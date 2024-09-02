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Комитет по этике уволил спортивного директора «Оренбурга». Жертва свободы слова?

«Оренбург» уволил спортивного директора Андреева после дисквалификации
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Дмитрий Андреев (слева).
Фото ФК «Оренбург»
Дмитрий Андреев.
Фото ФК «Оренбург»
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Дмитрия Андреева забанили на год.

«Оренбург» увольняет спортивного директора Дмитрия Андреева, об этом клуб объявил официально. Причина необычная для нашего футбола — дисквалификация, вынесенная комитетом по этике РФС.

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По Telegram-каналам тут же пошла волна возмущения — пострадал, мол, за то, что сказал о судьях правду. Вместо того чтобы улучшать работу арбитров, душат свободу слова. На самом деле, конечно, это заблуждение. Андрееву досталось не за ставший вирусным пламенный спич с использованием матерной рифмы. Об этом заявил председатель комитета Андрей Стукалов: «за унижение чести и достоинства с использованием ненормативной лексики» — штраф, а дисквалификация — «за агрессивное поведение и попытку физического воздействия».

Проступок по нынешним временам действительно серьезный. Это 20-30 лет назад судью могли после матча позвать в раздевалку «посмотреть в глаза ребятам» и там расквасить физиономию, да и других примеров физического воздействия хватало. А уж обматерить и поугрожать вообще было как «здрасте». Особенно в горячих южных регионах.

Сейчас времена более спокойные, на этом фоне поведение Андреева стоит особняком, так что наказание большого удивления не вызвало. Говорят, спортивный директор был в Ростове излишне разгорячен, удержать его никому не удалось. Функционер уже принес извинения и явно осознал, что был неправ — хватать в агрессивной манере резервного судью, устраивать бурю в подтрибунке действительно не следовало, за преступлением последовало наказание. Можно спорить, не стоило ли ограничиться, скажем, шестью месяцами вместо года, но само решение о дисквалификации — ожидаемое.

Дмитрий Андреев.
Фото ФК «Оренбург»

Казалось, Андреев просто лишится на время матчей аккредитации «проход всюду», а в остальном все останется по-прежнему. Однако «Оренбург», по моей информации, изучил ситуацию с помощью юристов и понял, что без увольнения не обойтись. Андрееву нельзя, скажем, оплатить билет на выезд или гостиницу, посетить тренировку команды на базе, провести переговоры с потенциальным новичком. Если проще, то нельзя НИЧЕГО.

Теперь в «Оренбурге» думают, как жить дальше. Впрочем, в футбольном мире все уверены: Андреев продолжит руководить процессом, просто оставаясь в тени. А глазами и руками станут помощники. Все-таки нынешний подъем клуба во многом связан с фигурой уходящего спортивного директора, а выбор на рынке крайне скуден, чтобы его легко заменить. Перетерпеть год работы в необычном формате «из дома» — самое логичное решение.

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При этом «кейс Андреева», конечно, должен стать наукой для других — 90-е и даже нулевые давно позади.

Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Оренбург
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