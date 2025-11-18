Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о причинах отставки главного тренера бело-голубых.

Давайте я сейчас сложу картину из знаний и трактовок слухов.

Может быть, это неожиданная параллель, но все в моих глазах похоже на вызов в сборную России Дзюбы — для того, чтобы состоялся рекорд Артема.

Поясню.

1. Давление на Карпина идет по нарастающей. Как тогда все спрашивали только о приглашении Дзюбы, сейчас главной темой вокруг сборной, «Динамо» и самого тренера было совмещение и проблемы из-за него.

2. Как и в случае с Артемом, решение уйти из клуба оставалось за Карпиным, но РФС к нему подтолкнул. И тренер, долго сопротивлявшийся, согласился с фактами.

Почему именно сейчас?

Начала страдать репутация национальной команды, качество ее футбола, тренер находился в большом и все более нарастающем стрессе. То, как Карпин вел себя на сентябрьском сборе, и то, что происходило в ноябре, — небо и земля. Стоило сборной допустить осечку при блеклой игре, как пошел шквал разговоров о вреде совмещения. Которые быстро стали не версией, а данностью.

РФС, его главе Александру Дюкову, болельщикам важно, чтобы национальная команда побеждала, поскольку ее всегда оценивают по результату здесь и сейчас. Все когда-то согласились, что, раз мы не выступаем в турнирах, нужно готовить молодых — вкладываться в будущее. Но это не может быть концепцией сборной. И уж тем более стратегией.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Побеждай «Динамо», все обстояло бы иначе. Наверное. Но «Динамо» валится. Ощущалось, что сначала Карпин не воспринимал, что не вывозит две должности, — многим казалось (да и ему самому), что все нормально. Но в итоге, когда самолет сборной приземлился в Москве после матча с Чили в Сочи, он был готов к разговору с куратором бело-голубых от ВТБ Юрием Соловьевым.

По моей информации, они встретились в понедельник в обед — и вопреки слухам о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит.

Был ли клуб готов к подобному повороту? Возможно. Потому что тучи сгущались.

Бело-голубые умудрялись не выносить сор из избы, но атмосфера в команде сложилась не очень. Много негатива стягивал на себя испанец Луис Мартинес, помощник Карпина, — это рабочие моменты. Но когда из сборной ушел Станислав Черчесов, вскоре за ним последовали наши топ-врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский — отказавшись работать с Мартинесом, не захотев подчиняться его указаниям. Слишком пристальным оказался его контроль. Говорят, игроки пытались поговорить об этом. Поскольку очень часто думали не о футболе, а о жировой прослойке, массаже, питании, дисциплине и так далее.

История со штрафом полузащитника Дениса Макарова возникла не на пустом месте. (Напомню, что в сентябре хавбек травмировал колено в кубковом матче, но получил разрешение играть от медицинского штаба «Динамо». Однако Мартинес не пускал его на тренировки, ссылаясь на необходимость восстанавливаться на костылях. Дениса оштрафовали в размере месячной зарплаты за пропуск занятий, после того как футболист пришел в офис клуба, чтобы разобраться в ситуации).

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если нет единства и здоровой атмосферы, сложно рассчитывать на успех.

Совмещение — искушение, с которым справляются редкие тренеры.

Руководители «Локо» и «Зенита» — Валерий Филатов и Виталий Мутко — не согласились на это, когда Юрий Семин и Анатолий Бышовец получили предложение возглавить сборную. Но, будучи во главе РФС, Мутко давал добро на подобное Гусу Хиддинку и Леониду Слуцкому. ЦСКА проходил такое дважды — помимо Слуцкого, с Валерием Газзаевым. Шел этой дорогой и «Спартак» с Олегом Романцевым. И никому никогда это счастья не приносило.

Думаю, теперь в истории совмещения в российском футболе поставлена точка.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.