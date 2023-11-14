Тюкавин «продлил» контракт с «Динамо» и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Утихнут ли слухи о переходе в «Зенит»?
Эксклюзивная новость «СЭ» последних дней — Тюкавин в матче с «Оренбургом» достиг отметки в 1200 минут на поле за сезон, что автоматически пролонгировало договор форварда с «Динамо» до лета 2025 года. Информацию после окончания встречи, в которой 21-летний нападающий забил победный мяч, подтвердил гендиректор бело-голубых. «У Константина реализовалось условие автопродления [контракта] в этом матче», — сказал Павел Пивоваров.
Интрига тут в том, что с лета активно велись разговоры о будущем Тюкавина. Сообщалось об интересе ЦСКА и «Зенита». Член правления питерцев Андрей Аршавин не раз и не два подчеркивал, что хотел бы видеть форварда в своем клубе. «На кого я бы потратил средства от продажи Малкома? Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян», — это в июле на YouTube-канале «Это футбол, брат!». «Тюкавин не продлил контракт с «Динамо»? Молодец, ха-ха! Мне он интересен», — это на прошлой неделе в интервью «СЭ».
Спрос на форварда логичен. Забивные нападающие в России рождаются редко, это штучный товар. Давайте загибать пальцы. Тюкавин:
- В десятке по стоимости среди всех российских футболистов (по оценке Transfermarket — 8 миллионов евро).
- В десятке бомбардиров за всю российскую историю «Динамо» (30 голов в 110 матчах).
- В пятерке бомбардиров РПЛ текущего сезона.
- В тройке по системе «гол+пас» текущего сезона РПЛ.
Особенно впечатляет, пожалуй, второй пункт с учетом того, что Константину всего-то 21 год. Он дебютировал в «Динамо» в октябре 2020-го, а твердым игроком стартового состава стал только в этом сезоне. Такими темпами не устоит, конечно, российский рекорд Терехина в 79 голов за бело-голубых. Но только при одном условии — Тюкавин останется в клубе хотя бы еще года на три-четыре.
И в этом плане опция автоматической пролонгации, конечно, очень сильно играет на руку «Динамо». Интерес «Зенита» — это ведь не шутки. Если конкурировать с ЦСКА динамовцам вполне по силам, то с питерцами — куда труднее. Именно поэтому и шли такие активные обсуждения темы продления контракта с футболистом в конце лета — начале осени. Ведь предыдущая версия соглашения истекала в июне 2024 года, а значит, уже нынешней зимой претенденты могли вести переговоры.
Многие связывали голевую засуху Константина с 6 августа по 29 октября именно с постоянными разговорами вокруг будущего форварда. О давлении говорил и его агент Алексей Сафонов, и главный тренер Марцел Личка, который логично отмечал, что молодому нападающему надо привыкнуть к такому вниманию. Вчера он выходил со скамейки, и никто не ждал чудес, сегодня же требования, как к, возможно, лучшему форварду страны, которого Аршавин хочет забрать в «Зенит». И Тюкавин постепенно адаптировался к давлению — он забивал в каждом из последних четырех матчей.
При этом автопролонгация контракта аннулировала опцию с возможным подписанием зимой соглашения с другим клубом за сумму компенсации за молодого футболиста с переходом следующим летом.
В клубе, естественно, знали, что условия продления договора легко выполнимы, видимо, поэтому и не форсировали события. При этом переговоры, по моим данным, идут, позиции сторон шаг за шагом сближаются. Предположу, что все в итоге закончится в пользу нового контракта с «Динамо». Так у текущего руководства бело-голубых случалось ранее во всех сложных случаях.
Да, был продан Захарян, но расставание с Арсеном было неизбежным, он не скрывал непременного желания перебраться в Европу. Что и произошло.
Так что условное исключение одно — Роман Евгеньев, с которым вели переговоры, но защитник в итоге ушел в «Крылья» свободным агентом. Условность же заключается в том, что в последний момент, насколько мне известно, Евгеньев уже был готов остаться, но к тому моменту «Динамо» убрало предложение со стола.
К Тюкавину отношение особое. Он с самых ранних лет в клубной академии, гендиректор Пивоваров только в воскресенье назвал его лучшим нападающим России. Договориться будет сложно, конкурировать придется с потенциальным предложением «Зенита». Мы ведь понимаем, что это юридически переговоры вести можно не ранее чем за полгода до истечения контракта, но неформально агент наверняка в курсе всех раскладов. Известно одно: в «Динамо» приложат все силы, чтобы сохранить свою главную российскую звезду. Ведь найти на рынке адекватную замену будет в любом случае дороже, чем продлить договор с Тюкавиным.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
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2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
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4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
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6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
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8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
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10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
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12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
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Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
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Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3