«Спартак» победит в Туле, «Локомотив» не проиграет «Краснодару». Прогнозы на 5-й тур РПЛ
Игорь Гамула — 2:1. Армейцы в прошлом туре в матче против «Ростова» показали хороший футбол, особенно в первом тайме. Алексей Березуцкий понемногу адаптируется к команде, растет вместе с игроками. «Ахмат» неплохо смотрится, но ЦСКА, на мой взгляд, выиграет.
Владимир Пресняков — старший — 2:0. ЦСКА встает на ноги. С «Ростовом» он сыграл хорошо, показал свой уровень. Уверен, что армейцы выиграют дома.
Гамула — 1:2. «Спартаку» нужно побеждать. Тот бардак, что творится сейчас в клубе, можно перебить только своей игрой. Красно-белые не очень хорошо играют в Туле, но поставлю все-таки на их победу.
Пресняков — 1:2. Думаю, что «Спартак» победит. Команда вроде как преодолевает тот кризис, что был в начале сезона.
Гамула — 0:2. «Зенит» в прошлом году потерял очки в Уфе. Думаю, что команда Семака это прекрасно помнит. Да и после ничьей с «Локо» питерцы сделают все, чтобы выиграть.
Пресняков — 0:2. «Зенит» должен показать свой класс. Поставлю на его победу.
Гамула — 1:3. «Урал» стартовал неудачно, чего-то ему не хватает. Зря клуб расстался с Павлом Погребняком — несмотря на возраст, он играл на довольно высоком уровне. С «Динамо» будет сложно. Бело-голубые наверняка будут заряжены после поражения в Грозном, поэтому поставлю на их победу.
Пресняков — 0:1. В «Динамо» собралась хорошая команда. Поражение в последнем туре от «Ахмата» скорее случайность. Мне кажется, что динамовцы обыграют «Урал» с минимальным счетом.
Гамула — 1:1. «Сочи» неплохо смотрится, но «Крылья» тоже начинают набирать очки. Думаю, что в этом матче будет ничья.
Пресняков — 0:2. Поставлю на победу сочинцев. У них есть кому играть. Тот же Ивелин Попов сейчас в хорошей форме.
Гамула — 2:2. «Локомотив» хорошо сыграл против «Зенита». У «Краснодара» все отлично с атакой, но есть проблемы в обороне. Здесь поставлю на ничью.
Пресняков — 2:1. Я всегда переживал за «Краснодар», но чего-то ему не хватает. В этом матче, на мой взгляд, выиграет «Локомотив».
Гамула — 1:2. «Ростову» отступать некуда — у него всего одно очко после четырех туров. Думаю, что Юрий Палыч Семин уже приспособился к новой команде и ростовчане выиграют.
Пресняков — 1:3. «Ростов» должен уже набирать очки. Поставлю на его победу с разницей в два мяча.
Гамула — 0:2. Мне кажется, что «Рубин» обыграет «Химки». Казанцам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за вылет из еврокубков.
Пресняков — 0:1. «Рубин» довольно прилично играет. Думаю, что он победит, но голов будет немного.
|
Специалисты (19)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Андрей Чернышов
|
8
|
3
|
+1
|
Андрей Червиченко
|
6
|
1
|
-2
|
Владимир Пономарев
|
3
|
2
|
-5
|
Руслан Нигматуллин
|
2
|
4
|
-1
|
Болельщики (26)
|
Очки
|
Тур
|
+/-
|
Валерий Баринов
|
8
|
2
|
+5
|
Сергей Мигицко
|
8
|
1
|
+2
|
Сергей Белоголовцев
|
7
|
3
|
-1
|
Лев Лещенко
|
3
|
4
|
+1
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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