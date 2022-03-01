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Идеальный дебют Лисаковича и провал Ломовицкого. Как Слуцкий меняет «Рубин»

Виталий Лисакович сделал дубль в ворота «Зенита» в дебютном матче за «Рубин»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Виталий Лисакович.
Фото ФК «Рубин»

«СЭ» разбирает рестарт сезона в исполнении казанцев.

В заключительном матче тура «Рубин» почти оформил камбэк с 0:2 в Санкт-Петербурге, но пропустил третий гол в добавленное время. И все равно был невероятно близок к тому, чтобы увезти в Казань ничью.

«СЭ» анализирует, в чем изменилась команда Леонида Слуцкого за зиму, а также оценивает дебют новичков.

28&nbsp;февраля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Иван Сергеев празднует гол. Сергеев вернул «Зенит» на первое место! «Рубин» отыгрался с 0:2 и мог спастись на последней секунде

Ломовицкий слева в защите — спорное решение Слуцкого

Устроиться на 0:2 для «Рубина» — всегда практически фатальный сценарий. За два года команда Слуцкого лишь раз отыгрывалась, уступая в два мяча по ходу матча, — в Туле весной прошлого года.

Поэтому даже проблески камбэка в Санкт-Петербурге — уже прогресс для «Рубина», который зимой опять серьезно перестраивался тренерским штабом. Ломовицкого все сборы наигрывали левым защитником, Кучаева — «восьмеркой», а из-за травмы Абильдгора Слуцкий большую часть сборов готовил Леона Мусаева, который за год в казанском клубе так и не приблизился к основе.

Все забыли, что первый круг «Рубин» доигрывал с Абильдгором и Хван Ин Бомом, которые выбыли из-за травм на сборах. В Санкт-Петербурге заметно не хватало обоих. А Мусаев получил две глупые желтые карточки, оставив команду в меньшинстве. Из-за провалов в опорной зоне во многом и возникало преимущество «Зенита». Леон просто не выдерживал темпа средней линии «Зенита».

Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин"
Леонид Слуцкий.
ФК «Рубин»

Но больше остальных выпадал Ломовицкий, которому Слуцкий громко «пихал» на протяжении всей игры. Ошибки в передачах при выходе из обороны, потери, неудачная игра один в один, фол в штрафной на пенальти... Понятно, что не совсем корректно определять возможности игрока по матчу с «Зенитом» — все-таки многие в РПЛ оказываются неконкурентоспособными в игре против дорогостоящих бразильцев. Но хотя бы предварительные выводы сделать можно.

«Рубин» изначально покупал Ломовицкого как левого защитника и не рассматривал игрока в качестве усиления атаки. Справа неудачный сезон проводит Зотов, поэтому на этот фланг Слуцкий вернул правшу Самошникова, который и начинал карьеру в «Рубине» правым фулбеком. Так что приобретение Ломовицкого — попытка получить качественного исполнителя на левом фланге. К тому же он левша, причем единственный из всей линии обороны, что важно при начале атак.

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Но с «Зенитом» Александр провалился: в «Спартаке» Витории защитник играл в схеме с тремя центральными защитниками, что предполагает другой уровень подстраховки. В «Рубине» с двумя центральными его ошибки во многом повлияли на результат.

Другой важный нюанс — разрыв связки Самошникова с Кварацхелией на левом фланге, которая мощно выглядела в прошлом сезоне. На забеганиях, взаимодействиях, попытках стянуть на себя соперника, а также освободить зону для партнера во многом и возникала острота слева. Сейчас у Хвичи новый партнер, с которым он пока не находит такого же контакта. Так что именно слева казанцы угрожали «Зениту» крайне редко.

Понятно, что показательным моментом для Ломовицкого будет игра на дистанции. Но первое впечатление: эксперимент Слуцкого с атакующим игроком в защите выглядит как минимум спорно. Особенно на фоне того, что клуб отправил в Тулу Данила Степанова — профильного левого защитника, который по каким-то причинам не подошел казанцам. То есть своего воспитанника (а в обойме «Рубина» сейчас ноль выпускников академии), который три сезона играл левого защитника в «Рубине», «Роторе» и «Арсенале», казанцы оценили в 400 тысяч евро. А на Ломовицкого потратили 1,5 миллиона. Пока это решение вызывает вопросы.

Виталий Лисакович. Фото ФК "Рубин"
Виталий Лисакович.
ФК «Рубин»

Лисакович уже забил больше Деспота

Зато здорово показывает себя Виталий Лисакович — форвард, которого Слуцкий хотел еще с осени и просматривал его даже в сборной (Белоруссия проводила отборочные матчи ЧМ-2022 с Уэльсом и Бельгией в Казани). Отказ от Деспотовича и Ивана Игнатьева выглядел тревожно, а решение войти в сезон с Лисаковичем (два гола в этом сезоне за «Локо») и Онугхой казалось слишком рискованным. Например, Деспотович в «Рубине» стал топ-форвардом для РПЛ (со времен Домингеса и Бухарова никто не забивал за сезон в Казани 14 голов), поэтому расставание с ним следовало сопроводить по-настоящему качественным подписанием.

Лисакович на сборах почти не забивал — тот же Онугха отличался чаще. С «Зенитом» белорусский форвард тоже был поначалу незаметен и долго играл без мяча. Но, по сути, он реализовал все моменты, которые были у «Рубина», за исключением эпизода на последних секундах у Зуева. Такая реализация и нужна команде, у которой в этом сезоне форварды забили всего один гол с игры (отличился Костюков в матче с ЦСКА в Казани). Для сравнения: на счету Деспотовича лишь один гол «Арсеналу» — и то с пенальти. Таким образом, Лисакович уже забил больше, чем серб, покинувший Казань со скандалом.

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Конечно, это лишь один матч, но яркий дебют обычно многое определяет. Андерс Дрейер начал в «Рубине» осенью с хет-трика в ворота «Урала» и, кажется, пока не сдулся. С 7 голами он лучший бомбардир команды, а на сборах вонзил три мяча в ворота «Крыльев Советов».

У Лисаковича тоже есть все шансы стать лидером атаки «Рубина». Дубль в ворота «Зенита» на выезде в дебютной игре — вряд ли хоть от кого-то из команды Слуцкого можно было ожидать такого перформанса. Последний раз подобное вообще удавалось защитнику Егору Сорокину в 2018 году. А последним нападающим, который оформлял дубль в ворота «Зенита», до Лисаковича вовсе был Александр Бухаров, который дважды забивал питерцам в чемпионском сезоне-2008. Мы не знаем, окажется ли Лисакович таким же эффективным на дистанции. Но в целом понятно, зачем «Рубин» его подписал и что он может дать команде. В казанском клубе рассказывали, что важный скилл для новичка — открывания, а также умение освободиться от опеки под проникающий пас. Оба гола, по сути, и были забиты в такой манере.

Слуцкий на сборах отдельно работал над системой прессинга, а также хотел перестроить действия игроков без мяча при владении соперника. Во многом успешность прессинга будет зависеть и от действий Лисаковича.

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У Виталия очень непростой путь в футболе, о чем он рассказывал в искреннем монологе для «СЭ».

Очевидно, что форвард цепляется за любой шанс в карьере и стремится проявить себя. Матч с «Зенитом» стал отражением этого желания: из ничего нападающий сделал два гола и вполне мог спасти для «Рубина» матч.

Нужно признать: несмотря на поражение, казанцы не выглядели безнадежно, даже играя с лидером и в меньшинстве. Хотя еще недавно в отношении команды Слуцкого (а также ее амбиций и перспектив) было невероятно много скепсиса.

Александр Ломовицкий
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
Леонид Слуцкий
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