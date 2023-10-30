Рейтинг лучших игроков РПЛ: футболисты «Зенита» уходят в отрыв, смена лидера
Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 13 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1 (2). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50* (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Забил победный гол «Ахмату» (2:1) и помог команде приблизиться к лидерству в РПЛ. Забил уже 10 голов в чемпионате, уверенно возглавляет гонку бомбардиров.
2 (1). Вендел («Зенит») — 6,46.
Сыграл хорошо, но не так ярко, как Кассьерра, поэтому покинул первую строчку.
3 (3). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,39.
«Быки» проиграли, но армянский полузащитник был лучшим в своей команде в матче против ЦСКА.
4 (4). Клаудиньо («Зенит») — 6,35.
Ассист в матче с «Ахматом» и очередное стабильное выступление оставляет бразильца в топе.
5 (7). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,27.
Форвард вместе с командой первым в сезоне одолел непобедимый «Краснодар» и принял в этом самое деятельное участие, выполнив огромный объем работы.
6 (6). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,23.
Капитан питерцев по традиции стал лучшим в защитной линии — тем более его коллеги, Алип и Эракович, проявили себя не лучшим образом.
7 (5). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,23.
«Быки» впервые проиграли в этом сезоне, и их форвард ничего не смог с этим сделать.
8 (9). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,20.
Забил единственный гол в матче с «Оренбургом» и принес команде важную ничью.
9 (8). Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,17.
Был менее полезен, чем одноклубник, поэтому поменялся с ним в рейтинге местами.
10 (11). Диего Лаксальт («Динамо») — 6,17.
Москвичи победили впервые за несколько туров — не без помощи Лаксальта, вновь максимально полезного в опорной зоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1