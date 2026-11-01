«Локомотив» — «Спартак»: Барко реализовал пенальти и забил четвертый гол красно-белых

«Спартак» забил четвертый гол в ворота «Локомотива» в матче 13-го тура РПЛ — 4:0.

На 76-й минуте пенальти реализовал Эсекьель Барко. 11-метровый был назначен за фол Данилы Годяева на Маркиньосе.