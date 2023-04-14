Сезон «Динамо» спасает Тюкавин. Его мариновали на лавке, но сейчас он — один из лучших нападающих России

Сохранит ли нынешний уровень?

В этом сезоне РПЛ «Динамо» получило достаточно критики. Многие болельщики еще живут воспоминаниями о славных временах Сандро Шварца, когда идеальное сочетание опыта и молодости в составе принесло плоды в виде не только яркой и атакующей игры, но и третьего места, хотя большую часть сезона бело-голубые претендовали на вторую строчку и даже замахивались на борьбу с «Зенитом».

На контрасте с прошлым чемпионатом нынешняя игра «Динамо» удручает — пропал мощный прессинг, острота в атаке, оборона проваливается с незавидным постоянством, регрессирует Захарян. Даже Фомин перестал забивать пенальти, что было одной его из главных фишек до недавнего времени. Очевидно, что команда стала слабее.

Перед матчем со «Спартаком» пошли даже разговоры о том, а по дороге ли «Динамо» со Славишей Йокановичем. Понятно, серб попал в непростую ситуацию — целый ряд лидеров уехали, а качественно заменить их в нынешних условиях почти невозможно. Но что-то подсказывает, что даже после отъезда Шиманьски, Моро, Бальбуэны и Ордеца потенциал бело-голубых выше, чем занимаемое сейчас шестое место.

Во время зимней паузы у Йокановича было время, чтобы внести коррективы и поднять уровень взаимодействия между футболистами. Но на весеннем отрезке «Динамо» все так же не впечатляет — набрали 7 очков из 15 возможных, пропустили 8 голов (5-й с конца результат), забили всего 6 (8-й результат), занимают 8-е место по ожидаемым очкам и аж 12-е — по ожидаемым голам.

Федор Смолов и Константин Тюкавин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Неожиданный джокер

Страшно представить, под какой пресс попала бы команда, если бы не спасительные голы Константина Тюкавина. Молодой нападающий забил в четырех играх подряд после рестарта — в том числе на 91-й минуте принес победу в матче с «Крыльями Советов» и повторил тот же фокус на 89-й минуте с «Уралом». Отлично Тюкавин сыграл и в дерби со «Спартаком» — свою фамилию на табло не зажег, но прямым образом повлиял на два забитых мяча.

Константин прекрасно воспользовался шансом, выпавшим из-за травмы Федора Смолова. В первой части сезона Тюкавин был игроком ротации — в основном выходил на замену и оформил 5+3 в первой части сезона. Йоканович называл Константина одним из самых перспективных форвардов России и будущим клуба, но тут же уточнял, для него первый выбор на позицию — Смолов.

Смолов и Тюкавин — немного разные по стилю нападающие. Федор любит оттягиваться в глубину, принимать активное участие в розыгрыше мяча и создавать угрозу из-за пределов штрафной. Константин тоже хорош в подыгрыше, но предпочитает действовать в одно-два касания, делая ставку на скорость, напор и расторопность в чужой штрафной. Но вместе эту связку тренерский штаб использует редко.

«Хорошо, когда Славиша Йоканович включает вариативность: выпускает Тюкавина, Смолов при этом опускается назад. Там его не ждут. На этой позиции он способен отдать передачу, да и сам пройти и забить. А Константин — волшебная палочка. Он выходит, создает моменты и забивает», — говорил экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев.

Константин Тюкавин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В чем сила Тюкавина

Энергия и заряженность Тюкавина пришлись очень кстати кризисному «Динамо». Но можно ли говорить о том, что на наших глазах 20-летний нападающий выходит на новый уровень? Уже ходят слухи о возможном трансфере в «Зенит», если разъедутся бразильцы, а Игорь Колыванов называет Тюкавина одним из самых сильных нападающих России прямо сейчас и рассуждает, заиграл бы он в «Интере», «Милане» или «Ювентусе». Да и Карпин отмечает прогресс футболиста, вызывая в сборную России.

Помимо вышеперечисленных навыков Тюкавин здорово анализирует пространство вокруг себя. В эпизоде с голом Захаряна в ворота «Спартака» именно Тюкавин сначала мягко скинул мяч Макарову и умно открылся за спину Литвинову.

Или вот момент из матча с «Уралом» — Тюкавин уводит за собой центрального защитника и открывает коридор для передачи Макарову. Тот забьет, но гол отменят.

Гол Константина Тюкавина в ворота «Урала».

К слову, неожиданный комплимент Тюкавин получил от защитника «Нижнего Новгорода» Масоэро. Тот в ответ на вопрос о самом умном футболисте РПЛ назвал одноклубника Глушакова и как раз нападающего «Динамо».

«Тюкавин мне даже напоминает чуть-чуть Кокорина в молодости: низко посаженный, с чувством гола. Оказаться в нужном месте, опередить защитника — это у него есть. Думаю, это спортивные гены. Это отличает Костю от других игроков», — отмечает в интервью Sport24 бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков.

И не зря — Тюкавин сам признался, что считает Кокорина лучшим нападающим в истории России. Естественно, у Константина спрашивали, того ли кумира он выбрал, но молодой футболист расставил акценты: «Но кто так говорит [о Кокорине], судит о поступках Саши за футбольным полем. А то, как он выглядел в матчах... Я смотрел только на это. Есть чему поучиться».

У Тюкавина и правда прекрасные задатки, но, кажется, пока говорить о выходе на принципиально новый уровень преждевременно. Он прекрасно начал весенний отрезок, и сейчас именно его действия приносят команде очки. Но по-настоящему классного нападающего отличает в первую очередь стабильность. И если Тюкавин сохранит нынешний уровень результативности до конца чемпионата, в следующем сезоне уже будет обязан претендовать на борьбу в бомбардирской гонке.