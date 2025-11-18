«В Лужниках обыгрываем «Спартак» 3:0. Иду в раздевалку, а рядом Ловчев плачет...» Истории экс-президента «Локомотива»
Молодое поколение болельщиков знает Филатова как президента «Локомотива». Эту должность он занимал с 1992-го по 2006-й, превратив пятое колесо в телеге московского футбола в одну из сильнейших команд страны. В чем, конечно же, заслуга не только Валерия Николаевича, но и Юрия Семина, который тогда тренировал «Локомотив».
Именно этот дуэт принес клубу две победы в чемпионате России (2002 и 2004 годы) и четыре Кубка (1996, 1997, 2000 и 2001 годы). А уж сколько серебряных и бронзовых медалей — не сосчитать...
При этом Филатов брал золотые медали и как игрок — в 1976-м с московским «Торпедо». В высшей лиге за черно-белых он провел 137 матчей на позиции левого полузащитника и забил 11 мячей.
О своей футбольной карьере бывший президент «Локомотива», а сейчас член совета директоров клуба откровенно рассказал обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову в «Разговоре по пятницам».
— Вас в юности помотало по Советскому Союзу...
— Так папа — военный летчик. Родился я в Ашхабаде, а потом колесили. Детство прошло уже в Минске. Вместе с Виталиком Старухиным пришли записываться в команду «Беларусь». У нас разница в год. Такой смешной парень, ох. Вроде Дзюбы. Только очень душевный, шутил всегда по-доброму. Причем меня взяли в «Беларусь», его нет. А через 20 лет Старухина признали лучшим футболистом СССР!
— Одно из самых странных признаний. Он же ни одного матча за сборную не провел.
— Да я вообще не понимаю, как Виталик играл! Не помню его с мячом. Если получает — какой-то косолапенький. Чтобы кого-то обыграть, убежать — это не про Старухина. Но раз голову высунет в штрафной — гол! Еще раз — снова гол!
— Вы как игрок отжали себя на сто процентов?
— Лишь в 70 лет я понял, каким же был мудаком! Так и напишите!
— Это еще почему, Валерий Николаевич?
— Нам столько было дано в футболе! А мы?
— А вы?
— Мы ждали, когда тренировка закончится, чтобы поскорее рвануть в город. Сейчас думаю: какой город? Зачем? Сиди на базе, шикарное поле — работай! Нам говорили: «Соблюдайте режим» — но в сознание это не входило. Да, наутро тяжеловато. Но две болоньевые курточки натянешь, побегаешь — вся гадость и выйдет. Даже не догадывались, какой удар по здоровью. Ну не мудак?
— Эх.
— А питание? Безобразное! Не понимали, что надо есть. Что на базе принесут, то и пихали в себя. Борщ, пюре, котлеты... До отвала!
— Никаких нутрициологов.
— О чем вы говорите? А нагрузки? В «Торпедо» Валентин Козьмич Иванов взял тренера по физподготовке. Легкоатлета. Тот что придумал? На сборе в Адлере встаем, в 7 утра идем на тренировку. Там нас уже ждет скат от МАЗа.
— Это что?
— Покрышка. Весом под сто кило. К ней веревку привязывает — тяните! Как бурлаки! Вот вам и вся «наука». Кто первым прибежит, тот чемпион. Нынешних ребят засунуть в те условия — половина бунтовать будет, половина сразу с футболом закончит.
— Да бросьте. Подумаешь — скат от МАЗа.
— А вы послушайте. Первая тренировка — в 7 утра. Вторая — в 11. Третья в 15.30. В Адлере в это время бесконечные дожди. Влажность ужасная, форма не сохнет вообще.
— Вот здесь уже можно подумать.
— Так и стирали форму сами! Кто за нас будет?
— Ваше поколение сильнее нынешнего?
— Конечно!
— В чем?
— Мы могли обыгрывать. Один в один — легко! А нынешние разве могут? Я что-то не вижу. Нас двор воспитывал, всё оттуда. Случай помню — поехал я во Францию Лешку Смертина продавать. Жил на тренировочной базе академии «Бордо». Прямо из окошка смотрел тренировки. У нас в школах все на результат заточено — даже в эстафетах. Кто первый? Если чемпионат Москвы — надо выигрывать! У тренера от этого зарплата зависит. А в «Бордо» работа исключительно с мячом. Никакой физухи.
— Кто был вашим лучшим другом в футболе?
— Леша Еськов. Сказочный игрок! Недооцененный! Головой играл на уровне Олега Копаева, бил с двух ног. Еськов мне и дал дорогу в большой футбол. В ростовский СКА меня пригласили из Майкопа. Леша сразу взял под крыло, помогал. Я только с ним в номере жил. Потом меня в «Торпедо» забрали, а через год и его.
— Тоже в одном номере поселились?
— Даже в одном доме на Автозаводской! Которую называли «Пьяная улица».
— Почему?
— Работяги же по ней шли к ЗИЛу. Спартачи нас всё звали «слесарями». А у «Торпедо» с ними были самые страшные зарубы. Мы их много лет обыгрывали, причем часто с крупным счетом. У меня снимок есть из середины 70-х — в Лужниках снова побеждаем 3:0. Иду в раздевалку, а рядом Женя Ловчев — и плачет.
— Плачет?!
— Ага. Он импульсивный такой, все близко к сердцу. Мне кажется, с 1971-го по 1979-й «Спартак» нас ни разу не одолел.
— Так легко игралось?
— Наоборот! Самые тяжелые матчи для нас. Спартачи просто красавцы — пас, пас, пас... Только дернешься к игроку, а мяча уже нет. Черт его знает, почему мы все время выигрывали.
— Состав у «Торпедо» в те годы был не лучший.
— Нет, компания собралась сильная. Сами себя погубили.
— В каком смысле?
— Было два фантастических игрока — Саша Максименков и Вадик Никонов. Сохранило бы их «Торпедо» — еще долго оставались бы наверху! Но Максименкова выцепило «Динамо», Никонова — ЦСКА. А ЗИЛ ничего не сделал, чтобы их удержать.
— Мог?
— Запросто. Ни в какую армию их бы не забрали.
— Что ж Валентин Козьмич вопрос не поставил?
— А Валентин Козьмич считал, что они не нужны. Не жаловал игроков, которые поднялись настолько, что могли ему ответить. Самолюбивый!
— Футболист был изумительный по тонкости. Но став тренером, строил другое «Торпедо».
— Да. Бьем сильнее, бежим быстрее — вот и вся игра. Близко ничего не было от того футбола, в который играл сам Иванов со Стрельцовым и Ворониным.
— Самые яркие матчи «Торпедо» 70-х?
— С киевским «Динамо» всегда было тяжело. Но «Наполи» — это отдельная история.
— Вы же итальянцев разгромили?
— Толком играть не начали — уже 2:0 повели! Сами ничего не поняли. Закончили 4:1. А команда у итальянцев была классная. Они только-только купили Савольди.
— Кого?
— Да вы что, ребята? Это ж первый в истории футболист, за переход которого заплатили миллион фунтов! Савольди нам и забил. Прилетаем в Неаполь, ответный матч. На 15-й минуте Володя Сахаров бежит по правому флангу, вешает...
— И?
— Я в падении забиваю!
— Ах, Валерий Николаевич.
— Так Сахаров потом говорил: «Да что там Фил забил? Споткнулся, упал — а я ему мячом попал в голову...» 1:1 сыграли. В следующем раунде «Галатасарай» хлопнули с общим счетом 7:2. Споткнулись в 1/8 финала на Дрездене. Отличная команда была.
— В 1976-м «Торпедо» стало чемпионом в очень странном по формуле чемпионате. Чудо?
— Не то слово!
— Кто был сильнее вас?
— Повезло нам, что киевляне участвовали в чемпионате вторым составом. Основной готовился к Олимпиаде. Они и этим-то второе место заняли! А играли бы у них сильнейшие, да проходил бы турнир, как обычно, в два круга — точно нас нагнали бы.
