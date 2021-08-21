«Спартак» победит в Туле, «Локомотив» не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 5-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула и заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший.

ЦСКА — «Ахмат»

Игорь Гамула — 2:1. Армейцы в прошлом туре в матче против «Ростова» показали хороший футбол, особенно в первом тайме. Алексей Березуцкий понемногу адаптируется к команде, растет вместе с игроками. «Ахмат» неплохо смотрится, но ЦСКА, на мой взгляд, выиграет.

Владимир Пресняков — старший — 2:0. ЦСКА встает на ноги. С «Ростовом» он сыграл хорошо, показал свой уровень. Уверен, что армейцы выиграют дома.

«Арсенал» — «Спартак»

Гамула — 1:2. «Спартаку» нужно побеждать. Тот бардак, что творится сейчас в клубе, можно перебить только своей игрой. Красно-белые не очень хорошо играют в Туле, но поставлю все-таки на их победу.

Пресняков — 1:2. Думаю, что «Спартак» победит. Команда вроде как преодолевает тот кризис, что был в начале сезона.

«Уфа» — «Зенит»

Гамула — 0:2. «Зенит» в прошлом году потерял очки в Уфе. Думаю, что команда Семака это прекрасно помнит. Да и после ничьей с «Локо» питерцы сделают все, чтобы выиграть.

Пресняков — 0:2. «Зенит» должен показать свой класс. Поставлю на его победу.

«Урал» — «Динамо»

Гамула — 1:3. «Урал» стартовал неудачно, чего-то ему не хватает. Зря клуб расстался с Павлом Погребняком — несмотря на возраст, он играл на довольно высоком уровне. С «Динамо» будет сложно. Бело-голубые наверняка будут заряжены после поражения в Грозном, поэтому поставлю на их победу.

Пресняков — 0:1. В «Динамо» собралась хорошая команда. Поражение в последнем туре от «Ахмата» скорее случайность. Мне кажется, что динамовцы обыграют «Урал» с минимальным счетом.

«Крылья Советов» — «Сочи»

Гамула — 1:1. «Сочи» неплохо смотрится, но «Крылья» тоже начинают набирать очки. Думаю, что в этом матче будет ничья.

Пресняков — 0:2. Поставлю на победу сочинцев. У них есть кому играть. Тот же Ивелин Попов сейчас в хорошей форме.

«Локомотив» — «Краснодар»

Гамула — 2:2. «Локомотив» хорошо сыграл против «Зенита». У «Краснодара» все отлично с атакой, но есть проблемы в обороне. Здесь поставлю на ничью.

Пресняков — 2:1. Я всегда переживал за «Краснодар», но чего-то ему не хватает. В этом матче, на мой взгляд, выиграет «Локомотив».

«Нижний Новгород» — «Ростов»

Гамула — 1:2. «Ростову» отступать некуда — у него всего одно очко после четырех туров. Думаю, что Юрий Палыч Семин уже приспособился к новой команде и ростовчане выиграют.

Пресняков — 1:3. «Ростов» должен уже набирать очки. Поставлю на его победу с разницей в два мяча.

«Химки» — «Рубин»

Гамула — 0:2. Мне кажется, что «Рубин» обыграет «Химки». Казанцам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет из еврокубков.

Пресняков — 0:1. «Рубин» довольно прилично играет. Думаю, что он победит, но голов будет немного.

Специалисты (19) Очки Тур +/- Андрей Чернышов 8 3 +1 Андрей Червиченко 6 1 -2 Владимир Пономарев 3 2 -5 Руслан Нигматуллин 2 4 -1

Болельщики (26) Очки Тур +/- Валерий Баринов 8 2 +5 Сергей Мигицко 8 1 +2 Сергей Белоголовцев 7 3 -1 Лев Лещенко 3 4 +1

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.