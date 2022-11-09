У вратаря сборной России шесть результативных ошибок за месяц. В чем причина жуткого спада Сафонова

А ведь его называли преемником Акинфеева.

При Валерии Карпине в сборной России окончательно определились с первым номером. Начиная с октября 2021 года Матвей Сафонов неизменно выходил в стартовом составе — даже в недавнем товарняке с Киргизией остался единственным, кого не заменили.

Все это время мало кто сомневался, что именно Сафонов больше остальных достоин быть основным в национальной команде. Матвей много выручал и прогрессировал, пока конкуренты чередовали удачные серии с провалами. Некоторые даже стали называть его наследником Игоря Акинфеева. Но за последний месяц к вратарю «Краснодара» накопилось прилично вопросов.

Слишком много ошибок

Началось все с матча 12-го тура против «Ростова». Сафонов был хорош — потащил 11 ударов, но пропустил три мяча, и команда проиграла. Особенно курьезным вышел победный гол Алексея Миронова — этот мяч целиком и полностью на совести Матвея.

«Стойка у Матвея была неплохая, но немного высокая, — раскладывал этот момент для «СЭ» бывший вратарь сборной России Владимир Габулов. — Считаю, Сафонов в этом эпизоде принял неправильное решение. Почему? Голкипер вроде бы складывался как на мяч, который летел в сторону. Но мяч-то направлялся Мироновым под опорную ногу... А руки у Сафонова были расположены так, что они реагировали на мяч без подстраховки туловища. Здесь нужно было либо реагировать немного вперед — на локти, либо складываться, подкашивая ногу, а руки ставить, скажем так, торцом — параллельно полю, в сторону. У Матвея, видимо, было два решения, поэтому мяч пробил руки и залетел в ближний угол».

Сафонов ошибся и в следующем туре с «Ахматом». В двух из трех пропущенных мячей («Краснодар» снова проиграл 2:3) есть вина вратаря в той или иной степени. В первую очередь выделим момент с голом Тимофеева — Матвей пропустил необязательный гол в ближний угол.

«Когда я работал в «Спартаке», на воротах стоял Андрей Дикань. Он такие моменты «вычерпывал» двумя руками. Посмотрите, Сафонов пытался выбить одной и не попал в мяч, а Дикань это делал двумя руками, чтобы подстраховаться. Сафонов просто не попал в мяч, не рассчитал отскок. Дикань это делал как будто лопатой. Ты ставишь две руки и выгребаешь вот такие сложные мячи, если ты боишься», — удивлялся в послематчевой студии Андрей Тихонов.

Третий гол — снова претензии к Сафонову. Да, выстрел у Олейникова вышел классным, но с такой дистанции удар в ближний угол вратарь высокого класса должен брать.

Затем были матчи с «Нижним Новгородом» и «Зенитом», в которых Сафонов пропустил всего раз, и то с пенальти. Казалось, самое время вновь почувствовать уверенность в себе. Но в игре с «Факелом» Матвей снова привез. И не раз. Первый ляп — ковырнул газон при попытке сделать передачу и подарил мяч сопернику.

Второй гол — не пошел на выход, когда мяч завис над вратарской, и получил от Квеквескири в «девятку».

Кульминация — третий пропущенный мяч, и снова в ближний угол.

«В третьем голе есть доля вины голкипера «быков», — считает Габулов. — Все-таки удар наносился в ближний угол — Матвей мог выручить. Немного неправильная у него была позиция. Ближний угол был открыт. Сафонов среагировал, дотянулся, однако не поверил в собственные действия и не спас. В эпизодах с первым и третьим голами «Факела» вратарь уровня Сафонова должен был сработать качественнее».

Итого — шесть результативных ошибок за пять туров, из-за которых у «Краснодара» два поражения и ничья. Без этих ошибок «быки» набрали бы 10 очков вместо четырех.

А что со статистикой?

На удивление, при всех этих ошибках и 24 пропущенных голах за 16 игр (половина команд РПЛ пропустила меньше) Сафонов по цифрам остается в числе топ-вратарей России. А по отдельным показателям (например, количество и процент отраженных ударов) — и вовсе лучшим.

Конечно, тут нужно делать поправку на качество обороны. Получилась необычная ситуация, когда первый номер сборной оказался в команде с одной из самых невнятных защитных линий в лиге. За последние месяцы «Краснодар» растерял половину состава, и теперь в старте выходят не самые сильные защитники даже по меркам РПЛ. В этом сезоне «Краснодар» — пятый по числу допущенных ударов по своим воротам, а по допущенным ударам в створ — вообще третий. То есть Сафонову приходится много выручать и часто вступать в игру. И, как мы видим, в основном он это делает удачно, являясь лучшим вратарем лиги по проценту отраженных ударов.

Также интересно посмотреть, как менялась статистика Сафонова по сезонам. Показательно, что чем слабее становилась команда, тем чаще Матвей вступал в игру. А за последние полтора года он здорово прибавил в надежности; доказательство — последний столбец таблицы ниже.

Тогда в чем проблема?

Сложно сказать, насколько долговременный и глобальный спад у Матвея. Он и раньше время от времени грубо ошибался — вспомнить хоть пропущенный гол от Крыховяка в 2019-м.

Сейчас же кажется, что происходящее — стечение обстоятельств. По сравнению с прошлыми сезонами «Краснодар» стал допускать значительно больше моментов у своих ворот. Как следствие — вратарю приходится чаще вступать в игру, а значит, возрастает и шанс ошибки в каждом конкретно взятом матче. В той же игре с «Ростовом», с которой все началось, Сафонов был хорош и совершил такой сумасшедший сейв. Но впечатления были перечеркнуты одной фатальной ошибкой. Вратарская доля.

Можно предположить, что психологическое давление на Сафонова нарастает как снежный ком. Одну ошибку можно посчитать случайностью, две подряд — совпадением, шесть ляпов за месяц — это уже тенденция. Прямо сейчас Матвею важно привести нервы в порядок и снова почувствовать уверенность в себе. Иначе привозы могут стать его хронической проблемой.

«Сафонов — вратарь с устойчивой психикой, — говорил про Матвея тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов летом 2021 года (тогда Сафонов тоже ошибался и не был вызван в национальную команду). — Все, что ему нужно, — добавить в надежности, убрать недочеты и не повторять ошибок. Тогда он обязательно будет в сборной. Не надо творить чудеса. Надо брать то, что положено, уметь играть на сильных качествах. Есть технические ошибки, есть ошибки в принятии решений. Технические ошибки, если они несистемные, в расчет не берутся. Главное — принятие решений».

Как мы видим, большинство последних ляпов Сафонова связано как раз с техникой — об этом прямо говорили и Габулов, и Тихонов. Особые проблемы у Матвея вызывают удары в ближний угол, которые он как будто перестал контролировать. Но нельзя сказать, что это хронически слабый компонент игры голкипера. По игре ногами и выходам из ворот к Сафонову тоже редко возникали вопросы, но тут все навалилось — в последних матчах Матвей ошибается по-разному.

Хочется верить, что дело просто в психологии. Такие периоды бывают даже у великих вратарей — в свое время кошмарили и Касильяса, и Чеха, и Нойера с Акинфеевым. Важно, как Сафонов справится с этим давлением, какие уроки вынесет и сможет ли перепрограммировать себя, чтобы в дальнейшем свести процент брака к минимуму. Крепкая ментальность — главная сила любого классного кипера.