Дюков: «Позитивно оцениваем работу Мажича. В декабре вернемся к вопросу продолжения сотрудничества»

Президент РФС Александр Дюков оценил работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«Контракт подписан на два сезона. Если говорить о продлении, то оно возможно. Но это зависит от его желания и нашей удовлетворенности его работой. В конце года мы примем решение, начнем с ним обсуждение нового контракта или нет. Если говорить о работе, которая была проделана, оцениваем ее достаточно позитивно. Количество ошибок, которые совершают судьи, сократилось. Положительная динамика есть, мы ее видим. К вопросу возможности продления сотрудничества вернемся в конце декабря», — сказал Дюков.

В июне 2023 года Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.