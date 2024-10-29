Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:15

Тренеры клубов РПЛ устали от судейских ошибок. Мажич и Каманцев, сделайте трактовки едиными!

Главные тренеры клубов недовольны судейством в РПЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич (слева) и председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
Фото Александр Любарский, Михаил Шапаев, РФС
Обращение к боссам нашего судейского корпуса.

Судейство — самая горячая тема в РПЛ. Прошло всего 13 туров, а скандалов громыхнуло столько, что невольно хватаешься за голову: решения Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева (ВАР) в матче «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН» (не поставлен ряд 11-метровых в ворота хозяев, спорная «точка» после падения Зе Турбо), неназначение пенальти за явный захват игроком «Краснодара» Александром Черниковым динамовца Диего Лаксальта, неудаление защитника «быков» Виктора Тормены за наступ в пах Лусиано Гонду. Это далеко не все громкие примеры — ситуаций вокруг судейства, вызывавших многочисленные споры, гораздо больше.

Витор и&nbsp;Лусиано Гонду. Вердикт ЭСК: фол Тормены на Лусиано — удаление! «Зенит» должен был играть в большинстве с 14-й минуты

И на этом фоне в пятницу, 25 октября, президент РФС Александр Дюков объявил о возможном продлении контракта с главой Департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем. А ведь еще в конце прошлого сезона многие высказывались на тему ухудшения работы российских рефери. Изменилось ли что-то в лучшую сторону? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно послушать, что говорят тренеры команд — они по-прежнему критикуют арбитров, а решения ЭСК для многих не особо понятны.

Давайте посмотрим, что происходило, например, в прошедшем в выходные 13-м туре.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карпин в открытую заявил, что у него возникают мысли об отставке. И причина не в результатах «Ростова»: «Промолчу, чтобы не отстранили на год, как Андреева». Так Валерий Георгиевич сделал отсылку к экс спортивному директору «Оренбурга», которого забанили на три года (два — условно) за мат и агрессию в адрес бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым в 5-м туре.

В воскресенье, 27 октября, после победы «Спартака» над «Пари НН» выступил Деян Станкович: «Есть один мой соотечественник, который навел на меня прицел. Скажи я что-то — последуют санкции». Очевидно, что серб намекнул на Мажича. В российском футболе у него больше нет соотечественников с такими «привилегиями».

Сергей Карасев, Милорад Мажич и&nbsp;Владимир Москалев. Российские арбитры последовательны в ошибках. Клубы не понимают, почему их так судят

Дальше — центральный матч тура — «Зенит» против «Локомотива». Встречу обслуживал Сергей Карасев — наш лучший рефери, с огромным международным опытом. Что обсуждают после игры? Очередные непонятные судейские решения. Сергей Семак, который уже не первый раз уклоняется от критики арбитров, дабы не попасть под штраф, интеллигентно ответил на вопрос о непоказанной второй желтой Батракову: «Это трактовки. Уровень борьбы — у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки. Поэтому судейство в стороне — бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется».

А московский коллега тренера сине-бело-голубых Михаил Галактионов удивился решению Карасева не наказывать Мантуана даже фолом за контакт с тем же Батраковым: «Ну вот видите. Такие трактовки, что в одном эпизоде сразу карточку дают, а в этом жестком фоле, тем более — есть ВАР, можно было и позвать, и посмотреть».

И тренеров можно понять. Руководители судейского корпуса не могут нормально объяснить им свои решения. Тут важно подчеркнуть: вопросы не столько к работе наших арбитров (они тоже люди и имеют право на ошибки). Их нужно адресовать Мажичу и председателю Судейского комитета РФС Павлу Каманцеву, которые должны сделать трактовки едиными для всех судей и команд. Пока этого не произойдет, мы так и будем каждый тур слышать от клубов одно и тоже: «Нам непонятно, почему здесь он судит так, а тут по-другому».

Павел Каманцев. «Наша задача — не наказать арбитров, а минимизировать ошибки». Каманцев — о последних судейских решениях

Остается надеяться, что боссы арбитров определятся с верной трактовкой эпизодов и выработают единую линию поведения рефери — а те перестанут противоречить друг другу на поле. А болельщики в конце сезона будут чаще обсуждать футбол, а не пересчитывать количество судейских скандалов.

Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
Павел Каманцев
Читайте также
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
Популярное видео
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Сперцян: «На матч с «Крыльями» выходили с одной мыслью и добились победы»
Футболисты «Оренбурга» посетят в кинотеатре премьеру фильма о Федоре Черенкове
Вера: «У нас сплоченный коллектив, но Фернандес, Фаринья и Корредера еще привыкают»
Кордоба забил самый дальний гол «Краснодара» в истории РПЛ
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Гаджиев: «Буду работать столько, на сколько хватит здоровья»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита на чемпионство в этом сезоне РПЛ
Гайич заявил, что переговоров с ЦСКА о продлении контракта не было
Агенты Роши: «Виллиан с нетерпением ждет игры со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Краснодар» покончил с самарскими комплексами. «Быки» оторвались от «Зенита» на три очка
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости