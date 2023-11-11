«Тюкавин легко может оказаться в «Зените». В переход Сперцяна в «Ювентус» не верится». Мнение Корнеева

Интервью экс- спортивн ого директор а «Зенита» Игор я Корнеев а перед главным матчем первого круга РПЛ .

Когда Марио вернется в строй, будет играть он, а не Мантуан

— Ждете каких-либо сюрпризов от Сергея Семака по составу «Зенита» на матч с «Краснодаром»?

— Семак выставит сильнейший состав, который у него есть. Меня удивит, если он сыграет с тремя центральными защитниками.

- Алип стал твердым игроком основы. Сюрприз для вас?

- Нет. Алип достаточно надежный защитник, чего нельзя сказать о талантливом Ренане, который постоянно что-то выдумывает на ровном месте. Так что выбор тренера вполне логичен.

— А ведь Ренана некоторые специалисты не так давно сватали чуть ли не в «Реал». Что с ним не так?

— Такие спады свойственны молодым игрокам, которые, что называется, могут заблуждаться на своем пути. Главное, чтобы Ренан быстро делал выводы из происходящего, учился на своих ошибках и прибавлял.

— Удивляет прогресс Мантуана, который играет на позиции правого латераля?

- Мантуан достаточно мультифункционален. Но я не думаю, что мы должны говорить о его прогрессе. Он просто играет на своих сильных качествах.

— При схеме 3-5-2 (5-3-2) Караваеву и Марио, когда тот вернется в строй, будет сложно выиграть у него конкуренцию?

- Когда поправится Марио, будет играть он. Фернандес вне конкуренции на этой позиции.

Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не уверен, что Вендел заиграл бы в «Реале»

- Изидор так ярко начал и затух. Почему?

- Мне, честно говоря, непонятно, что с ним происходит. Надеюсь,что это не связано с потерей стимула, мотивации.

— Вот версия Андрея Аршавина: «Изидор - сильный футболист, но ему нужно пространство. «Зенит» играет на чужой половине поля, где пространства нет. Посмотрим, как будет адаптироваться». Согласны?

- Конечно, на пространстве Изидор наиболее опасен, и он точно не является игроком, способным феерить на маленьком участке поля. Так что тут я соглашусь с Андреем.

— Бытует мнение, что сейчас 60 процентов успеха «Зенита» зависит от игровой формы и настроения Вендела. Это так?

- Нет, не так. У «Зенита» есть целый ряд игроков, способных сделать разницу. Но с Венделом, когда он в порядке, команда может нажать на педаль турбо!

— Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра заметил: «Если бы голова у Вендела была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Не слишком ли смелое заявление?

- Вендел по своим качествам мог бы играть в топовом европейском клубе. Но вот по поводу «Реала» я все же не уверен.

Александр Коваленко. Фото ФК «Зенит»

Коваленко, Пиняев, Тюкавин

— Вам не жаль перспективного Коваленко? Не слишком ли рано он перешел в «Зенит»?

— Жаль. Это было поспешное решение игрока перейти в «Зенит» и остаться в питерской команде. Мне кажется, было бы правильнее сразу уйти в аренду для получения постоянной игровой практики.

— При этом Семак заявил, что «Зенит» не собирается отдавать Коваленко аренду, так как у команды небольшая обойма.

— Здесь можно понять и Семака. Любой тренер хочетперестраховаться. Не забывайте еще и то, что на момент приобретения Коваленко было неясно, вернется ли в «Зените» Вендел.

— Как думаете, Пиняев смог бы вписаться в игру этого «Зенита»? Или мы его перехвалили?

— Все упирается в стабильность. По своим игровым качествам Пиняев точно бы пришелся «Зениту» ко двору, однако пока он не подтверждает свой уровень на длинной дистанции.

— На ваш взгляд, какова вероятность того, что Тюкавин, который пока так и не продлил контракт с «Динамо», окажется в «Зените»?

- Потенциально Тюкавин — топовый нападающий, который легко может оказаться в «Зените», если он сам на это решится. Тут все зависит от его амбиций и желания. Хотя, не исключаю, что он может и по-другому видеть будущее своей карьеры.

Сергей Петров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пока Волков тактически слаб

— Перейдем к «Краснодару». Хочется узнать ваше мнение по летним приобретениям «быков». Бразилец Тормена играл бы в стартовом составе «Краснодара», если бы не травма Кайо?

- Тормена сильнее Кайо, именно поэтому его и приобрели.

— Проходила информация, что «Спартак» интересовался этим 27-летним защитником, но в итоге отказался от его кандидатуры. Понимаете красно-белых?

— Отвечу так. «Спартак» подписал качественного левоногогозащитника Бабича. Но вот с приобретением Дуарте явно не угадал!

— Слева в защите играет уругваец Оласа. Он сильнее, предпочтительнее Петрова?

- Очень важно иметь на этой позиции игрока именно с левой ногой. Оласа вписался в игру «быков». При этом надо отдать должное и Петрову. Сергей — большая умница, раз столько лет приносит пользу «Краснодару».

— Справа в обороне сыграет Волков? Некоторые эксперты считают его сильнейшим игроком РПЛ на этой позиции. Согласны? Какой у него потенциал?

— В принципе Волков - интересный игрок, но вызывает сомнения его сообразительность на поле и игровая дисциплина. Кроме того,тактически он достаточно слаб.

Эдуард Сперцян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда в Европу уедет Сперцян ? Ошибся ли Захарян?

— Как будет выглядеть треугольник «Краснодара» в центре поля?

- Надеюсь, Черников, Кривцов, Сперцян. Это сейчас идеальныйтреугольник для команды Ивича.

- Но в ряде матчей Кади выходил вместо Кривцова.

- При нынешней расстановке Кади полезнее справа, на месте вингера.

— Из ваших предыдущих интервью следует, что вы довольно высокого мнения об уровне Кривцова. Какой у него потолок? Уедет ли в ближайшие годы в Европу?

- Если парню не снесет голову, он уедет в сильный европейский клуб. У него много топовых качеств. Но нужно продолжать упорно работать.

— Это полузащитник без слабых мест?

- Почти без слабых мест на своей позиции, но иногда заигрывается с мячом. В стабильности нужно еще прибавлять.

— Ваш прогноз: когда в Европу уедет Сперцян?

— Летом 2024 года.

— Не закиснет ли он в нашей лиге?

- Он развивается в прекрасном клубе, под руководством сильного тренера. Нет времени закисать.

— В клуб какого уровня Сперцян может перейти? Верите, что недавно скауты «Ювентуса» просматривали его на матче сборной Армении?

- Это, на мой взгляд, вбросы некоторых деятелей. Для того чтобы оказаться в «Ювентусе», надо пройти определенный путь, придерживаясь спортивного плана.

- Сперцян сопоставим по своему уровню с Захаряном? Сильнее, слабее? Потянул бы, допустим, в том же «Сосьедаде»?

- Сперцян не слабее Захаряна, а в некоторых компонентах игры даже посильнее.

— Кстати, не ошибся ли Захарян с переходом в «Сосьедад»? Не слишком ли высокая для него планка?

— В целом отъезд в Европу ошибкой не назову. Но на данном этапе, при нынешнем составе «Сосьедада», шансы заиграть там у Захаряна — мизерные. Он не готов к такой конкуренции!

Фото ФК «Зенит»

«Зенит» — явный фаворит на длинной дистанции

— Кто сыграет у «Краснодара» инсайдов? Батчи и Олусегун? Или ждете на одном из флангов Кади?

- Это будет зависеть от системы, которую выберет тренер. По мне, исходя из нынешнего состава «Краснодара», наиболее сбалансированные фланги - с Батчи и Кади в стартовом составе.

— Кордоба на сегодняшний день сильнейший нападающий РПЛ?

— Однозначно! Сейчас это лучший форвард в нашей лиге.

— Если даже «Краснодар» сегодня победит «Зенит», выиграют ли «быки» конкуренцию у питерцев на длинной дистанции всего чемпионата?

— Сегодня у «Зенита» сильнейший состав в РПЛ и нет проблем со «скамейкой». Пока питерцы — явные фавориты на длинной дистанции всего чемпионата. «Краснодар» же с Ивичем уже проделал невероятную работу и, похоже, не собирается останавливаться! Так что интрига пока жива.

— К чему склоняетесь: как закончится субботний матч в Питере?

— Нас ждет невероятно интересный матч, где точно не будет ничьей.Жду много голов. А решат исход встречи маленькие детали, нюансы. Уверен, получим наслаждение от этой игры.