Комитет по этике уволил спортивного директора «Оренбурга». Жертва свободы слова?
«Оренбург» увольняет спортивного директора Дмитрия Андреева, об этом клуб объявил официально. Причина необычная для нашего футбола — дисквалификация, вынесенная комитетом по этике РФС.
По Telegram-каналам тут же пошла волна возмущения — пострадал, мол, за то, что сказал о судьях правду. Вместо того чтобы улучшать работу арбитров, душат свободу слова. На самом деле, конечно, это заблуждение. Андрееву досталось не за ставший вирусным пламенный спич с использованием матерной рифмы. Об этом заявил председатель комитета Андрей Стукалов: «за унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики» — штраф, а дисквалификация — «за агрессивное поведение и попытку физического воздействия».
Проступок по нынешним временам действительно серьезный. Это 20-30 лет назад судью могли после матча позвать в раздевалку «посмотреть в глаза ребятам» и там расквасить физиономию, да и других примеров физического воздействия хватало. А уж обматерить и поугрожать вообще было как «здрасте». Особенно в горячих южных регионах.
Сейчас времена более спокойные, на этом фоне поведение Андреева стоит особняком, так что наказание большого удивления не вызвало. Говорят, спортивный директор был в Ростове излишне разгорячен, удержать его никому не удалось. Функционер уже принес извинения и явно осознал, что был неправ — хватать в агрессивной манере резервного судью, устраивать бурю в подтрибунке действительно не следовало, за преступлением последовало наказание. Можно спорить, не стоило ли ограничиться, скажем, шестью месяцами вместо года, но само решение о дисквалификации — ожидаемое.
Казалось, Андреев просто лишится на время матчей аккредитации «проход всюду», а в остальном все останется по-прежнему. Однако «Оренбург», по моей информации, изучил ситуацию с помощью юристов и понял, что без увольнения не обойтись. Андрееву нельзя, скажем, оплатить билет на выезд или гостиницу, посетить тренировку команды на базе, провести переговоры с потенциальным новичком. Если проще, то нельзя НИЧЕГО.
Теперь в «Оренбурге» думают, как жить дальше. Впрочем, в футбольном мире все уверены: Андреев продолжит руководить процессом, просто оставаясь в тени. А глазами и руками станут помощники. Все-таки нынешний подъем клуба во многом связан с фигурой уходящего спортивного директора, а выбор на рынке крайне скуден, чтобы его легко заменить. Перетерпеть год работы в необычном формате «из дома» — самое логичное решение.
При этом «кейс Андреева», конечно, должен стать наукой для других — 90-е и даже нулевые давно позади.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
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2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
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3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
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4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
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5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
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6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
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7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
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9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
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10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
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11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
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12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|7
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
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Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1