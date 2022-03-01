Известный комментатор Геннадий Орлов о матче «Зенит» — «Рубин» (3:2).

— «Зенит» сегодня нанес 10 ударов в створ. Имел преимущество. Но мог и упустить победу. После двух мячей позволил «Рубину» вернуться в игру.

В первом случае ошибся Сутормин. И ведь, вроде бы, Алексей сдержал сегодня Хвичу. Но не прочувствовал ситуацию, когда Лисакович забил первый мяч. Не сыграл, как остальные — Барриос и Дуглас Сантос, не создал искусственный офсайд. Подвел. А ведь это надо делать на автомате. У Сутормина просто нет навыка — он же не крайний защитник.

Второй пропущенный мяч — грубая ошибка Одоевского. Махнул ногой мимо... Ему еще надо набираться опыта. «Рубин» мог отыграться на последних секундах. Вот в том эпизоде, кстати, молодой голкипер питерцев молодец, среагировал сначала. А Зуев хотел точно в угол попасть — не сложилось.

Но в целом, игра хорошая. Спасибо «Рубину», что не сдался. И зенитовцы, наверное, подумали, что после пенальти дело сделано. Плюс до конца еще не восстановились после «Бетиса». Матч то был сложный, эмоциональный. Потом и перелет сказался.

И тем не менее хозяева нормально двигались. Надо отдать им должное, даже в концовке все старались. И Дзюба тоже. Значит, выдержали этот темп. Сегодня Артем, правда, не забил — Дюпин спас. Но все равно оказывал давление.

Интересно, что отличились новички. Юри Алберто и Сергеев. Иван здорово перевел мяч голенью в сетку. Эффектно. Сергеев вообще действует нестандартно. Помните, в первом с матче с «Бетисом» он грудью отдал передачу? Так ведь не каждый может. А сегодня на его счету решающий мяч. Ну и хорошо. Это придаст ему уверенности.

Я бы выделил сегодня Клаудиньо. Во-первых, он помогает в опорной зоне Венделу, во-вторых, преуспевает в созидании. Полезен. Здорово действует Дуглас Сантос. Очень силен в отборе. Состоявшийся мастер.

«Зенит» сохранил лидерство. Отрыв от «Динамо» по-прежнему два очка.

В целом, сегодня было хорошее зрелище. На мой взгляд, команда Семака играет с запасом.

Не должен «Зенит», по идее, отпустить чемпионство. Новички пришлись ко двору. Плюс есть Вендел, Малком, Клаудиньо. Я же уже сказал — 10 ударов в створ! Это серьезный показатель. Немного не повезло. Была перекладина. Много моментов, а значит, и голы еще придут.