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Судейство

Сегодня, 17:04

Дюков: «Позитивно оцениваем работу Мажича. В декабре вернемся к вопросу продолжения сотрудничества»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков оценил работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«Контракт подписан на два сезона. Если говорить о продлении, то оно возможно. Но это зависит от его желания и нашей удовлетворенности его работой. В конце года мы примем решение, начнем с ним обсуждение нового контракта или нет. Если говорить о работе, которая была проделана, оцениваем ее достаточно позитивно. Количество ошибок, которые совершают судьи, сократилось. Положительная динамика есть, мы ее видим. К вопросу возможности продления сотрудничества вернемся в конце декабря», — сказал Дюков.

Президент РФС Александр Дюков. «Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова

В июне 2023 года Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

Александр Дюков
Милорад Мажич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
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 - : -
27.10 16:30
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28.10 18:30
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Зенит

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 5 1 0
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