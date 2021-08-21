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«Спартак» победит в Туле, «Локомотив» не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 5-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 08:30

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» победит в Туле, «Локомотив» не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 5-й тур РПЛ»

№ 8507, от 20.08.2021

Наиль Умяров (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наиль Умяров (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула и заслуженный артист России Владимир Пресняков — старший.

ЦСКА — «Ахмат»

Игорь Гамула — 2:1. Армейцы в прошлом туре в матче против «Ростова» показали хороший футбол, особенно в первом тайме. Алексей Березуцкий понемногу адаптируется к команде, растет вместе с игроками. «Ахмат» неплохо смотрится, но ЦСКА, на мой взгляд, выиграет.

Владимир Пресняков — старший — 2:0. ЦСКА встает на ноги. С «Ростовом» он сыграл хорошо, показал свой уровень. Уверен, что армейцы выиграют дома.

ЦСКА — Ахмат

«Арсенал» — «Спартак»

Гамула — 1:2. «Спартаку» нужно побеждать. Тот бардак, что творится сейчас в клубе, можно перебить только своей игрой. Красно-белые не очень хорошо играют в Туле, но поставлю все-таки на их победу.

Пресняков — 1:2. Думаю, что «Спартак» победит. Команда вроде как преодолевает тот кризис, что был в начале сезона.

Арсенал Т — Спартак

«Уфа» — «Зенит»

Гамула — 0:2. «Зенит» в прошлом году потерял очки в Уфе. Думаю, что команда Семака это прекрасно помнит. Да и после ничьей с «Локо» питерцы сделают все, чтобы выиграть.

Пресняков — 0:2. «Зенит» должен показать свой класс. Поставлю на его победу.

Уфа — Зенит

«Урал» — «Динамо»

Гамула — 1:3. «Урал» стартовал неудачно, чего-то ему не хватает. Зря клуб расстался с Павлом Погребняком — несмотря на возраст, он играл на довольно высоком уровне. С «Динамо» будет сложно. Бело-голубые наверняка будут заряжены после поражения в Грозном, поэтому поставлю на их победу.

Пресняков — 0:1. В «Динамо» собралась хорошая команда. Поражение в последнем туре от «Ахмата» скорее случайность. Мне кажется, что динамовцы обыграют «Урал» с минимальным счетом.

Урал — Динамо

«Крылья Советов» — «Сочи»

Гамула — 1:1. «Сочи» неплохо смотрится, но «Крылья» тоже начинают набирать очки. Думаю, что в этом матче будет ничья.

Пресняков — 0:2. Поставлю на победу сочинцев. У них есть кому играть. Тот же Ивелин Попов сейчас в хорошей форме.

Крылья Советов — Сочи

«Локомотив» — «Краснодар»

Гамула — 2:2. «Локомотив» хорошо сыграл против «Зенита». У «Краснодара» все отлично с атакой, но есть проблемы в обороне. Здесь поставлю на ничью.

Пресняков — 2:1. Я всегда переживал за «Краснодар», но чего-то ему не хватает. В этом матче, на мой взгляд, выиграет «Локомотив».

Локомотив — Краснодар

«Нижний Новгород» — «Ростов»

Гамула — 1:2. «Ростову» отступать некуда — у него всего одно очко после четырех туров. Думаю, что Юрий Палыч Семин уже приспособился к новой команде и ростовчане выиграют.

Пресняков — 1:3. «Ростов» должен уже набирать очки. Поставлю на его победу с разницей в два мяча.

Нижний Новгород — Ростов

«Химки» — «Рубин»

Гамула — 0:2. Мне кажется, что «Рубин» обыграет «Химки». Казанцам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет из еврокубков.

Пресняков — 0:1. «Рубин» довольно прилично играет. Думаю, что он победит, но голов будет немного.

Химки — Рубин

Специалисты (19)

Очки

Тур

+/-

Андрей Чернышов

8

3

+1

Андрей Червиченко

6

1

-2

Владимир Пономарев

3

2

-5

Руслан Нигматуллин

2

4

-1

Болельщики (26)

Очки

Тур

+/-

Валерий Баринов

8

2

+5

Сергей Мигицко

8

1

+2

Сергей Белоголовцев

7

3

-1

Лев Лещенко

3

4

+1

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

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