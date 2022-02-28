Сергеев вернул «Зенит» на первое место! «Рубин» отыгрался с 0:2 и мог спастись на последней секунде

Команда Семака в добавленное время вырвала победу у казанцев.

Эхо «Бетиса»

Чемпионы России достойно сыграли с «Бетисом» в Лиге Европы, но все же вылетели из турнира и теперь должны сосредоточиться на внутренних проблемах. Тут уже сразу после возвращения «Зениту» пришлось догонять: еще в субботу «Динамо» победило «Химки» (3:0) и вышло на первое место, так что сине-бело-голубые временно оказались в непривычной роли отстающих.

За ответную игру с «Бетисом» «Зенит» получил прекрасную прессу и считался безусловным фаворитом встречи с «Рубином». Сергей Семак даже не стал менять основной состав: невская команда классно сыграла в Севилье, и поводов для замен было немного. Схема тоже осталась прежней — 3-4-3. Вновь Дуглас Сантос и Барриос вышли в центре обороны, Клаудиньо в опорной зоне, а Юри Алберто — на левом фланге.

С Одоевским, но без Ракицкого и Тимощука

Сохранение стартового состава означало первый выход 19-летнего Даниила Одоевского в текущем сезоне РПЛ. Для него это не дебют в турнире: в 30-м туре прошлого чемпионата голкипер выходил на поле в ничего не значащей игре с «Тамбовом». Но сейчас юноша появился в официальной встрече с полной мотивацией и получил мощную поддержку от «виража» — за его воротами еще в первом тайме раздавалось: «Одоевский, Одоевский, оле-оле-оле!»

В заявку на игру входил Михаил Кержаков, но на предматчевую разминку он почему-то не вышел. Вне заявки остались и травмированные Крицюк, Кузяев и Ловрен, а также Ракицкий. Не оказалось на скамейке «Зенита» и Анатолия Тимощука, который при «стандартах» обычно всегда выходит к бровке.

Отмененный гол Вендела

Стандартных положений в этой игре у «Зенита» было достаточно. И, как обычно, они были опасны. Уже на 16-й минуте сине-бело-голубые должны были открывать счет — двойной убойный момент после углового упустили Чистяков и Малком.

Гол «Зенита» выглядел бы логично. Хозяева играли с преимуществом, хотя тотального разгрома по моментам в первые полчаса не наблюдалось. «Рубин» неплохо прессинговал, но до штрафного Одоевского добирался крайне редко. Единственный действительно значимый момент возник, когда Хакшабанович со штрафного попал в голову Дзюбе. Кстати, за минуту до этого Барриоса вполне могли выгнать с поля — он получил желтую карточку и тут же вынес мяч в воздух. Арбитр Евгений Кукуляк пожалел колумбийца.

К концу первого тайма «Рубин» явно устал. «Зенит» обязан был уходить на перерыв, ведя в счете, и даже забил. Стадион только успел отпраздновать гол Вендела, как вдруг Кукуляка позвали смотреть повтор. Как и в игре с «Бетисом», гол «Зенита» отменили в неочевидной ситуации: на этот раз лежавший в крохотном офсайде Юри Алберто помешал Дюпину отразить удар Вендела.

Дважды перевернутый матч

Но даже отмененный гол и 0:0 к перерыву не испортили впечатление от матча — не было сомнений, что «Зенит» воплотит игровое преимущество в забитые мячи. И хозяева сразу понеслись вперед. Дзюба мог открывать счет спустя секунды после старта второго тайма, а вскоре это сделал Юри Алберто — дебютный гол бразильца за «Зенит».

Следом и Сутормин с пенальти сделал счет 2:0 — после этого казалось, что «Зенит» спокойно наберет три очка. Однако Лисакович все перевернул.

По первому тайму новички «Рубина» не впечатляли. Кучаев и Лисакович не были заметны, а Ломовицкий на непривычной позиции левого защитника все время упускал за спину игроков (а во втором тайме привез пенальти). Но белорусский форвард дважды отлично открылся на линии и забил два похожих мяча. Конечно, во втором голе Лисаковичу помог Одоевский — он пропустил мяч под ногой. Но за спину нападающего упустили защитники.

«Зенит» просто заснул и поверил в победу до финального свистка. Но хуже всего для хозяев, что и «Рубин» при счете 2:2 поверил в себя, так что взламывать казанскую оборону стало намного сложнее. Семак бросил в атаку Сергеева, Мостового и Ерохина, но они долгое время ничего не могли сделать. «Зенит» свалился на длинные передачи, и «Рубин» к этому вроде бы был готов.

Удаление Мусаева серьезно осложнило задачу гостям. Они с трудом отбивались вдесятером в последние минуты, однако один момент все-таки зевнули — Сергеев замкнул прострел Вендела и подарил «Зениту» победу. А за секунды до конца сине-бело-голубых выручил Одоевский: он отбил сложный выстрел Самошникова, а на добивании из убойного положения Зуев не попал в створ. Вместо 3:3 «Рубин» уезжает из Питера ни с чем, а «Зенит» возвращается на первое место.