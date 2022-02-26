Дебютный гол Смолова, три удаления, разгром «Химок»: «Динамо» вышло на первое место в РПЛ
«Динамо» ушло на зимний перерыв на втором месте — лучший результат в российской истории. Болельщики почувствовали запах жареного — до лидирующего «Зенита» всего два очка, так что требовали усиления состава. Однако бело-голубые не изменили своей стратегии спокойного и последовательного развития.
Новичок в итоге оказался всего один — это самый скромный показатель среди ведущих клубов. Зато приобретение крутое. Лучший бомбардир пары сезонов РПЛ, нападающий сборной России — Федор Смолов. Который пришел практически бесплатно на едва ли не двукратное понижение зарплаты.
Форвард признавался, что ему импонирует атакующий стиль «Динамо», а также привлекает борьба за самые высокие места. Смолов вернулся в клуб, в котором начинал карьеру, и одна из тем для обсуждений была о взаимоотношениях с динамовскими болельщиками. Все-таки с 2009 по 2014 год Федор забил всего четыре гола в 77 матчах, порой у него возникали напряженные ситуации с фанатами.
Однако прошло уже много времени, а поклонники бело-голубых в слишком оптимистичном настроении, чтобы вспоминать что-то негативное. Только хорошее.
«Федя, Федя», — такими скандированиями проводили Смолова трибуны при замене, а он в ответ победно тряс кулаками и счастливо улыбался. Повод был — форвард открыл счет в матче за счет индивидуальных действий. В своем стиле. До этого последний мяч Смолова за «Динамо» был в далеком 2011 году.
А мог сделать и хет-трик — дважды Шиманьски выводил Смолова к воротам отличными передачами.
Но «Химкам» все равно не удалось избежать разгрома. Шиманьски забил с передачи Тюкавина из центра штрафной, а Фомин после паса Гладышева — ударом со средней дистанции.
«Динамо» заслуженно выиграло, пусть ему еще и помогли два удаления «Химок», которые выбрали линию на жесткий футбол и переборщили. В атаке у Сандро Шварца теперь весьма много опций с приходом Смолова и прогрессом Гладышева. А ведь на подходе еще и Лесовой.
А вот в обороне чуть сложнее. Как и Воронина, не оказалось в заявке центрального защитника украинца Ордеца. «Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», — прокомментировали в «Динамо».
В итоге в центре обороны действовали Бальбуэна и Евгеньев, а после удаления последнего на поле вышел 19-летний Саба Сазонов, который до этого сыграл в РПЛ всего одну минуту. Учитывая, что в следующем туре «Динамо» ждет «Спартак», а Евгеньев дисквалифицирован, Сандро Шварцу наверняка будет тревожно за оборону. Хотя Сазонов и провел свой отрезок очень уверенно.
Обновленные «Химки» же, несмотря на крупное поражение, по игре не показались аутсайдером чемпионата. Приход Жиркова, Мамаева, а также ряда легионеров должен всерьез усилить команду. Особенно понравился Ламкель Зе, что неудивительно — у футболиста очень высокая репутация в плане футбольных качеств, но очень низкая относительно поведения.
Пока подмосковный клуб на последней строчке, а «Динамо» обогнало «Зенит» в таблице РПЛ. Чем ответят питерцы в понедельник в матче с «Рубином»?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7