«Зениту» нужен вратарь. Кержакова и Одоевского мало для Лиги чемпионов

Как сине-бело-голубые решат проблему первого номера?

Без Лунева

Переход Андрея Лунева в «Байер» — один из самых неожиданных трансферов этого лета. Голкипер «Зенита» не согласовал с клубом условия нового контракта, поэтому в июле переехал в Леверкузен на правах свободного агента. В первых матчах немецкого сезона Лунев сидел в запасе, и по Telegram уже разлетелась информация о том, что сине-бело-голубые якобы предложили Андрею вернуться хотя бы на условиях аренды.

Ситуация нетипичная. С одной стороны, Лунев давно не прогрессирует, совершает немало результативных ошибок, пропустил половину прошлого сезона из-за травмы и не попал в заявку сборной России на Евро. С другой стороны, конкуренты Андрея за место в воротах «Зенита» не превосходят его. И очевидно, что сейчас номером один оставался бы Лунев, если бы продлил контракт.

В итоге в сезон чемпионы России вкатываются с неоднозначной вратарской линией: 34-летним Кержаковым, который никогда не считался топ-голкипером, а также 18-летними Даниилом Одоевским и Давидом Бязровым.

Небольшой выбор

На данный момент номер один «Зенита» — Кержаков. Он воспитанник и вице-капитан команды, безмерно уважаем болельщиками, один из безусловных лидеров раздевалки. Опыта у Михаила много, но класс не такой высокий, как хотелось бы поклонникам команды. Кержаков полностью отыграл все матчи прошлогодней Лиги чемпионов, ни в одном не сыграл на ноль, пропустил 13 мячей в шести турах. Слабо он начал и текущий чемпионат России. В первых четырех турах в воротах «Зенита» побывало шесть мячей, а отбил голкипер всего десять ударов. По данным Squawka, статистика отраженных мячей Кержакова равна 62,5%. Ни у кого из вратарей, сыгравших четыре матча, хуже процента нет.

Статистика подкрепляет и визуальное впечатление. К примеру, в игре с «Локо» Михаил играл неуверенно и пропустил гол почти с нулевого угла от Смолова — к счастью для «Зенита», Федор находился в офсайде. Но Кержаков в том эпизоде из игры не выключался, так что этот гол стал бы одним из самых курьезных в сезоне и мог бы привести чемпионов России к поражению. А ведь это всего лишь РПЛ, где уровень сопротивления гораздо ниже, чем в Лиге чемпионов.

Тревожнее, что равноценной замены Кержакову нет. За спиной у него только 18-летние Одоевский и Бязров — безусловно, талантливые голкиперы, которых давно и по праву хвалят в юношеском футболе. Но у Даниила и Давида слишком мало опыта, чтобы рассчитывать на них всерьез, — на двоих они провели на взрослом уровне всего один матч (в последнем туре прошлого чемпионата Одоевский играл с «Тамбовом»). Представьте, что Кержаков по каким-то причинам не сможет сыграть в туре Лиги чемпионов, а в соперниках — «ПСЖ» или «Бавария». Бывают, конечно, прорывы, как у юного вратаря «Шахтера» Трубина в прошлой Лиге чемпионов, но это все-таки исключение.

Теоретически «Зенит» мог бы рассчитывать на 26-летнего Александра Васютина — в 2019 году клуб вернул своего воспитанника, надеясь в перспективе сделать его основным голкипером. Но весной, находясь в аренде в «Юргордене», Васютин получил травму и до сих пор не восстановился.

Новичок возможен

Что делать «Зениту»? Клуб задумался над проблемой еще после ухода Лунева. Сразу было ясно, что голкипера-легионера в команде не будет — лимит очень строг. Остается только вариант с российскими вратарями, а также с футболистами из ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Вот почему в августе «Зенит» взял на просмотр 23-летнего голкипера брестского «Руха» Павла Павлюченко. Но его в невском клубе не будет — отпугнула стоимость.

Вообще «Зенит» не готов много платить за голкипера, так как это незапланированная трата. Но все готовые российские вратари стоят дорого, а в аренду клубы не хотят их отпускать, да и для «Зенита» на рынке всегда наценка. Но клубу кто-то нужен хотя бы на сезон. Даже возрастные вратари (Дюпин, Беленов, Джанаев) сейчас подойдут, если все стороны сойдутся по условиям. Хотя для «Зенита» лучше голкипер с перспективой — например, 25-летний Лантратов из «Химок».

Ответ на вопрос, кто будет защищать ворота «Зенита» в Лиге чемпионов, еще открыт. Заявка на групповой этап закрывается в ночь с 2 на 3 сентября, и, скорее всего, до последнего дня сине-бело-голубые будут вести переговоры со всеми потенциальными кандидатами, пытаясь сбить цену. Вратаря в модель команды встраивать легче, чем полевого игрока, так что хотя бы тут обойдется без сложностей. Остается ждать.