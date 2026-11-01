Фанаты «Локомотива» кричали «позор» и бросали шарфы после первого тайме матча со «Спартаком»

Болельщики «Локомотива» критиковали команду после первого тайма матча со «Спартаком», заявил спортивный комментатор Сергей Дурасов в эфире «Матч ТВ».

В первой половине красно-белые забили в ворота железнодорожников три безответных гола. По словам Дурасова, фанаты «Локомотива» кричали игрокам «позор» и бросали шарфы.