. Интерес к нему был серьезный, но руководители «Сочи» запросили то ли восемь миллионов евро, то ли десять.

— Объективная цена Кассьерры, на ваш взгляд?

— Миллионов восемь, не меньше. 24 года, великолепные данные. За 12 матчей в РПЛ забил 8 мячей! По моей информации, киевское «Динамо» вопрос о трансфере нападающего отложило до лета. Правда, жизнь идет по более сложному сценарию, и как все будет дальше — уже не знаю. Чемпионат Украины приостановлен и неизвестно, когда возобновится...

— Как в Химках смотрелось «Динамо»?

— Неплохо. Особенно на фоне соперника, который противопоставить динамовцам мог разве что запредельную самоотверженность, граничащую с безрассудством. Отсюда удаления Дагерстоля и Лоуренса...

— Смолов усилил «Динамо»?

— С одной стороны, Федор забил хороший гол. С другой, в игру команды еще не вмонтирован, немножечко ее тормозил. Когда вместо него вышел Тюкавин, динамовцы сразу заиграли быстрее. Это прямо бросалось в глаза. А вот Захарян по сравнению с прошлым годом сбавил.

— Есть объяснение?

— Молодым свойственна нестабильность. Надо потерпеть. Вообще мне нравится, как развивается «Динамо». Надеюсь, последние события не отразятся на желании ВТБ вкладывать деньги в футбол. И хотя банк передал акции клуба ВФСО «Динамо», думаю, это временная мера. До момента, когда мир вернется в русло здравого смысла.

Юсуф Языджи. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Карраскаль, Языджи

— Теперь о дерби.

— ЦСКА выглядел солиднее, надежнее и заслуженно взял три очка. Честно вам скажу: в этом матче мои симпатии были на стороне братьев Березуцких, с которыми давно знаком. Они хорошо подготовили команду к рестарту. Ваноли же совершенно не убедил.

— Легендарный Анзор Кавазашвили считает, что с приходом итальянца «Спартак» сделал шаг назад. Согласны?

— Я переформулирую: «Спартак» не сделал шаг вперед! Хотя имел для этого все возможности, включая финансовые. В РПЛ есть тренеры, которые ставят команде интересный футбол, у которых растут игроки. Федотов, Осинькин, Шварц... Это уровень! А «Спартак» почему-то берет кота в мешке. Тренера, который до 49 лет никогда не работал главным. И что в итоге? Сплошной сумбур, беготня по бровке, швыряние бутылок, шум-гам... Подобные эмоции имеют право на жизнь. Но с одним условием — когда не превращаются в клоунаду.

— А то, что в субботу увидели мы...

— Настоящая клоунада! Другого слова не подберу. Но это, наверное, нравится тем, кто нанимает в «Спартаке» тренеров на работу. Тедеско-то такой же.

— Как вам новенький армейский легион?

— Я в восторге от Карраскаля и Языджи! В феврале приезжал в Турцию на сборы и уже там обратил внимание на этих ребят. Изумительные приобретения! Колумбиец умением вести игру, техникой, скоростной обводкой напоминает Влашича. Пару дней назад я общался с агентом Карраскаля — он из Уругвая, мой старый знакомый. Чувствуется, и футболист, и его окружение воодушевлены этой сделкой.

— Чем хорош Языджи?

— Тоже топ-игрок, с великолепным ударом. Правда, на сборах в каких-то эпизодах смотрелся не очень убедительно — тут недоработал, там недобежал... Возможно, из-за того, что находился под нагрузками. В дерби-то здорово себя проявил, был одним из лучших.

— Про Медину и Гбамена этого не скажешь?

— Ну вы же сами все видели... Впрочем, не будем спешить с выводами. Это относится и к спартаковским новичкам — Мартинсу с Николсоном. Некоторые легионеры сразу выстреливают, а кому-то нужно больше времени на адаптацию.

— Впереди Кубок, 1/8 финала. Где ждете сенсаций?

— На «Открытие Банк Арене»!

— Вы серьезно?

— Абсолютно. У «Кубани» крепкий состав и опытный тренер — Роберт Евдокимов. В октябре он уже преподнес сюрприз в Кубке, разгромив «Краснодар» — 3:0. Если и «Спартак» пройдут, я не удивлюсь.