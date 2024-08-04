«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья допустил две ключевые ошибки

На 18-й и 80-й минутах матча 3-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Пари НН» (0:1) судья Ян Бобровский допустил серьезные ошибки в двух эпизодах.

Сначала он не зафиксировал фол Кирилла Гоцука, толкнувшего двумя руками и выбросившего из штрафной за пределы поля Эгаша Касинтуру. Рафаэль Шафеев, не выполнявший обязанности видеоарбитра с 22 октября прошлого года, но назначенный ВАР на игру в Махачкале, в действия рефери не вмешался.

А вот ближе к концу второго тайма, на 78-й минуте, Шафеев не согласился с Бобровским, который не оценил случившееся в штрафной махачкалинцев назначением 11-метрового удара, и предложил арбитру посмотреть видеозапись на мониторе.

Судья почему-то изменил свое решение, усмотрел нарушение правил в действиях Джемала Табидзе и решил, что за контакт между ним и Зе Турбо нужно назначить пенальти. Совершенно непонятное решение судейской бригады, потому что динамовец ничего не нарушил.