Тюкавин активировал опцию автоматического продления контракта с «Динамо» на год

Проведя на поле 24 минуты в матче против «Оренбурга», нападающий «Динамо» Константин Тюкавин активировал опцию автоматического продления контракта с московским клубом.

Таким образом, контракт нападающего с бело-голубыми истекает летом 2025 года.

Условием продления соглашения между клубом и игроком было проведение 1200 минут на поле в течение нынешнего сезона.

21-летний футболист сезоне-2023/24 забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за «Динамо» во всех турнирах.