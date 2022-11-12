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12 ноября, 16:45

Карпин заслуженно вызвал Пиняева в сборную, но Комличенко был круче! «Ростов» встретит зиму в топ-3

«Ростов» одержал победу в матче с «Крыльями Советов» в Самаре
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Фото ФК «Крылья Советов»
«Крылья» не выстояли дома — 1:3.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:3
Ростов

Оценки игры Сергея Пиняева в нынешнем сезоне — исключительно комплиментарные. Соответственно, включение самарской звездочки сначала в расширенный, а потом и в окончательный состав на ноябрьские матчи сборной России стало лишь относительным сюрпризом. Игорь Осинькин даже сказал, что в будущем 18-летний футболист может стать одним из лидеров национальной команды.

И Валерий Карпин, из-за дисквалификации наблюдавший за матчем в Самаре с трибуны, изучал кандидата в сборную со всех сторон. Свободного пространства Пиняеву не давали, вынуждая либо обыгрываться с партнерами накоротке, либо подавать в штрафную. Долгое время самым запоминающимся эпизодом с участием полузащитника стала его работа в прессинге на первых минутах, когда он на углу площади ворот отобрал мяч у другого сборника — Александра Сильянова.

Но если бы Пиняева можно было выключить из игры полностью, ни о какой сборной и говорить не приходилось бы. А ответ на вопрос, почему он все же в главной команде страны, Пиняев дал перед перерывом, когда бросил Амара Рахмановича в прорыв по левому флангу, а сам с центра поля примчался в штрафную под ответную передачу боснийца.

Дальше случилось назначение пенальти и его отмена после похода арбитра к монитору. Кирилл Щетинин все-таки успел сначала сыграть в мяч, но это все равно не отменяет высоких оценок действий Пиняева. Только глобально «Ростов» выглядел более цельной и уверенной в себе командой, которая показала, как выжимать максимум из выигранных перед чужой штрафной единоборств.

Это сработало и в случае с ударом Данила Глебова, который благодаря отскоку от газона превратил свою атаку в неразрешимую задачу для Богдана Овсянникова, и в атаке, приведшей к назначению пенальти. Причем во втором случае более значимым элементом стал даже не фол Фернандо Костанцы на Николае Комличенко, а та фаза, где Виктор Мелехин сохранил мяч, не испугавшись жесткого стыка.

То есть все решали детали, и донская команда выжала максимум из совсем не очевидных ситуаций. Даже попадание Дмитрия Полоза в перекладину — следствие решения нанести акробатический удар из положения, где большинство предпочтет либо зацепиться за мяч, либо попробовать сделать передачу в центр.

Гол «Крыльев» выглядел логичным — как и то, что именно Пиняев снова оказался в центре внимания. Его удар в касание Сергей Песьяков из дальнего угла вытащил, но на добивание первым успел Владислав Шитов. Самара получила возможность для интриги, но перелома в игре не случилось — в работу включилось грозное оружие в виде ростовских стандартов.

Исполняя их, Даниил Уткин находит голову Комличенко, как по заложенным в программу координатам. Причем форварду не пришлось бить самому: оставался вариант со скидкой на Максима Осипенко. Чем Комличенко и воспользовался.

Вот и запас прочности на концовку, по ходу которой — после очередного соло Пиняева и добивания Дениса Якубы — от нервотрепки гостей избавили Песьяков и подстраховавший его Мелехин.

«Ростов» оказался слишком хорош для задорных и нескучных «Крыльев». Зимовать донская команда будет в тройке лидеров.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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