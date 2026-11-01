Вратарь «Локомотива» Митрюшкин в перерыве матча со «Спартаком»: «Конечно, так нельзя играть»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал игру команды после первого тайма матча со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

После первой половины встречи красно-зеленые на своем поле уступают со счетом 0:3. В свои ворота забил Александр Руденко. Еще по голу на счету Виктора Парады и Манфреда Угальде.

«Конечно, так нельзя играть. Вроде начали хорошо, но пропустили три гола, к сожалению. Надо посмотреть. Первый — неудачный отскок от своего игрока. Сейчас посмотрим, разберем. Надо добавлять. Уверен, что можно достать еще эту игру, поэтому будем биться сейчас», — сказал Митрюшкин в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

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