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«Зенит» играет с запасом. Не должен отпустить чемпионство». Орлов — о победе над «Рубином»

Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Рубином»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
28 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Рубин» — 3:2.
Фото ФК «Зенит»
Известный комментатор Геннадий Орлов о матче «Зенит» — «Рубин» (3:2).
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Рубин
Голы
Юри Алберту, 48 (1:0), Сутормин, 55 (2:0), Лисакович, 61 (2:1), Лисакович, 67 (2:2), Сергеев, 90+2 (3:2)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Ерохин, 85) Барриос Вендел Клаудиньо (Оздоев, 90+4) Сутормин (Мостовой, 75) Юри Алберту (Сергеев, 75) Малком Дзюба
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Ломовицкий (Уремович, 72) Дрейер (Зуев, 72) Кварацхелия (Бакаев, 71) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 84) Лисакович (Онугха, 72) Хакшабанович
Предупреждения
Барриос 31’  -  Мусаев 17’, Ломовицкий 54’
Удаления
Мусаев 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Мурашов (Москва) Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)

— «Зенит» сегодня нанес 10 ударов в створ. Имел преимущество. Но мог и упустить победу. После двух мячей позволил «Рубину» вернуться в игру.

В первом случае ошибся Сутормин. И ведь, вроде бы, Алексей сдержал сегодня Хвичу. Но не прочувствовал ситуацию, когда Лисакович забил первый мяч. Не сыграл, как остальные — Барриос и Дуглас Сантос, не создал искусственный офсайд. Подвел. А ведь это надо делать на автомате. У Сутормина просто нет навыка — он же не крайний защитник.
Второй пропущенный мяч — грубая ошибка Одоевского. Махнул ногой мимо... Ему еще надо набираться опыта. «Рубин» мог отыграться на последних секундах. Вот в том эпизоде, кстати, молодой голкипер питерцев молодец, среагировал сначала. А Зуев хотел точно в угол попасть — не сложилось.

 
28&nbsp;февраля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Иван Сергеев празднует гол. Сергеев вернул «Зенит» на первое место! «Рубин» отыгрался с 0:2 и мог спастись на последней секунде

Но в целом, игра хорошая. Спасибо «Рубину», что не сдался. И зенитовцы, наверное, подумали, что после пенальти дело сделано. Плюс до конца еще не восстановились после «Бетиса». Матч то был сложный, эмоциональный. Потом и перелет сказался.

И тем не менее хозяева нормально двигались. Надо отдать им должное, даже в концовке все старались. И Дзюба тоже. Значит, выдержали этот темп. Сегодня Артем, правда, не забил — Дюпин спас. Но все равно оказывал давление.

Интересно, что отличились новички. Юри Алберто и Сергеев. Иван здорово перевел мяч голенью в сетку. Эффектно. Сергеев вообще действует нестандартно. Помните, в первом с матче с «Бетисом» он грудью отдал передачу? Так ведь не каждый может. А сегодня на его счету решающий мяч. Ну и хорошо. Это придаст ему уверенности.

 
28&nbsp;февраля. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. «Зенит» — «Рубин»: все голы матча РПЛ

Я бы выделил сегодня Клаудиньо. Во-первых, он помогает в опорной зоне Венделу, во-вторых, преуспевает в созидании. Полезен. Здорово действует Дуглас Сантос. Очень силен в отборе. Состоявшийся мастер.

«Зенит» сохранил лидерство. Отрыв от «Динамо» по-прежнему два очка.
В целом, сегодня было хорошее зрелище. На мой взгляд, команда Семака играет с запасом.

Не должен «Зенит», по идее, отпустить чемпионство. Новички пришлись ко двору. Плюс есть Вендел, Малком, Клаудиньо. Я же уже сказал — 10 ударов в створ! Это серьезный показатель. Немного не повезло. Была перекладина. Много моментов, а значит, и голы еще придут.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Геннадий Орлов
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

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И К Ж
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Александр Соболев

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