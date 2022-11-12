Карпин заслуженно вызвал Пиняева в сборную, но Комличенко был круче! «Ростов» встретит зиму в топ-3
Оценки игры Сергея Пиняева в нынешнем сезоне — исключительно комплиментарные. Соответственно, включение самарской звездочки сначала в расширенный, а потом и в окончательный состав на ноябрьские матчи сборной России стало лишь относительным сюрпризом. Игорь Осинькин даже сказал, что в будущем 18-летний футболист может стать одним из лидеров национальной команды.
И Валерий Карпин, из-за дисквалификации наблюдавший за матчем в Самаре с трибуны, изучал кандидата в сборную со всех сторон. Свободного пространства Пиняеву не давали, вынуждая либо обыгрываться с партнерами накоротке, либо подавать в штрафную. Долгое время самым запоминающимся эпизодом с участием полузащитника стала его работа в прессинге на первых минутах, когда он на углу площади ворот отобрал мяч у другого сборника — Александра Сильянова.
Но если бы Пиняева можно было выключить из игры полностью, ни о какой сборной и говорить не приходилось бы. А ответ на вопрос, почему он все же в главной команде страны, Пиняев дал перед перерывом, когда бросил Амара Рахмановича в прорыв по левому флангу, а сам с центра поля примчался в штрафную под ответную передачу боснийца.
Дальше случилось назначение пенальти и его отмена после похода арбитра к монитору. Кирилл Щетинин все-таки успел сначала сыграть в мяч, но это все равно не отменяет высоких оценок действий Пиняева. Только глобально «Ростов» выглядел более цельной и уверенной в себе командой, которая показала, как выжимать максимум из выигранных перед чужой штрафной единоборств.
Это сработало и в случае с ударом Данила Глебова, который благодаря отскоку от газона превратил свою атаку в неразрешимую задачу для Богдана Овсянникова, и в атаке, приведшей к назначению пенальти. Причем во втором случае более значимым элементом стал даже не фол Фернандо Костанцы на Николае Комличенко, а та фаза, где Виктор Мелехин сохранил мяч, не испугавшись жесткого стыка.
То есть все решали детали, и донская команда выжала максимум из совсем не очевидных ситуаций. Даже попадание Дмитрия Полоза в перекладину — следствие решения нанести акробатический удар из положения, где большинство предпочтет либо зацепиться за мяч, либо попробовать сделать передачу в центр.
Гол «Крыльев» выглядел логичным — как и то, что именно Пиняев снова оказался в центре внимания. Его удар в касание Сергей Песьяков из дальнего угла вытащил, но на добивание первым успел Владислав Шитов. Самара получила возможность для интриги, но перелома в игре не случилось — в работу включилось грозное оружие в виде ростовских стандартов.
Исполняя их, Даниил Уткин находит голову Комличенко, как по заложенным в программу координатам. Причем форварду не пришлось бить самому: оставался вариант со скидкой на Максима Осипенко. Чем Комличенко и воспользовался.
Вот и запас прочности на концовку, по ходу которой — после очередного соло Пиняева и добивания Дениса Якубы — от нервотрепки гостей избавили Песьяков и подстраховавший его Мелехин.
«Ростов» оказался слишком хорош для задорных и нескучных «Крыльев». Зимовать донская команда будет в тройке лидеров.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2