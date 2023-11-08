Аршавин: «Тюкавин не продлил контракт с «Динамо»? Молодец! Мне он интересен»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал непродление контракта нападающего «Динамо» Константина Тюкавина с клубом.

«Молодец, ха-ха! Мне он интересен. Я недавно был на стажировке у Марцела Лички, он шутил, что Аршавин посмотрел на Тюкавина — и тот уже стоит не десять, а максимум миллион, исходя из того, как выглядит. Но это простые человеческие отношения. Если когда-нибудь клубы договорятся, это будет сделано не через меня», — сказал Аршавин «СЭ».

Ранее агент 21-летнего нападающего сообщил, что продвижений в переговорах по новому контракту с «Динамо» не будет до зимы.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Динамо» во всех турнирах.