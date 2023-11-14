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Сегодня, 15:15

Родина и Василий. В чем неправ Березуцкий

Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам уезжать в Европу
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Василий Березуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Бывший игрок ЦСКА и сборной России дал резонансное интервью.

Году в 2015-м я познакомился с Сергеем Галицким, и тогда мне показалась сумасшедшей его мысль, что лучшие русские футболисты должны играть в России. «Мне плевать на «Барселоны» и «Реалы», я хочу видеть хороших игроков и хороший футбол тут!» — говорил разгоряченный владелец «Краснодара». А я как дурак улыбался и думал, что это какой-то бред.

Прошли годы, и я наконец-то начал понимать всю глубину мысли Галицкого. Теперь сам редко смотрю «Реалы» и «Барселоны», предпочитая им рубку «Факела» с «Балтикой». Мне совершенно неинтересно, сколько мячей забили Осимхен и Холанн, гораздо важнее, как играют Игнатов, Кривцов и Заболотный. Я хочу, чтобы наши стадионы были заполнены, чтобы люди обсуждали российский футбол всю неделю до следующего тура, а просмотры наших блогеров, документальных фильмов и прочего контента неуклонно показывали рост.

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Мне совершенно не близка мысль Василия Березуцкого, который в свежем интервью YouTube-каналу Nobel призывает всех спортсменов уезжать и делать это как можно скорее. Сам Василий перебрался в Испанию только тогда, когда закончил карьеру, заработал мешок денег и попробовал быть тренером (неудачно). Березуцкого в Европе знают лишь самые отъявленные футбольные гики, там он никому не нужен, а в России мог бы радовать болельщиков, которые отдавали последние деньги, чтобы посмотреть на его игру. Ловить восторженные взгляды детей, открыть академию, вести шоу на YouTube... Много чего мог бы делать. Например, как Аршавин, который и по регионам ездит, участвует в массе футбольных проектов, и в медиа активен, и молодежью «Зенита» занимается.

Василий Березуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В свободном, по мнению Василия, мире, кстати, заблокировали пенсии нашим футболистам, которые радовали их болельщиков своей игрой. Просто за их паспорт, без объяснения причин. Березуцкий может поручиться, что завтра всем уехавшим туда не заблокируют их счета или не попросят снять шорты перед игрой в знак поддержки очередного мракобесия?

Василий Березуцкий. Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия Березуцкого

Василий выбрал сомнительную свободу и навязывает ее молодому поколению. Родина для него сегодня уродлива, он предпочитает подругу посимпатичнее. Я не хочу судить Березуцкого и не имею на это никакого права, но, если бы Василий был чуточку умнее, он бы не нес ту чушь, которую он несет. Если бы Василий был умнее, он бы спокойно жил в солнечной Испании и не отсвечивал бы, но, увы...

Безусловно, Родина таких Василиев примет назад. Родина обычно своих людей не сдает. Родина — она одна, и у нее все обязательно будет хорошо, независимо от того, что говорят и думают о ней Василии и прочие Юрии.

Василий Березуцкий
Футбол
РПЛ
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Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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