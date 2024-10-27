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Сегодня, 18:00

«Один мой соотечественник навел на меня прицел». Станкович и Гончаренко — после победы «Спартака»

Станкович намекнул на конфликт с главой департамента судейства РФС Мажичем
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото ФК «Спартак»
Деян намекнул на конфликт с Мажичем. Гончаренко остался недоволен судейством и календарем.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 14:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:2
Спартак

Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, я это сделаю

— В начале игры «Спартак» почти не прессинговал соперника. С чем это связано? Показалось, что именно после того, как прессинг включился, «Спартак» и забил свои голы.

— Не соглашусь, — ответил главный тренер красно-белых Деян Станкович. — На мой взгляд, мы как раз в первом тайме владели мячом процентов 60 времени, а во втором уже в какой-то степени отдали его сопернику. В любом случае, нам нужно искать баланс в этом отношении. Когда мы проигрываем — мы плохие. Когда побеждаем — тоже находятся какие-то слабые места. Сегодня я все вижу четко: ребята сегодня молодцы, комплименты в их адрес. Все, что мы готовили и нарабатывали, реализовали. Едем домой с добытыми тремя очками.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда и&nbsp;защитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Свен Шоштарич Карич в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ. 27&nbsp;октября 2024 года. Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам

— Дуарте вышел на замену, и с него началась атака на второй гол. Оцените его игру. Почему снова номинальный центральный защитник играет справа?

— Лично для меня намного важнее, что Тео Бонгонда сегодня забил, прервав 13-матчевую безголевую серию. Но если говорить об Алексисе, все было ради команды и результата. Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, я это сделаю.

— Как оцените момент с падением Мартинса в штрафной в первом тайме: неудачная попытка заработать пенальти или же игровой момент?

— Я находился далеко от эпизода. Как я это видел — чистый пенальти. Но есть ВАР. Он увидел симуляцию, значит, симуляция. Мне тут добавить нечего, иначе меня просто дисквалифицируют. Потому что есть один мой соотечественник, который навел на меня прицел. Так что скажи я что-то — последуют санкции.

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко и защитник «Спартака» Олег Рябчук.
Фото ФК «Пари НН»

К нам относятся по остаточному принципу

— Наверное, я первый, кто после поражения будет все видеть в каких-то темных тонах, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко. — Но если посмотреть на наш резерв, то у нас достаточно сбалансированная команда. Вопрос в том, чтобы в каждой игре вытаскивать максимум из наших игроков. Сегодня мне не очень понравилось то, как вышли у нас ребята на замену. Хотя мы понимаем, что в такой высокий ритм очень непросто попасть.

Структурно мы оборонялись хорошо. Сложности доставляли смещения в полуфланговые зоны кого-то из игроков «Спартака», но перед штрафной мы действовали хорошо. После 60 минут, к сожалению, начали обороняться очень глубоко. Этого делать не стоило. Нужно было активнее играть в центре поля, встречая соперника. Возможно, так у нас было бы больше вариантов в атаке.

Полузащитник &laquo;Ростова&raquo; Хорен Байрамян против хавбека &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Хуана Боселли. «Пари НН» упустил первую победу при Гончаренко. «Ростов» спасся в концовке, но не выигрывает с сентября

— Согласны ли с удалением Карапузова? Нужен ли вообще был этот подкат в конце матча?

— Мы должны это принять и никуда от этого не денемся: по отношению к командам вроде «Нижнего» — командам второй восьмерки — будет показательная порка в плане трактовок эпизодов. Если Карапузову красная — это показательно, но если на него надеть другую майку, уже будет желтая или вообще можно будет закрыть глаза... В моменте, когда Гоцук получил травму, не исключаю, что тоже надо было показывать красную. Но нам просто надо быть к этому готовыми. Если взять желтые и красные карточки, которые нам дают — это показательная порка. За любые разговоры, задержки... Такое есть и будет — это не только «Нижний» и «Спартак», это любая команда второй восьмерки.

— «Спартак» имел на день больше для подготовки, при этом «Пари НН» играл и добирался из Краснодара. Сыграло ли это роль?

— Это продолжение ответа на вопрос по поводу судейства. Все это касается и календаря. Посмотрите на время начала нашего матча и день, когда мы играем... Но это данность. К нам отношение по остаточному принципу. Почему «Ливерпуль» показывают в 12 дня? Потому что надо показать его на азиатский рынок. Основные какие матчи? Московских команд и «Зенита». А мы в Краснодаре играем в 20:15, а потом в 14 часов в Нижнем... Нас никто не спрашивает. Можно говорить о борьбе за календарь, но по факту: сперва всех расставят, а потом уже нас. Для кого-то это новость?

— Повлиять на это можно?

— А вы можете представить, что «Зенит» — «Спартак» играется в неудобное время, а Нижний с «Оренбургом» будут играть в семь вечера? Ну вот и все... Нам надо быть готовыми, быть сильнее. Долго мы ехали и в Краснодар, и оттуда. Но большая обойма оставалась дома.

— Как вам поддержка сегодня?

— Тут много вообще [журналистов] из Нижнего? Наша задача — на такой прекрасный большой стадион вернуть как можно больше болельщиков. В Екатеринбурге в матче со «Спартаком» большинство болеет за «Урал». В Нижнем сегодня, думаю, 50 на 50 было. Вообще не должно быть такого, чтобы совместные флаги спартаковские и Нижнего. Должно быть спартаковское боление и нижегородское. Наша цель чтобы нижегородцы, которые ездят смотреть матчи «Спартака» или других команд, оставались, смотрели наши матчи и начинали болеть за свою команду. И это зависит только от нас.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Виктор Гончаренко
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«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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