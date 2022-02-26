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Дебютный гол Смолова, три удаления, разгром «Химок»: «Динамо» вышло на первое место в РПЛ

«Динамо» победило «Химки» и вышло на первое место в чемпионате России по футболу
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
26 февраля. Химки. «Химки» — «Динамо» — 0:3. Федор Смолов празднует забитый гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бело-голубые обыграли «Химки» — 3:0.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте — лучший результат в российской истории. Болельщики почувствовали запах жареного — до лидирующего «Зенита» всего два очка, так что требовали усиления состава. Однако бело-голубые не изменили своей стратегии спокойного и последовательного развития.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:3
Динамо
Голы
Смолов, 35 (0:1), Шиманьски, 84 (0:2), Фомин, 89 (0:3)
Химки
Лантратов Дагерстоль Тихий Волков Бруну Виана Глушаков Мамаев (Лоуренс, 46) Жирков (Набиуллин, 71) Кухарчук (Главчич, 80) Мирзов Ламкель Зе
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Скопинцев Евгеньев Моро Грулев (Макаров, 89) Захарян (Сазонов, 56) Шиманьски (Гладышев, 88) Фомин Смолов (Тюкавин, 69)
Предупреждения
Мирзов 54’  -  Евгеньев 38’
Удаления
Дагерстоль 45’, Евгеньев 52’ (вторая ж.к), Лоуренс 68’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Матюнин (Москва) Данченко (Уфа)

Новичок в итоге оказался всего один — это самый скромный показатель среди ведущих клубов. Зато приобретение крутое. Лучший бомбардир пары сезонов РПЛ, нападающий сборной России — Федор Смолов. Который пришел практически бесплатно на едва ли не двукратное понижение зарплаты.

Форвард признавался, что ему импонирует атакующий стиль «Динамо», а также привлекает борьба за самые высокие места. Смолов вернулся в клуб, в котором начинал карьеру, и одна из тем для обсуждений была о взаимоотношениях с динамовскими болельщиками. Все-таки с 2009 по 2014 год Федор забил всего четыре гола в 77 матчах, порой у него возникали напряженные ситуации с фанатами.

Однако прошло уже много времени, а поклонники бело-голубых в слишком оптимистичном настроении, чтобы вспоминать что-то негативное. Только хорошее.

«Федя, Федя», — такими скандированиями проводили Смолова трибуны при замене, а он в ответ победно тряс кулаками и счастливо улыбался. Повод был — форвард открыл счет в матче за счет индивидуальных действий. В своем стиле. До этого последний мяч Смолова за «Динамо» был в далеком 2011 году.

А мог сделать и хет-трик — дважды Шиманьски выводил Смолова к воротам отличными передачами.

Но «Химкам» все равно не удалось избежать разгрома. Шиманьски забил с передачи Тюкавина из центра штрафной, а Фомин после паса Гладышева — ударом со средней дистанции.

«Динамо» заслуженно выиграло, пусть ему еще и помогли два удаления «Химок», которые выбрали линию на жесткий футбол и переборщили. В атаке у Сандро Шварца теперь весьма много опций с приходом Смолова и прогрессом Гладышева. А ведь на подходе еще и Лесовой.

А вот в обороне чуть сложнее. Как и Воронина, не оказалось в заявке центрального защитника украинца Ордеца. «Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», — прокомментировали в «Динамо».

В итоге в центре обороны действовали Бальбуэна и Евгеньев, а после удаления последнего на поле вышел 19-летний Саба Сазонов, который до этого сыграл в РПЛ всего одну минуту. Учитывая, что в следующем туре «Динамо» ждет «Спартак», а Евгеньев дисквалифицирован, Сандро Шварцу наверняка будет тревожно за оборону. Хотя Сазонов и провел свой отрезок очень уверенно.

Обновленные «Химки» же, несмотря на крупное поражение, по игре не показались аутсайдером чемпионата. Приход Жиркова, Мамаева, а также ряда легионеров должен всерьез усилить команду. Особенно понравился Ламкель Зе, что неудивительно — у футболиста очень высокая репутация в плане футбольных качеств, но очень низкая относительно поведения.

Пока подмосковный клуб на последней строчке, а «Динамо» обогнало «Зенит» в таблице РПЛ. Чем ответят питерцы в понедельник в матче с «Рубином»?

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

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27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
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Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
2
0
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И В Н П +/- О
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 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Н. Новгород – Урал
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 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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