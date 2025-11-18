Не более двух в штабе: Дегтяреву предложили ввести лимит на иностранных тренеров в клубах РПЛ

С такой идеей выступили Газзаев, Семин и Черчесов.

Министр спорта Михаил Дегтярев провел встречу с членами правления Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ), на которой обсуждались темы развития детско-юношеского футбола, реформа подготовки, поддержка российских игроков и новые подходы к системе финансирования. Чиновнику предложили «рассмотреть возможность внедрения» в российском футболе ограничения на количество иностранных тренеров.

Лимит на иностранных тренеров

Как сообщил Telegram-канал «Дегтярев-на-спорте», на днях состоялась встреча министра спорта с бывшими главными тренерами сборной России. В дискуссии принял участие председатель ООТФ Михаил Гершкович, главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, Юрий Семин, возглавлявший «Локомотив», и побеждавший вместе с ЦСКА в Кубке УЕФА Валерий Газзаев.

«Особая тема — экономика клубов, которым, несмотря на высокую степень зависимости от государственных финансов, выгоднее приобретать легионеров, нежели воспитывать своих игроков. Эксперты предложили целый ряд мер: сокращение количества иностранцев в заявке, налоги на дополнительных легионеров, лимит на иностранных тренеров и усиление роли главного тренера при комплектовании состава. Эти предложения также будут тщательно изучены», — говорится в сообщении.

Предлагается, чтобы в штаб главного тренера клуба РПЛ входило не более двух иностранцев, а остальные были местными специалистами.

А что по поводу лимита на легионеров-футболистов?

Как рассказал инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале, Семин, Черчесов и Газзаев предложили сократить число иностранцев в заявке клуба РПЛ до 8-9 человек.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году в лиге будет ужесточен лимит на иностранцев. На смену текущему варианту: «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

При этом на форуме «Россия — спортивная держава», который проходил в Самаре с 5 по 7 ноября, министр спорта сказал следующее:

«Я организовал дискуссию в июле по поводу лимита на легионеров. Она продолжается до сих пор. В ближайшее время мы поставим в этом вопросе точку. Сегодня вышел хороший материал, по-моему, в «Комсомольской правде». Девять из десяти самых оплачиваемых игроков у нас — иностранцы. Причем объективно не самого лучшего качества. Некоторые матчи чемпионата органичнее смотрелись бы на каком-нибудь другом континенте, а никак не в России. Также наши тренеры ощущают себя иногда лишним звеном».