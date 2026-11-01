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Сульшер заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Сульшер заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Сергей Ярошенко

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что готов вернуться на пост наставника английского клуба.

«Если Майкл Кэррик будет хорошо работать десять лет, а затем решит уйти, и меня попросят возглавить команду на два месяца, я, конечно, не откажусь. Я провел в этом клубе 18-19 лет, поэтому он для меня как семья. Но сейчас я об этом не думаю. Я также чувствую, что у меня остались незаконченные дела. Конечно, было бы здорово снова получить такую возможность», — приводит слова Сульшера TV 2.

Норвежский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год.

После 9 туров «Манчестер Юнайтед» с 7 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Уле Гуннар Сульшер
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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