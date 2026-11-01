Сульшер заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что готов вернуться на пост наставника английского клуба.

«Если Майкл Кэррик будет хорошо работать десять лет, а затем решит уйти, и меня попросят возглавить команду на два месяца, я, конечно, не откажусь. Я провел в этом клубе 18-19 лет, поэтому он для меня как семья. Но сейчас я об этом не думаю. Я также чувствую, что у меня остались незаконченные дела. Конечно, было бы здорово снова получить такую возможность», — приводит слова Сульшера TV 2.

Норвежский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.

После 9 туров «Манчестер Юнайтед» с 7 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.