Российские арбитры последовательны в ошибках. Клубы не понимают, почему их так судят

Несколько матчей 6-го тура чемпионата России запомнятся судейскими ошибками и их спорными решениями. Вокруг работы рефери снова нездоровый ажиотаж. Что опять пошло не так?

Судьи Казарцев, Кукуляк, Кукуян и Шафеев наказаны и отстранены

Начну с неприятной новости, предшествовавшей 6-му туру РПЛ. Она уже свидетельствует о проблемах, возникших в судейском корпусе.

Назначения на очередные игры не получили пятеро судей из основного списка рефери РПЛ, в который входят 23 человека. Были отстранены Ранэль Зияков, Василий Казарцев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян и Рафаэль Шафеев. Последний все еще наказан за игру «Динамо» Мх — «Пари НН», где он работал видеоарбитром. Судья той встречи Ян Бобровский уже получил назначение.

Вместе с Казарцевым понес наказание Евгений Турбин — они были ВАР и АВАР на игре «Рубин» — «Акрон». Зияков отправлен в запас вместе с Кукуляком, видимо, за работу в ходе кубкового матча «Факел» — «Акрон». Что касается Кукуяна, то его наказание предположительно связано со встречей «Динамо» — «Крылья Советов».

Возвращен в число получающих назначения Алексей Амелин, пропустивший в общей сложности три тура в чемпионате и Кубке после игры «Динамо» Мх — «Пари НН».

В число отстраненных от работы ассистентов, судя по всему, входили: Рашид Абусуев, Андрей Болотенков, Егор Болховитин, Кирилл Большаков, Андрей Гурбанов, Дмитрий Жвакин, Михаил Иванов, Сергей Каруненко, Игорь Князев, Наиль Сейфетдинов, Дмитрий Семенов, Андрей Филипкин.

Согласитесь, общий список внушительный.

Вмешательство ВАР

Внушительно и число вмешательств ВАР в действия судьи. В 48 матчах чемпионата России-2024/25 их уже 25. То есть в среднем 0,52 за игру или по одному в каждой второй встрече.

23 раза первоначальное решение изменялось, ошибка судьи или ассистента исправлялась. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первоначальный вердикт.

Если сохранится такой же темп, к концу чемпионата число вмешательств превысит 120... То есть число ошибок превысит 120. Это много. Пусть речь и идет об исправленных ошибках. А сколько останется без исправления?

Виталий Мешков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто разрешил не соблюдать правила?

А теперь перейдем к тем ошибочным решениям судей, которые в 6-м туре повлияли на исход матчей. Таких было несколько.

В дерби двух столиц ошибся Виталий Мешков. Причем винить его за то, что он сделал (точнее не сделал), сложно. Он лишь поступил так, как поступают в последнее время многие из его коллег.

На 56-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» Хесус Медина после фола зенитовца Страхини Эраковича характерным жестом выпрашивал желтую карточку для соперника, однако судья оставил это без внимания. Медина в первом тайме уже был предупрежден за неспортивное поведение. Желтая карточка за то же самое на 56-й минуте стала бы для него второй в матче — и ему пришлось бы покинуть поле.

Наши судьи теперь закрывают глаза на такое поведение. Хотя выпрашивание, как и рисование в воздухе экрана телевизора (призыв посмотреть видеозапись момента на мониторе у поля), должно наказываться предупреждением. Никаких других решений в подобных обстоятельствах нет.

Напомню слова председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, сказанные в июне этого года: «Вы прекрасно знаете, что такое поведение не приемлемо. Это автоматическая желтая карточка».

Почему тогда это правило, которое зачастую нарушают игроки, приехавшие из Латинской Америки, не действует в нашем футболе? И с чьего разрешения?

Как решение Мешкова повлияло на исход матча в Санкт-Петербурге? Прямым образом. Представьте, как пошла бы игра, останься «Спартак» на 56-й минуте вдесятером. И удаления Эраковича не случилось бы, ведь он сфолил на неудаленном Медине...

Судья-дебютант не удалил воронежца

То же самое относится к решению Ивана Абросимова, который дебютировал в РПЛ и судил игру «Факел» — «Оренбург» (1:0). В ней на 51-й минуте при счете 0:0 он ошибочно не вынес второе предупреждение Максу Дзиову и не удалил его. Воронежец угодил локтем в лицо Максиму Сидорову, что стало основанием для применения дисциплинарной санкции. Но арбитр даже не зафиксировал нарушение правил и продолжил игру.

Как сложился бы матч, останься воронежцы в меньшинстве на 40 минут? Одержали бы первую победу в этом чемпионате?

Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карасев не назначил пенальти в пользу «Динамо»

Поменялись бы местами в таблице «Краснодар» и «Динамо», если бы на 85-й минуте их матча в Петровском парке, выигранном «быками» (1:0), судья Сергей Карасев правильно оценил бы эпизод в штрафной площади гостей и назначил пенальти в их ворота? Вероятность очень высокая — бело-голубые получили бы шанс сравнять счет и заработать очко.

В том моменте Александр Черников явно задержал руками убегавшего от него Диего Лаксальта. На одном из повторов отчетливо видны действия краснодарца, не пытавшегося сыграть в мяч и использовавшего руки для борьбы с соперником.

Но Карасев на 11-метровую отметку не указал. А его видеоассистенты Артур Федоров и Сергей Иванов не вмешались в действия судьи.

Только, пожалуйста, не надо приводить в качестве аргумента момент с участием Кирилла Гоцука и Эгаша Касинтуры в игре 3-го тура «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1) и говорить, что там решение Яна Бобровского не назначить пенальти было поддержано его начальниками. Гоцук использовал руки, чтобы совершить толчок, и выкинуть оппонента за пределы поля. В Петровском парке Черников использовал руки, чтобы задержать соперника и не дать ему убежать к воротам. Разные фолы. Но, к сожалению, одинаковые решения судей.

Владимир Москалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Москалев не наказал «Локомотив» 11-метровым

Еще одна ошибка судьи в ключевом эпизоде случилась в игре «Локомотив» — «Ростов» (3:2). На 61-й минуте судья Владимир Москалев, занимавший плохую позицию, неверно оценил случившееся в штрафной площади железнодорожников. И не наказал Жерзино Ньямси 11-метровым ударом. Повлияло это решение на ход и исход игры? Конечно. Посмотрите на счет.

Защитник ударил шипами Максима Осипенко. Но Москалев ошибочно простил игрока «Локомотива». «Судья сказал Осипенко, что это Осипенко ударил игрока «Локомотива», — рассказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в послематчевом интервью. В таком случае, если это не «испорченный телефон», а арбитр действительно произнес эту фразу, комментировать что-то бесполезно.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Александр Богданов не вмешались в действия судьи.

Назначения судей

А вот тут подошло время поговорить о глобальной проблеме. Проблеме, о которой почти не говорят. А если и вспоминают ее, то когда уже поздно что-либо менять.

У нас принято смотреть на результат работы арбитров — на то, есть ли скандал, есть ли споры вокруг решений судьи. Но мало кто перед туром изучает, кому какой матч дали. И финты назначальников (это наиболее подходящее слово) с назначениями остаются вне внимания.

В новостных заметках в «СЭ» и в моем Telegram-канале KGBreferee я регулярно пишу о повторяющихся назначениях и несоблюдении принципа неповторяемости.

Почему, например, перед игрой в Черкизове не вспоминали, что Москалев и Шадыханов уже работали вместе на игре 1-го тура «Локомотив» — «Акрон», когда тоже возникли вопросы по решениям арбитра? И в целом эти рефери неоправданно часто назначались на игры с участием железнодорожников в этом чемпионате. У Москалева в шести турах четыре таких матча в роли судьи, ВАР и АВАР. А Шадыханов в качестве ВАР назначался на все три домашние встречи «Локомотива»!

Разве это нормально при немалом числе судей РПЛ? Их в списке почти три десятка, включая резерв. Только Москалев и Шадыханов способны обслуживать игры «Локомотива»?

И таких примеров десятки. То же самое относится к матчам «Зенита», на которые из раза в раз назначаются одни и те же. Были в прошлом сезоне «прикрепленные» к ЦСКА и «Динамо». Список можно продолжить...

А вот свежий пример. Из последнего. В понедельник объявлены судейские бригады, назначенные на игры 3-го тура Пути РПЛ Кубка России. Матч «Ахмат» — ЦСКА доверили Егору Егорову. А его видеоассистентом назначен... Евгений Турбин.

Тот самый Турбин, который совсем недавно был АВАР на игре «Акрон» — «Рубин». Ее судил как раз Егоров. А Турбин после нее вместе с Василием Казарцевым «присел» в запас. За то, что они зря позвали молодого арбитра к монитору с предложением поменять его решение. Хотя очень и очень многие говорят, что поступили бы точно так же, и настаивают на том, что там был офсайд. Но это другая история.

А теперь Турбин снова назначен в бригаду Егорова. Назло? Специально? Зачем?

Когда мой отец Борис Бобров 20 лет назад работал спортивным директором премьер-лиги, судейские руководители согласовывали с ним назначения арбитров. Присылали ему проект, «рыбу». Такой был тогда порядок. Невозможно было представить, чтобы он завизировал такие назначения, в которых абсолютно забыт принцип неповторяемости. Жаль, что сегодня у РПЛ нет никаких прав — ни в отношении назначений, ни в отношении работы ЭСК. Ее (лиги) представителей нет нигде даже в виде наблюдателей.

Глава РПЛ Александр Алаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лига

Тут как раз настал черед поговорить об этом органе, объединяющем ведущие клубы и призванном защищать их интересы. Лиге придется конфликтовать с судейскими руководителями и РФС, ей придется отстаивать интересы команд. Либо нужно смириться, что ничего не изменится.

Потому что судейским руководителям не нужно ничего менять. Они получили карт-бланш и выстроили систему, их устраивающую. Зачем же им в ней что-то ломать?

Создана ЭСК — в ее нынешнем виде с четырьмя иностранцами. Своеобразная обманка — плацебо. Раз в неделю или в две доклад: рассмотрели, оценили, в 90 (или больше) процентах случаев поддержали судью. Этот инструмент работает. И работает он так, как нужно тем, кто входит в ЭСК.

«Что с судейством нашим? Я не знаю. Кошмар какой-то, запредельное количество ошибок. С Мажичем не удалось пересечься. Мы же в разных вселенных. Ему неинтересно общаться с клубами, — цитировал «РБ Спорт» в воскресенье вечером спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина, остановившегося после игры поговорить с журналистами. — У нас единственный шанс получить какую-то реакцию от судейского руководства — обратиться в ЭСК. Но с такими ответами желание пропадает. Мы чувствуем себя идиотами. Ради смеха обращаемся в ЭСК, просто прикалываемся. Потом между собой созваниваемся, обсуждаем формулировки... Прошлый сезон по работе судей был более качественным. Почему так? Не могу сказать. Никто не понимает. Я общаюсь с коллегами, они тоже не понимают. У нас квалифицированные арбитры. Мне кажется, что они сами не понимают, что с них требуется. Разные трактовки постоянно».

Дежавю. Похожие слова в адрес Милорада Мажича произносились. На Кипре. Устами руководителей одного из местных грандов — АПОЭЛ. Клуб из Никосии несколько раз публиковал громкие заявления с критикой серба. Она касалась и организации работы, и отсутствия положительных результатов, и других тем, связанных с локальной спецификой.

Пойдет серб навстречу нашим клубам в каких-то вопросах? Не уверен. Зачем это ему? Я уже говорил, что он выстроил свою систему. Будет ли он с ними встречаться? Тут скорее уместен ответный вопрос — сохранили ли клубы желание с ним встретиться? В общем, пока ситуация близкая к тупиковой. А крайними снова окажутся судьи.