Идеальный дебют Лисаковича и провал Ломовицкого. Как Слуцкий меняет «Рубин»

«СЭ» разбирает рестарт сезона в исполнении казанцев.

В заключительном матче тура «Рубин» почти оформил камбэк с 0:2 в Санкт-Петербурге, но пропустил третий гол в добавленное время. И все равно был невероятно близок к тому, чтобы увезти в Казань ничью.

«СЭ» анализирует, в чем изменилась команда Леонида Слуцкого за зиму, а также оценивает дебют новичков.

Ломовицкий слева в защите — спорное решение Слуцкого

Устроиться на 0:2 для «Рубина» — всегда практически фатальный сценарий. За два года команда Слуцкого лишь раз отыгрывалась, уступая в два мяча по ходу матча, — в Туле весной прошлого года.

Поэтому даже проблески камбэка в Санкт-Петербурге — уже прогресс для «Рубина», который зимой опять серьезно перестраивался тренерским штабом. Ломовицкого все сборы наигрывали левым защитником, Кучаева — «восьмеркой», а из-за травмы Абильдгора Слуцкий большую часть сборов готовил Леона Мусаева, который за год в казанском клубе так и не приблизился к основе.

Все забыли, что первый круг «Рубин» доигрывал с Абильдгором и Хван Ин Бомом, которые выбыли из-за травм на сборах. В Санкт-Петербурге заметно не хватало обоих. А Мусаев получил две глупые желтые карточки, оставив команду в меньшинстве. Из-за провалов в опорной зоне во многом и возникало преимущество «Зенита». Леон просто не выдерживал темпа средней линии «Зенита».

Леонид Слуцкий. ФК «Рубин»

Но больше остальных выпадал Ломовицкий, которому Слуцкий громко «пихал» на протяжении всей игры. Ошибки в передачах при выходе из обороны, потери, неудачная игра один в один, фол в штрафной на пенальти... Понятно, что не совсем корректно определять возможности игрока по матчу с «Зенитом» — все-таки многие в РПЛ оказываются неконкурентоспособными в игре против дорогостоящих бразильцев. Но хотя бы предварительные выводы сделать можно.

«Рубин» изначально покупал Ломовицкого как левого защитника и не рассматривал игрока в качестве усиления атаки. Справа неудачный сезон проводит Зотов, поэтому на этот фланг Слуцкий вернул правшу Самошникова, который и начинал карьеру в «Рубине» правым фулбеком. Так что приобретение Ломовицкого — попытка получить качественного исполнителя на левом фланге. К тому же он левша, причем единственный из всей линии обороны, что важно при начале атак.

Но с «Зенитом» Александр провалился: в «Спартаке» Витории защитник играл в схеме с тремя центральными защитниками, что предполагает другой уровень подстраховки. В «Рубине» с двумя центральными его ошибки во многом повлияли на результат.

Другой важный нюанс — разрыв связки Самошникова с Кварацхелией на левом фланге, которая мощно выглядела в прошлом сезоне. На забеганиях, взаимодействиях, попытках стянуть на себя соперника, а также освободить зону для партнера во многом и возникала острота слева. Сейчас у Хвичи новый партнер, с которым он пока не находит такого же контакта. Так что именно слева казанцы угрожали «Зениту» крайне редко.

Понятно, что показательным моментом для Ломовицкого будет игра на дистанции. Но первое впечатление: эксперимент Слуцкого с атакующим игроком в защите выглядит как минимум спорно. Особенно на фоне того, что клуб отправил в Тулу Данила Степанова — профильного левого защитника, который по каким-то причинам не подошел казанцам. То есть своего воспитанника (а в обойме «Рубина» сейчас ноль выпускников академии), который три сезона играл левого защитника в «Рубине», «Роторе» и «Арсенале», казанцы оценили в 400 тысяч евро. А на Ломовицкого потратили 1,5 миллиона. Пока это решение вызывает вопросы.

Виталий Лисакович. ФК «Рубин»

Лисакович уже забил больше Деспота

Зато здорово показывает себя Виталий Лисакович — форвард, которого Слуцкий хотел еще с осени и просматривал его даже в сборной (Белоруссия проводила отборочные матчи ЧМ-2022 с Уэльсом и Бельгией в Казани). Отказ от Деспотовича и Ивана Игнатьева выглядел тревожно, а решение войти в сезон с Лисаковичем (два гола в этом сезоне за «Локо») и Онугхой казалось слишком рискованным. Например, Деспотович в «Рубине» стал топ-форвардом для РПЛ (со времен Домингеса и Бухарова никто не забивал за сезон в Казани 14 голов), поэтому расставание с ним следовало сопроводить по-настоящему качественным подписанием.

Лисакович на сборах почти не забивал — тот же Онугха отличался чаще. С «Зенитом» белорусский форвард тоже был поначалу незаметен и долго играл без мяча. Но, по сути, он реализовал все моменты, которые были у «Рубина», за исключением эпизода на последних секундах у Зуева. Такая реализация и нужна команде, у которой в этом сезоне форварды забили всего один гол с игры (отличился Костюков в матче с ЦСКА в Казани). Для сравнения: на счету Деспотовича лишь один гол «Арсеналу» — и то с пенальти. Таким образом, Лисакович уже забил больше, чем серб, покинувший Казань со скандалом.

Конечно, это лишь один матч, но яркий дебют обычно многое определяет. Андерс Дрейер начал в «Рубине» осенью с хет-трика в ворота «Урала» и, кажется, пока не сдулся. С 7 голами он лучший бомбардир команды, а на сборах вонзил три мяча в ворота «Крыльев Советов».

У Лисаковича тоже есть все шансы стать лидером атаки «Рубина». Дубль в ворота «Зенита» на выезде в дебютной игре — вряд ли хоть от кого-то из команды Слуцкого можно было ожидать такого перформанса. Последний раз подобное вообще удавалось защитнику Егору Сорокину в 2018 году. А последним нападающим, который оформлял дубль в ворота «Зенита», до Лисаковича вовсе был Александр Бухаров, который дважды забивал питерцам в чемпионском сезоне-2008. Мы не знаем, окажется ли Лисакович таким же эффективным на дистанции. Но в целом понятно, зачем «Рубин» его подписал и что он может дать команде. В казанском клубе рассказывали, что важный скилл для новичка — открывания, а также умение освободиться от опеки под проникающий пас. Оба гола, по сути, и были забиты в такой манере.

Слуцкий на сборах отдельно работал над системой прессинга, а также хотел перестроить действия игроков без мяча при владении соперника. Во многом успешность прессинга будет зависеть и от действий Лисаковича.

У Виталия очень непростой путь в футболе, о чем он рассказывал в искреннем монологе для «СЭ».

Очевидно, что форвард цепляется за любой шанс в карьере и стремится проявить себя. Матч с «Зенитом» стал отражением этого желания: из ничего нападающий сделал два гола и вполне мог спасти для «Рубина» матч.

Нужно признать: несмотря на поражение, казанцы не выглядели безнадежно, даже играя с лидером и в меньшинстве. Хотя еще недавно в отношении команды Слуцкого (а также ее амбиций и перспектив) было невероятно много скепсиса.