«Зенит» играет с запасом. Не должен отпустить чемпионство». Орлов — о победе над «Рубином»
— «Зенит» сегодня нанес 10 ударов в створ. Имел преимущество. Но мог и упустить победу. После двух мячей позволил «Рубину» вернуться в игру.
В первом случае ошибся Сутормин. И ведь, вроде бы, Алексей сдержал сегодня Хвичу. Но не прочувствовал ситуацию, когда Лисакович забил первый мяч. Не сыграл, как остальные — Барриос и Дуглас Сантос, не создал искусственный офсайд. Подвел. А ведь это надо делать на автомате. У Сутормина просто нет навыка — он же не крайний защитник.
Второй пропущенный мяч — грубая ошибка Одоевского. Махнул ногой мимо... Ему еще надо набираться опыта. «Рубин» мог отыграться на последних секундах. Вот в том эпизоде, кстати, молодой голкипер питерцев молодец, среагировал сначала. А Зуев хотел точно в угол попасть — не сложилось.
Но в целом, игра хорошая. Спасибо «Рубину», что не сдался. И зенитовцы, наверное, подумали, что после пенальти дело сделано. Плюс до конца еще не восстановились после «Бетиса». Матч то был сложный, эмоциональный. Потом и перелет сказался.
И тем не менее хозяева нормально двигались. Надо отдать им должное, даже в концовке все старались. И Дзюба тоже. Значит, выдержали этот темп. Сегодня Артем, правда, не забил — Дюпин спас. Но все равно оказывал давление.
Интересно, что отличились новички. Юри Алберто и Сергеев. Иван здорово перевел мяч голенью в сетку. Эффектно. Сергеев вообще действует нестандартно. Помните, в первом с матче с «Бетисом» он грудью отдал передачу? Так ведь не каждый может. А сегодня на его счету решающий мяч. Ну и хорошо. Это придаст ему уверенности.
Я бы выделил сегодня Клаудиньо. Во-первых, он помогает в опорной зоне Венделу, во-вторых, преуспевает в созидании. Полезен. Здорово действует Дуглас Сантос. Очень силен в отборе. Состоявшийся мастер.
«Зенит» сохранил лидерство. Отрыв от «Динамо» по-прежнему два очка.
В целом, сегодня было хорошее зрелище. На мой взгляд, команда Семака играет с запасом.
Не должен «Зенит», по идее, отпустить чемпионство. Новички пришлись ко двору. Плюс есть Вендел, Малком, Клаудиньо. Я же уже сказал — 10 ударов в створ! Это серьезный показатель. Немного не повезло. Была перекладина. Много моментов, а значит, и голы еще придут.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7