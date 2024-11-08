Клаудиньо не вышел на замену в матче с махачкалинским «Динамо» из-за болей в спине

По данным «СЭ», информация журналиста Ивана Карпова о том, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался выходить на замену в перерыве матча с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре РПЛ, не соответствует действительности.

По данным источника, главный тренер планировал выпустить на поле Клаудиньо и Матео Кассьерру вместо Педро и Лусиано Гонду. После отказа хавбека на поле появился Вячеслав Караваев. Отмечается, что Клаудиньо не был наказал после матча.

По информации «СЭ», у Клаудиньо болела спина, о чем он сообщил тренерам. Поэтому те решили не рисковать и не выпускать его, чтобы не менять обратно через какое-то время.