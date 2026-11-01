«Локомотив» в свободном падении. У злого «Спартака» забил даже Парада, красно-белые догнали ЦСКА

Без шансов для железнодорожников.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Пожалуй, игру в Черкизове можно было бы назвать проблемным дерби. Правда, кризис кризису — рознь. У «Локомотива» с его двумя победами в сезоне он носит глобальный характер, новые схемы не работают, и Михаил Галактионов даже допустил возможность его отставки. А у Хуана Карлоса Карседо сейчас кризис идей в топ-матчах, и яркую победу над «Зенитом» перевешивают поражения от «Краснодара», «Динамо» и ЦСКА. Особенно болезненной получилась последняя осечка, так как «Спартак» выглядел не готовым к противостоянию с армейцами, тогда как соперник знал все болевые точки красно-белых и методично давил на них.

На провал Карседо отреагировал перестановками в составе. В центр обороны вернулся Ву, Литвинов поднялся в опорную зону, Жедсон Фернандеш стал еще одним атакующим полузащитником, а вся левая бровка была доверена Дмитриеву — автору красивого гола в кубковой встрече с «Рубином». Акцент на атаке был очевидным, поэтому у «Локо» особое внимание вызывала четверка защитников. Там снова слева появился Годяев, а в центре Галактионов выбрал сочетание Сильянов — Морозов. И сухими хозяева продержались недолго. Они дрогнули под прессингом в центре поля, Барко среагировал на забегание Жедсона, а после его прострела мяч задел Ненахова и отскочил в ворота от Руденко.

«Спартак» вышел на игру с горящими глазами. Такой настрой требовался на ЦСКА, но, что очевидно, тот урок выучен. Достаточно посмотреть на действия Угальде в результативной атаке. Это костариканец вступил в отбор, и он же был адресатом передачи Жедсона, оказывая давление на соперника, что и обернулось автоголом. И ведь это был не первый опасный момент у ворот Митрюшкина. Ранее голкиперу железнодорожников пришлось спасать, когда Зобнин вывел на удар метившего в дальний угол Солари. Мог принести успех и оригинальный розыгрыш штрафного, однако он запомнится тем, что повредившему мышцы задней поверхности бедра Дмитриеву потребовалась замена.

Игорю хочется посочувствовать, но при этом нельзя не вспомнить поговорку о несчастье, без которого не было бы персонального счастья Парады. Вопросов к игре испанца накопилось множество, но после экстренного выхода на замену он выдал если не лучший матч, то как минимум свой самый яркий отрезок в России. Сначала — после скидки Жедсона головой к линии штрафной — нанес потрясающий удар в дальний верхний угол. Этот гол для Виктора стал первым на высшем уровне: ранее он забивал только за вторую команду «Алавеса» и его фарм-клуб. А потом Парада спас свои ворота, когда перекрыл угол в момент атаки Титкова с подбора.

По сути, оба эпизода оказались из разряда ключевых, так как сначала удалось увеличить преимущество «Спартака», а потом — не дать «Локо» вернуться в игру. Тем более счет вскоре вырос до крупного, и опять многое решил настрой красно-белых. При подаче углового они были по-хорошему злее и быстрее в каждом мини-эпизоде. Литвинов выиграл первое верховое единоборство, а Угальде оказался расторопнее Митрюшкина перед воротами. Железнодорожники допустили роковую для встреч со спартаковцами ошибку — позволили им поймать кураж. В таком состоянии остановить команду Карседо практически невозможно.

Единственное, чего не хватало гостям во втором тайме, — эффективности в завершении. При этом играли они в удовольствие и старались все сделать красиво. Барко пытался закрутить мяч в девятку (чуть неточно). Солари поймал на ложный замах Сильянова с Годяевым, но пробил в направлении Митрюшкина. Даже Парада шел в обводку в чужой штрафной и сделал заявку на второй красивый гол, но в последний момент у него все-таки выбили мяч.

Да, Пиняев пару раз в ответ проверил Максименко, только поезд хозяев к тому времени давно ушел. А красно-белые еще и добавили огня заменами. Маркиньос не использовал прекрасный пас Умярова, зато заработал реализованный Барко пенальти.

«Локомотив» по-прежнему в тупике, тогда как «Спартак» вернулся в игру, оторвавшись от «Краснодара» и сравнявшись по очкам с ЦСКА. Далее же календарь позволяет рассчитывать на то, что к дерби с «Динамо» перед зимней паузой можно подойти с хорошей победной серией. Главное — остаться такими же, как в воскресенье в Черкизове.