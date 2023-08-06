«Если бы не предложение «Аль-Хиляля», Малком бы точно остался». Интервью друга зенитовских бразильцев о жизни в России

«СЭ» поговорил с близким другом Малкома.

26-летний Лоран Лопес Де Матос — профессиональный футболист, который успел поиграть в нескольких странах, в том числе во Франции, Испании и Польше. А потом переехал в Россию, где познакомился со многими легионерами РПЛ. В интервью «СЭ» бразилец рассказал о дружбе с Малкомом, причине его перехода в Саудовскую Аравию, будущем Клаудиньо, а также о большой ошибке Дзюбы.

Малком вернется в Россию

— Последнее время вы играли в Медиалиге. Как так получилось?

— Я приехал в Россию в прошлом году к моему лучшему другу. Его зовут Марко. Остановился в Петербурге. Через месяц собирался возвращаться во Францию, где жил в то время. Незадолго до отъезда разговорился с тренером «Зенита» Вильямом де Оливейрой. Он дружит с Дмитрием Градиленко, который в Москве тренирует «Козлов». Ему нужен был игрок. Вильям сказал мне: «Чего ты ждешь? Если хочешь остаться, можно поиграть в Медиалиге». Я посчитал, что для меня это станет хорошей возможностью показать себя.

— А как у вас с большим футболом?

— На данный момент у меня нет профессиональной команды. После «Бордо» я четыре года провел в Испании, поиграл в третьем дивизионе Польши. Потом уже оказался в «Козлах». Так и началась моя карьера в медиафутболе. Спасибо Вильяму, что рассказал обо мне Градиленко.

— Вильяма давно знаете?

— С прошлого года. В Питере нас познакомил Малком.

Лоран Лопес Де Матос и Малком. Фото Соцсети

— С самим Малкомом, как вы рассказывали, судьба свела в «Бордо». Каким образом?

— Я родился во французской Гвиане. Это рядом с Бразилией. В 15 лет переехал во Францию, играл за «Бордо». В 18 познакомился с Малкомом.

— С тех пор он сильно изменился?

— Нет. Такой же позитивный, у него очень добрая душа. Мы настолько сдружились, что Малком мне как брат!

— Сейчас он переехал в Саудовскую Аравию. Удивились?

— Знаю точно, что Малком был счастлив в «Зените». Но получил такое предложение, от которого невозможно отказаться. На мой взгляд, он принял правильное решение. Ушел на пике: чемпионом страны и лучшим футболистом РПЛ. Причем это очень хороший трансфер не только для игрока, но и для «Зенита».

— Вы понимаете, почему полгода назад Малком отказал «ПСЖ», а теперь перебрался в «Аль-Хиляль»?

— С «ПСЖ» не сложилось из-за финансового фейр-плей. Французы тогда не могли покупать игроков. Был лишь вариант аренды. «Зенит» это не устроило. Я понимаю позицию клуба.

— Верите, что Малком еще сыграет в России?

— Почему нет? Он здесь на хорошем счету. Прекрасные отношения с Сергеем Семаком и руководством клуба. Когда закончится контракт с «Аль-Хилялем», Малкому будет всего 29. Если захочет вернуться, «Зенит» точно не скажет ему «нет».

— Недавно состоялся громкий переход: Марио Фернандес, легенда ЦСКА, подписал контракт с «Зенитом». Допускаете, что Малком выберет «Спартак» или ЦСКА?

— Никто не знает, как повернется судьба, но, думаю, в России он будет играть только за Петербург! Малком очень любит «Зенит».

— Несколько месяцев назад ваш друг оформил российский паспорт. Сказал в интервью, что это огромная честь. И почти сразу уехал в другую страну...

— Малком действительно хотел получить паспорт РФ. Когда это произошло, прямо светился от счастья. А дальше ему предложили огромный контракт в Саудовской Аравии. В данной ситуации ни он, ни «Зенит» не могли сказать «нет». Если бы не вариант с «Аль-Хилялем», Малком бы точно остался. Считаю, его история в России еще не закончена. Через три года он спокойно может вернуться.

Вендел. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» нуждается в Венделе

— В соцсетях много ваших фотографий с другими бразильцами из «Зенита»...

— Да, я знаю всех этих ребят. Мы общаемся. Например, пару дней назад виделся с Клаудиньо. Очень хороший парень. Как все бразильцы, постоянно улыбается, шутит.

— Правда, что он хочет обратно в Бразилию?

— Нет. Ему нравится в «Зените», со всеми отлично ладит. На мой взгляд, Малком и Клаудиньо вообще были лучшими в клубе. Сейчас один ушел. Поэтому лучший теперь Клаудиньо (смеется). Думаю, он останется, для него это хорошая возможность развиваться.

— Малком и Клаудиньо — легенды «Зенита». Даже переплюнули Халка.

— Согласен! Первое время у того же Малкома были проблемы из-за травм. Но прошлый сезон получился великолепным. 26 мячей, 7 голевых передач. Шикарная статистика!

— Знаете что-то о будущем Вендела?

— Вот с ним не настолько близко знаком, чтобы рассуждать на такие темы. Малком представлял меня Клаудиньо, Родригао, другим бразильцам. Отличные ребята! Ну а Вендел как футболист, конечно, очень хорош. «Зенит» нуждается в нем.

Вильсон Изидор. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Изидор — фанат Медиалиги

— Видел в соцсетях, что на вас подписан Педриньо, который был в «Локомотиве».

— Да, я и с ним знаком.

— Почему он не прижился в «Локо»? Начал-то здорово, в кубке забил четыре «Химкам», а потом все сошло на нет...

— Главная проблема — в России у него не было ни родных, ни друзей. Чужая страна, языка не знаешь — в подобной ситуации любому будет сложно адаптироваться. Из-за этого у Педриньо постоянно возникали мысли о возвращении в Бразилию. Но «Локомотиву» в любом случае повезло.

— С чем?

— Там есть по-настоящему топовый футболист — Изидор! На мой взгляд, он лучший игрок клуба. Мы регулярно общаемся по видеосвязи. А пока я играл в Медиалиге, часто пересекались, ходили в рестораны, расположенные в «Москва-Сити».

— Кажется, Изидор фанат Медиалиги? Видел его там несколько раз.

— Да! Я приглашал Вильсона на наши матчи. Мне было очень приятно, когда он приходил.

— У вас тут полно знакомых. Может, кто-то приглашал в РПЛ?

— К сожалению, нет. Тем не менее пока хочу остаться в России. Мне здесь все нравится, познакомился с классными ребятами. Возможно, удастся попасть в ФНЛ. Ну а если не получится, поеду в Саудовскую Аравию. (Смеется.)

— К Малкому в «Аль-Хиляль»?

— Было бы здорово. Но «Аль-Хиляль» слишком крут для меня. Для начала нужно попробовать себя в маленькой команде и потом уже дойти до более статусного клуба.

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Зенит» Рио-де-Жанейро — большая ошибка Дзюбы

— Есть мнение, что бразильцы просто кайфуют в РПЛ, играя на 50 процентов своих возможностей. При этом все равно доминируют.

— Бразильцы не любят играть плохо. В каждом матче выкладываются на сто процентов, делают все, чтобы их команда победила.

— Из-за количества бразильцев многие говорят, что клуб из Санкт-Петербурга превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро.

— В прошлом сезоне об этом сказал Дзюба. Как раз перед очным матчем. И чем кончилось? На своем поле «Локомотив» проиграл 1:2!

— Даже Малком потом шутил над Дзюбой.

— Да, он не мог не ответить. Артему же следовало говорить о Рио-де-Жанейро только в случае победы. А он сказал такое про «Зенит» до матча — и поплатился. Проиграл «Зениту» Рио-де-Жанейро! (Смеется.)

— Малком разозлился на Дзюбу?

— Нет-нет. Наоборот, бразильцам такие слова лишь придают дополнительную мотивацию. В итоге Малком отдал голевой пас Венделу, а потом Кассьерра забил победный мяч. В обоих голах поучаствовали латиноамериканцы. Так что Дзюба совершил большую ошибку.

— В последнее время он участвует в юмористических шоу, много шутит. Как считаете, заиграл бы Артем в Медиалиге?

— Игрок-то крутой. Знаю его, потому что Малком с ним пересекался. У Артема хорошая статистика в матчах за «Зенит», сейчас неплохо выглядит в «Локо». Думаю, еще года два Дзюба поиграет в РПЛ. А потом продолжит карьеру в медийном футболе.