Сергеев вернул «Зенит» на первое место! «Рубин» отыгрался с 0:2 и мог спастись на последней секунде
Эхо «Бетиса»
Чемпионы России достойно сыграли с «Бетисом» в Лиге Европы, но все же вылетели из турнира и теперь должны сосредоточиться на внутренних проблемах. Тут уже сразу после возвращения «Зениту» пришлось догонять: еще в субботу «Динамо» победило «Химки» (3:0) и вышло на первое место, так что сине-бело-голубые временно оказались в непривычной роли отстающих.
За ответную игру с «Бетисом» «Зенит» получил прекрасную прессу и считался безусловным фаворитом встречи с «Рубином». Сергей Семак даже не стал менять основной состав: невская команда классно сыграла в Севилье, и поводов для замен было немного. Схема тоже осталась прежней — 3-4-3. Вновь Дуглас Сантос и Барриос вышли в центре обороны, Клаудиньо в опорной зоне, а Юри Алберто — на левом фланге.
С Одоевским, но без Ракицкого и Тимощука
Сохранение стартового состава означало первый выход 19-летнего Даниила Одоевского в текущем сезоне РПЛ. Для него это не дебют в турнире: в 30-м туре прошлого чемпионата голкипер выходил на поле в ничего не значащей игре с «Тамбовом». Но сейчас юноша появился в официальной встрече с полной мотивацией и получил мощную поддержку от «виража» — за его воротами еще в первом тайме раздавалось: «Одоевский, Одоевский, оле-оле-оле!»
В заявку на игру входил Михаил Кержаков, но на предматчевую разминку он почему-то не вышел. Вне заявки остались и травмированные Крицюк, Кузяев и Ловрен, а также Ракицкий. Не оказалось на скамейке «Зенита» и Анатолия Тимощука, который при «стандартах» обычно всегда выходит к бровке.
Отмененный гол Вендела
Стандартных положений в этой игре у «Зенита» было достаточно. И, как обычно, они были опасны. Уже на 16-й минуте сине-бело-голубые должны были открывать счет — двойной убойный момент после углового упустили Чистяков и Малком.
Гол «Зенита» выглядел бы логично. Хозяева играли с преимуществом, хотя тотального разгрома по моментам в первые полчаса не наблюдалось. «Рубин» неплохо прессинговал, но до штрафного Одоевского добирался крайне редко. Единственный действительно значимый момент возник, когда Хакшабанович со штрафного попал в голову Дзюбе. Кстати, за минуту до этого Барриоса вполне могли выгнать с поля — он получил желтую карточку и тут же вынес мяч в воздух. Арбитр Евгений Кукуляк пожалел колумбийца.
К концу первого тайма «Рубин» явно устал. «Зенит» обязан был уходить на перерыв, ведя в счете, и даже забил. Стадион только успел отпраздновать гол Вендела, как вдруг Кукуляка позвали смотреть повтор. Как и в игре с «Бетисом», гол «Зенита» отменили в неочевидной ситуации: на этот раз лежавший в крохотном офсайде Юри Алберто помешал Дюпину отразить удар Вендела.
Дважды перевернутый матч
Но даже отмененный гол и 0:0 к перерыву не испортили впечатление от матча — не было сомнений, что «Зенит» воплотит игровое преимущество в забитые мячи. И хозяева сразу понеслись вперед. Дзюба мог открывать счет спустя секунды после старта второго тайма, а вскоре это сделал Юри Алберто — дебютный гол бразильца за «Зенит».
Следом и Сутормин с пенальти сделал счет 2:0 — после этого казалось, что «Зенит» спокойно наберет три очка. Однако Лисакович все перевернул.
По первому тайму новички «Рубина» не впечатляли. Кучаев и Лисакович не были заметны, а Ломовицкий на непривычной позиции левого защитника все время упускал за спину игроков (а во втором тайме привез пенальти). Но белорусский форвард дважды отлично открылся на линии и забил два похожих мяча. Конечно, во втором голе Лисаковичу помог Одоевский — он пропустил мяч под ногой. Но за спину нападающего упустили защитники.
«Зенит» просто заснул и поверил в победу до финального свистка. Но хуже всего для хозяев, что и «Рубин» при счете 2:2 поверил в себя, так что взламывать казанскую оборону стало намного сложнее. Семак бросил в атаку Сергеева, Мостового и Ерохина, но они долгое время ничего не могли сделать. «Зенит» свалился на длинные передачи, и «Рубин» к этому вроде бы был готов.
Удаление Мусаева серьезно осложнило задачу гостям. Они с трудом отбивались вдесятером в последние минуты, однако один момент все-таки зевнули — Сергеев замкнул прострел Вендела и подарил «Зениту» победу. А за секунды до конца сине-бело-голубых выручил Одоевский: он отбил сложный выстрел Самошникова, а на добивании из убойного положения Зуев не попал в створ. Вместо 3:3 «Рубин» уезжает из Питера ни с чем, а «Зенит» возвращается на первое место.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7