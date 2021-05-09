Бывший тренер армейцев призвал быть объективнее в оценке приобретений клуба этого сезона.

Матч этот ожидался с повышенным интересом. Хотя, казалось бы, ну чем таким может привлечь встреча пошатнувшегося ЦСКА с давшим турнирный крен «Краснодаром»? Но особую интригу ей придавал спор двух тренеров — уволенного армейцами Гончаренко и занявшего его место Олича. Белорус должен был доказать, что расставание с ним стало поспешным. А хорват горел желанием перечеркнуть разговоры о своем неоправданном приглашении. Тем более что дела у обоих на новом месте шли неважно. К тому же остроту момента подогрело и то, что впервые в истории семейства Березуцких встреча проходила под девизом времен Гражданской — брат на брата! Ушедший вслед за Гончаренко в «Краснодар» Василий теперь должен был противостоять Алексею. Сюжет! А до кучи в последний момент ситуацию подогрела еще и победа в Туле «Рубина», оставлявшая ЦСКА шанс на борьбу за выход в Европу исключительно в случае выигрыша. Именно с этого момента мы с Виктором Онопко и начали обсуждение субботней встречи на «ВТБ Арене».

— Насколько вариант обязательной победы повлиял на игру команды Олича? — интересуюсь я у Виктора Савельевича, еще недавно занимавшего место на тренерской скамейке армейцев.

— С одной стороны он еще больше повысил градус ответственности футболистов. С другой — это легло на их плечи дополнительным психологическим грузом. А Тикизяна, Кучаева, Дивеева и Марадишвили, еще не прошедших нужной закалки в матчах, где требуется играть от ножа, появившаяся нервозность и скованность заставляла ошибаться в простейших ситуациях.

— Не удивила активность «Краснодара» в начале встречи, когда хозяева были буквально смяты, а Дивеев чуть не отправил мяч в собственные ворота?

— Именно это я и имел в виду, говоря о психологическом состоянии, которое поначалу давило на армейцев. К счастью, это продолжалось 7-10 минут, не больше. А потом за счет грамотных действий Васина, Марио и Дзагоева они сумели выравнять игру и взять ее в свои руки. А второй тайм и вовсе прошел под диктовку ЦСКА.

— Из-за перебора карточек на поле не вышли Влашич и Кабелла. Для кого из соперников потеря была более весомой?

— Если исходить из событий матча, то для «Краснодара», где Кабелла обычно закрывает опорную зону. В его отсутствие там появился Газинский, который на этой позиции явно провисал. Да еще и стал невольным помощником, когда мы забивали второй гол. В этом моменте он просто подарил мяч Эджуке, который переправил его Чалову. А дальше блеснул Рондон, который из-под двух защитников сумел выдать на дальнюю штангу передачу Чалову. Роскошная комбинация! Что касается потери Влашича, то на сей раз ЦСКА пережил ее достойно. Хотя с хорватом, которого я считаю лучшим игроком чемпионата, игра армейцев выглядит гораздо мощнее и интереснее.

— Не показалось, что в первом тайме защита хозяев давала краснодарцам слишком большую свободу у своей штрафной?

— Так и было. Особенно в самом начале, когда этим частенько грешили Обляков с Кучаевым. Да и счет краснодарцы открыли после непростительной ошибки Тикнизяна. Неточной поперечной передачей вблизи штрафной он отрезал не успевавших вернуться для подстраховки Васина с Дивеевым. После чего Ионов с Бергом вывели на удар Классона.

— Но потом Дивеев исправился, поучаствовав вместе с Дзагоевым в комбинации, которая завершилась ответным голом Эджуке.

— Здесь была очень хороша концовка, в которой нигериец на замахе убрал под себя Кайо и точно положил мяч в дальний угол, не оставив Сафонову ни единого шанса.

— Эджуке признали лучшим игроком матча. А ведь до этого не переставали говорить, что, покупая нигерийца, Гинер выбросил 12 миллионов на ветер.

— Сейчас модно кусать ЦСКА по любому поводу. Я с первого дня видел у Эджуке большой потенциал. Скорость, обводка, удар — все при нем. А сейчас он еще, похоже, стал понимать, чего от него ждут, начал чаще расставаться с мячом, неожиданнее открываться. И наверняка еще будет прибавлять.

— Много нареканий можно услышать и в адрес Рондона...

— И здесь больше стремления упрекнуть клуб в якобы провальной селекции, чем в реальной оценке. Да, Рондон не так подвижен, как Эджуке. Но у него потрясающее чутье на выбор позиции, нюх на голы. Его выход во втором тайме это еще раз подтвердил. Как вовремя он оказался на мяче, после чего сделал передачу Чалову, и ЦСКА вышел вперед. Да и третий гол начался с того, что венесуэлец скинул головой мяч Васину, который переправил его Фернандесу. И поверь, у связки Рондона с Чаловым хорошее будущее.

— Прежде ЦСКА использовал вариант атаки с двумя форвардами?

— В случаях, когда требовалось переломить ход встречи, такое бывало. И в данном случае он себя оправдал.

— Романцев любит повторять, что мощь атаки зависит не от количества нападающих, а от того, кто в ней участвует?

— Абсолютно верно. Помню, в мое время Олег Иванович частенько выпускал вместе Родионова с Черенковым или Радченко с Бесчастных, которые были разноплановыми игроками. Но умели дополнять друг друга, что и приносило результат. Так же и с Рондоном, который в субботу блестяще проявил себя в роли подыгрывающего. К тому же его опыт — отличная школа для играющей рядом армейской молодежи.

— Что скажешь про Дзагоева?

— Когда Алан в порядке, ЦСКА — другая команда. Он настоящий лидер и на поле, и в раздевалке. Помнится, в «Спартаке» таким был Андрей Пятницкий.

— Победа ЦСКА — это выход из кризиса?

— Скорее первый шаг в этом направлении нового тренера и клуба, который спешат списать в середняка. Но я верю, что армейцам по силам, оттолкнувшись от этой игры, пойти дальше и бороться за самые высокие титулы.

— Похоже, ты смотрел матч с «Краснодаром» прежними глазами. Не держишь обиды на ЦСКА?