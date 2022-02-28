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Сергеев вернул «Зенит» на первое место! «Рубин» отыгрался с 0:2 и мог спастись на последней секунде

«Зенит» победил «Рубин» благодаря голу Сергеева на последних минутах матча
Гоша Чернов
Корреспондент
28 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Рубин» — 3:2. Иван Сергеев празднует гол.
Фото ФК «Зенит»
Команда Семака в добавленное время вырвала победу у казанцев.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Рубин
Голы
Юри Алберту, 49 (1:0), Сутормин, 55 (2:0), Лисакович, 61 (2:1), Лисакович, 67 (2:2), Сергеев, 90+2 (3:2)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Ерохин, 84) Барриос Вендел Клаудиньо (Оздоев, 90+5) Сутормин (Мостовой, 75) Юри Алберту (Сергеев, 75) Малком Дзюба
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Ломовицкий (Уремович, 72) Дрейер (Зуев, 72) Кварацхелия (Бакаев, 71) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 84) Лисакович (Онугха, 72) Хакшабанович
Предупреждения
Барриос 31’  -  Мусаев 17’, Ломовицкий 54’
Удаления
Мусаев 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Мурашов (Москва) Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)

Эхо «Бетиса»

Чемпионы России достойно сыграли с «Бетисом» в Лиге Европы, но все же вылетели из турнира и теперь должны сосредоточиться на внутренних проблемах. Тут уже сразу после возвращения «Зениту» пришлось догонять: еще в субботу «Динамо» победило «Химки» (3:0) и вышло на первое место, так что сине-бело-голубые временно оказались в непривычной роли отстающих.

За ответную игру с «Бетисом» «Зенит» получил прекрасную прессу и считался безусловным фаворитом встречи с «Рубином». Сергей Семак даже не стал менять основной состав: невская команда классно сыграла в Севилье, и поводов для замен было немного. Схема тоже осталась прежней — 3-4-3. Вновь Дуглас Сантос и Барриос вышли в центре обороны, Клаудиньо в опорной зоне, а Юри Алберто — на левом фланге.

28&nbsp;февраля. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. «Зенит» — «Рубин»: все голы матча РПЛ

С Одоевским, но без Ракицкого и Тимощука

Сохранение стартового состава означало первый выход 19-летнего Даниила Одоевского в текущем сезоне РПЛ. Для него это не дебют в турнире: в 30-м туре прошлого чемпионата голкипер выходил на поле в ничего не значащей игре с «Тамбовом». Но сейчас юноша появился в официальной встрече с полной мотивацией и получил мощную поддержку от «виража» — за его воротами еще в первом тайме раздавалось: «Одоевский, Одоевский, оле-оле-оле!»

В заявку на игру входил Михаил Кержаков, но на предматчевую разминку он почему-то не вышел. Вне заявки остались и травмированные Крицюк, Кузяев и Ловрен, а также Ракицкий. Не оказалось на скамейке «Зенита» и Анатолия Тимощука, который при «стандартах» обычно всегда выходит к бровке.

Эпизод матча 19-го тура Тинькофф РПЛ &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;. «Зенит» — «Рубин»: судья правильно отменил гол Вендела, ВАР работают очень долго

Отмененный гол Вендела

Стандартных положений в этой игре у «Зенита» было достаточно. И, как обычно, они были опасны. Уже на 16-й минуте сине-бело-голубые должны были открывать счет — двойной убойный момент после углового упустили Чистяков и Малком.

Гол «Зенита» выглядел бы логично. Хозяева играли с преимуществом, хотя тотального разгрома по моментам в первые полчаса не наблюдалось. «Рубин» неплохо прессинговал, но до штрафного Одоевского добирался крайне редко. Единственный действительно значимый момент возник, когда Хакшабанович со штрафного попал в голову Дзюбе. Кстати, за минуту до этого Барриоса вполне могли выгнать с поля — он получил желтую карточку и тут же вынес мяч в воздух. Арбитр Евгений Кукуляк пожалел колумбийца.

К концу первого тайма «Рубин» явно устал. «Зенит» обязан был уходить на перерыв, ведя в счете, и даже забил. Стадион только успел отпраздновать гол Вендела, как вдруг Кукуляка позвали смотреть повтор. Как и в игре с «Бетисом», гол «Зенита» отменили в неочевидной ситуации: на этот раз лежавший в крохотном офсайде Юри Алберто помешал Дюпину отразить удар Вендела.

Дважды перевернутый матч

Но даже отмененный гол и 0:0 к перерыву не испортили впечатление от матча — не было сомнений, что «Зенит» воплотит игровое преимущество в забитые мячи. И хозяева сразу понеслись вперед. Дзюба мог открывать счет спустя секунды после старта второго тайма, а вскоре это сделал Юри Алберто — дебютный гол бразильца за «Зенит».

Следом и Сутормин с пенальти сделал счет 2:0 — после этого казалось, что «Зенит» спокойно наберет три очка. Однако Лисакович все перевернул.

По первому тайму новички «Рубина» не впечатляли. Кучаев и Лисакович не были заметны, а Ломовицкий на непривычной позиции левого защитника все время упускал за спину игроков (а во втором тайме привез пенальти). Но белорусский форвард дважды отлично открылся на линии и забил два похожих мяча. Конечно, во втором голе Лисаковичу помог Одоевский — он пропустил мяч под ногой. Но за спину нападающего упустили защитники.

«Зенит» просто заснул и поверил в победу до финального свистка. Но хуже всего для хозяев, что и «Рубин» при счете 2:2 поверил в себя, так что взламывать казанскую оборону стало намного сложнее. Семак бросил в атаку Сергеева, Мостового и Ерохина, но они долгое время ничего не могли сделать. «Зенит» свалился на длинные передачи, и «Рубин» к этому вроде бы был готов.

Удаление Мусаева серьезно осложнило задачу гостям. Они с трудом отбивались вдесятером в последние минуты, однако один момент все-таки зевнули — Сергеев замкнул прострел Вендела и подарил «Зениту» победу. А за секунды до конца сине-бело-голубых выручил Одоевский: он отбил сложный выстрел Самошникова, а на добивании из убойного положения Зуев не попал в створ. Вместо 3:3 «Рубин» уезжает из Питера ни с чем, а «Зенит» возвращается на первое место.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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