Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова
Давайте я сейчас сложу картину из знаний и трактовок слухов.
Может быть, это неожиданная параллель, но все в моих глазах похоже на вызов в сборную России Дзюбы — для того, чтобы состоялся рекорд Артема.
Поясню.
1. Давление на Карпина идет по нарастающей. Как тогда все спрашивали только о приглашении Дзюбы, сейчас главной темой вокруг сборной, «Динамо» и самого тренера было совмещение и проблемы из-за него.
2. Как и в случае с Артемом, решение уйти из клуба оставалось за Карпиным, но РФС к нему подтолкнул. И тренер, долго сопротивлявшийся, согласился с фактами.
Почему именно сейчас?
Начала страдать репутация национальной команды, качество ее футбола, тренер находился в большом и все более нарастающем стрессе. То, как Карпин вел себя на сентябрьском сборе, и то, что происходило в ноябре, — небо и земля. Стоило сборной допустить осечку при блеклой игре, как пошел шквал разговоров о вреде совмещения. Которые быстро стали не версией, а данностью.
РФС, его главе Александру Дюкову, болельщикам важно, чтобы национальная команда побеждала, поскольку ее всегда оценивают по результату здесь и сейчас. Все когда-то согласились, что, раз мы не выступаем в турнирах, нужно готовить молодых — вкладываться в будущее. Но это не может быть концепцией сборной. И уж тем более стратегией.
Побеждай «Динамо», все обстояло бы иначе. Наверное. Но «Динамо» валится. Ощущалось, что сначала Карпин не воспринимал, что не вывозит две должности, — многим казалось (да и ему самому), что все нормально. Но в итоге, когда самолет сборной приземлился в Москве после матча с Чили в Сочи, он был готов к разговору с куратором бело-голубых от ВТБ Юрием Соловьевым.
По моей информации, они встретились в понедельник в обед — и вопреки слухам о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит.
Был ли клуб готов к подобному повороту? Возможно. Потому что тучи сгущались.
Бело-голубые умудрялись не выносить сор из избы, но атмосфера в команде сложилась не очень. Много негатива стягивал на себя испанец Луис Мартинес, помощник Карпина, — это рабочие моменты. Но когда из сборной ушел Станислав Черчесов, вскоре за ним последовали наши топ-врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский — отказавшись работать с Мартинесом, не захотев подчиняться его указаниям. Слишком пристальным оказался его контроль. Говорят, игроки пытались поговорить об этом. Поскольку очень часто думали не о футболе, а о жировой прослойке, массаже, питании, дисциплине и так далее.
История со штрафом полузащитника Дениса Макарова возникла не на пустом месте. (Напомню, что в сентябре хавбек травмировал колено в кубковом матче, но получил разрешение играть от медицинского штаба «Динамо». Однако Мартинес не пускал его на тренировки, ссылаясь на необходимость восстанавливаться на костылях. Дениса оштрафовали в размере месячной зарплаты за пропуск занятий, после того как футболист пришел в офис клуба, чтобы разобраться в ситуации).
Если нет единства и здоровой атмосферы, сложно рассчитывать на успех.
Совмещение — искушение, с которым справляются редкие тренеры.
Руководители «Локо» и «Зенита» — Валерий Филатов и Виталий Мутко — не согласились на это, когда Юрий Семин и Анатолий Бышовец получили предложение возглавить сборную. Но, будучи во главе РФС, Мутко давал добро на подобное Гусу Хиддинку и Леониду Слуцкому. ЦСКА проходил такое дважды — помимо Слуцкого, с Валерием Газзаевым. Шел этой дорогой и «Спартак» с Олегом Романцевым. И никому никогда это счастья не приносило.
Думаю, теперь в истории совмещения в российском футболе поставлена точка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2