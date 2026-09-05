Кузнецов забил в первом же матче за «Сибирь». Сломал лезвия и вышел к СМИ в плохом настроении

А еще пожаловался на перелет и не ответил на три вопроса.

Дебют Евгения Кузнецова за «Сибирь» был, пожалуй, самым главным инфоповодом матча в Казани. Да, было интересно следить за тем, как изменится «Ак Барс» после нескольких потерь, но все внимание приковывал к себе 92-й номер новосибирцев. На разминку он вышел в оригинальной толстовке, на которой маркером была нарисована снежинка (логотип «Сибири») и были приписаны название клуба и номер Кузнецова. Сам игрок почему-то отказался отвечать на вопрос, чья это идея, но выглядело разминочное джерси креативно.

В прошлом сезоне были большие вопросы по физическому состоянию Кузнецова — главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не раз отмечал, что именно из-за этого нечасто включал нападающего в заявку. При позиционных атаках соперника Евгению действительно было непросто: в одном из эпизодов Владимир Алистров так замотал его, что Кузнецов не смог отобрать шайбу у соперника, даже когда тот упал. Но возвращался 92-й номер в оборону своевременно и провалов не допускал.

В первой спецбригаде большинства Ярослав Люзенков Кузнецову места не нашел. Евгений выходил во второй — с Дицем, Кошелевым, Поповым и Абрамовым. Реализовала численное преимущество в итоге только ударная спецбригада во главе с Тэйлором Беком, но время Кузнецова пришло чуть позже, во втором периоде. Егор Коршков отдал передачу из-за ворот, и Кузнецов точно бросил в касание в ближний угол.

В начале третьего периода казанцы быстро отыграли две шайбы и сравняли счет, причем один гол был как раз забит в смену Кузнецова. Но его вины в нем нет — Семена Терехова потерял у ворот защитник «Сибири». Буллит Евгению также исполнить не удалось — новосибирцы не реализовали обе попытки, в то время как Хмелевский и Денисенко были точны.

Выйдя к журналистам, Кузнецов сразу рассказал о том, что дорога в Казань получилась непростой: «По новосибирскому времени поздно прилетели, в три часа ночи. Долго добирались, самолет постоянно откладывали — это немаловажный фактор. Поэтому, наверное, свежести не хватило. А так, был хороший, равный матч был. Концентрация подвела нас в начале третьего периода». После этого Евгений пошутил над тем, была ли наигранной комбинация с Коршковым: «Да, с детства».

Было заметно, что Кузнецов явно не в лучшем настроении. Например, на приветствие от журналистов «Здравствуйте», которое прозвучало как «Здрасьте», он ответил: «Забор покрасьте» с недоброй интонацией. А затем отказался отвечать на вопрос про сломанные лезвия, хотя на пресс-конференции Люзенков рассказал о том, с какими проблемами столкнулся его центфовард по ходу матча. Проигнорировав три вопроса, Кузнецов отправился в тренажерный зал заминаться.

Блестящим стартовый перфоманс не назвать, но если учитывать то, что незадолго до вылета Кузнецов перенес ротавирус (об этом также рассказал Люзенков), то выглядел он неплохо. Взаимопонимание в тройке с Никулиным и Коршковым уже неплохое, да и в целом «Сибирь» играет в симпатичный хоккей, не отсиживаясь в обороне. И если Кузнецову удастся провести полноценный сезон, новосибирцы от этого только выиграют.