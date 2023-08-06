«Если бы не предложение «Аль-Хиляля», Малком бы точно остался». Интервью друга зенитовских бразильцев о жизни в России
26-летний Лоран Лопес Де Матос — профессиональный футболист, который успел поиграть в нескольких странах, в том числе во Франции, Испании и Польше. А потом переехал в Россию, где познакомился со многими легионерами РПЛ. В интервью «СЭ» бразилец рассказал о дружбе с Малкомом, причине его перехода в Саудовскую Аравию, будущем Клаудиньо, а также о большой ошибке Дзюбы.
Малком вернется в Россию
— Последнее время вы играли в Медиалиге. Как так получилось?
— Я приехал в Россию в прошлом году к моему лучшему другу. Его зовут Марко. Остановился в Петербурге. Через месяц собирался возвращаться во Францию, где жил в то время. Незадолго до отъезда разговорился с тренером «Зенита» Вильямом де Оливейрой. Он дружит с Дмитрием Градиленко, который в Москве тренирует «Козлов». Ему нужен был игрок. Вильям сказал мне: «Чего ты ждешь? Если хочешь остаться, можно поиграть в Медиалиге». Я посчитал, что для меня это станет хорошей возможностью показать себя.
— А как у вас с большим футболом?
— На данный момент у меня нет профессиональной команды. После «Бордо» я четыре года провел в Испании, поиграл в третьем дивизионе Польши. Потом уже оказался в «Козлах». Так и началась моя карьера в медиафутболе. Спасибо Вильяму, что рассказал обо мне Градиленко.
— Вильяма давно знаете?
— С прошлого года. В Питере нас познакомил Малком.
— С самим Малкомом, как вы рассказывали, судьба свела в «Бордо». Каким образом?
— Я родился во французской Гвиане. Это рядом с Бразилией. В 15 лет переехал во Францию, играл за «Бордо». В 18 познакомился с Малкомом.
— С тех пор он сильно изменился?
— Нет. Такой же позитивный, у него очень добрая душа. Мы настолько сдружились, что Малком мне как брат!
— Сейчас он переехал в Саудовскую Аравию. Удивились?
— Знаю точно, что Малком был счастлив в «Зените». Но получил такое предложение, от которого невозможно отказаться. На мой взгляд, он принял правильное решение. Ушел на пике: чемпионом страны и лучшим футболистом РПЛ. Причем это очень хороший трансфер не только для игрока, но и для «Зенита».
— Вы понимаете, почему полгода назад Малком отказал «ПСЖ», а теперь перебрался в «Аль-Хиляль»?
— С «ПСЖ» не сложилось из-за финансового фейр-плей. Французы тогда не могли покупать игроков. Был лишь вариант аренды. «Зенит» это не устроило. Я понимаю позицию клуба.
— Верите, что Малком еще сыграет в России?
— Почему нет? Он здесь на хорошем счету. Прекрасные отношения с Сергеем Семаком и руководством клуба. Когда закончится контракт с «Аль-Хилялем», Малкому будет всего 29. Если захочет вернуться, «Зенит» точно не скажет ему «нет».
— Недавно состоялся громкий переход: Марио Фернандес, легенда ЦСКА, подписал контракт с «Зенитом». Допускаете, что Малком выберет «Спартак» или ЦСКА?
— Никто не знает, как повернется судьба, но, думаю, в России он будет играть только за Петербург! Малком очень любит «Зенит».
— Несколько месяцев назад ваш друг оформил российский паспорт. Сказал в интервью, что это огромная честь. И почти сразу уехал в другую страну...
— Малком действительно хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет». Если бы не вариант с «Аль-Хилялем», Малком бы точно остался. Считаю, его история в России еще не закончена. Через три года он спокойно может вернуться.
«Зенит» нуждается в Венделе
— В соцсетях много ваших фотографий с другими бразильцами из «Зенита»...
— Да, я знаю всех этих ребят. Мы общаемся. Например, пару дней назад виделся с Клаудиньо. Очень хороший парень. Как все бразильцы, постоянно улыбается, шутит.
— Правда, что он хочет обратно в Бразилию?
— Нет. Ему нравится в «Зените», со всеми отлично ладит. На мой взгляд, Малком и Клаудиньо вообще были лучшими в клубе. Сейчас один ушел. Поэтому лучший теперь Клаудиньо (смеется). Думаю, он останется, для него это хорошая возможность развиваться.
— Малком и Клаудиньо — легенды «Зенита». Даже переплюнули Халка.
— Согласен! Первое время у того же Малкома были проблемы из-за травм. Но прошлый сезон получился великолепным. 26 мячей, 7 голевых передач. Шикарная статистика!
— Знаете что-то о будущем Вендела?
— Вот с ним не настолько близко знаком, чтобы рассуждать на такие темы. Малком представлял меня Клаудиньо, Родригао, другим бразильцам. Отличные ребята! Ну а Вендел как футболист, конечно, очень хорош. «Зенит» нуждается в нем.
Изидор — фанат Медиалиги
— Видел в соцсетях, что на вас подписан Педриньо, который был в «Локомотиве».
— Да, я и с ним знаком.
— Почему он не прижился в «Локо»? Начал-то здорово, в кубке забил четыре «Химкам», а потом все сошло на нет...
— Главная проблема — в России у него не было ни родных, ни друзей. Чужая страна, языка не знаешь — в подобной ситуации любому будет сложно адаптироваться. Из-за этого у Педриньо постоянно возникали мысли о возвращении в Бразилию. Но «Локомотиву» в любом случае повезло.
— С чем?
— Там есть по-настоящему топовый футболист — Изидор! На мой взгляд, он лучший игрок клуба. Мы регулярно общаемся по видеосвязи. А пока я играл в Медиалиге, часто пересекались, ходили в рестораны, расположенные в «Москва-Сити».
— Кажется, Изидор фанат Медиалиги? Видел его там несколько раз.
— Да! Я приглашал Вильсона на наши матчи. Мне было очень приятно, когда он приходил.
— У вас тут полно знакомых. Может, кто-то приглашал в РПЛ?
— К сожалению, нет. Тем не менее пока хочу остаться в России. Мне здесь все нравится, познакомился с классными ребятами. Возможно, удастся попасть в ФНЛ. Ну а если не получится, поеду в Саудовскую Аравию. (Смеется.)
— К Малкому в «Аль-Хиляль»?
— Было бы здорово. Но «Аль-Хиляль» слишком крут для меня. Для начала нужно попробовать себя в маленькой команде и потом уже дойти до более статусного клуба.
«Зенит» Рио-де-Жанейро — большая ошибка Дзюбы
— Есть мнение, что бразильцы просто кайфуют в РПЛ, играя на 50 процентов своих возможностей. При этом все равно доминируют.
— Бразильцы не любят играть плохо. В каждом матче выкладываются на сто процентов, делают все, чтобы их команда победила.
— Из-за количества бразильцев многие говорят, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.
— В прошлом сезоне об этом сказал Дзюба. Как раз перед очным матчем. И чем кончилось? На своем поле «Локомотив» проиграл 1:2!
— Даже Малком потом шутил над Дзюбой.
— Да, он не мог не ответить. Артему же следовало говорить о Рио-де-Жанейро только в случае победы. А он сказал такое про «Зенит» до матча — и поплатился. Проиграл «Зениту» Рио-де-Жанейро! (Смеется.)
— Малком разозлился на Дзюбу?
— Нет-нет. Наоборот, бразильцам такие слова лишь придают дополнительную мотивацию. В итоге Малком отдал голевой пас Венделу, а потом Кассьерра забил победный мяч. В обоих голах поучаствовали латиноамериканцы. Так что Дзюба совершил большую ошибку.
— В последнее время он участвует в юмористических шоу, много шутит. Как считаете, заиграл бы Артем в Медиалиге?
— Игрок-то крутой. Знаю его, потому что Малком с ним пересекался. У Артема хорошая статистика в матчах за «Зенит», сейчас неплохо выглядит в «Локо». Думаю, еще года два Дзюба поиграет в РПЛ. А потом продолжит карьеру в медийном футболе.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
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6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0