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КДК раздал наказания за драку в дерби. Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два

Виллиан Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два
Артем Белинин
Корреспондент
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Массовая драка в матче 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бан спартаковца обжалованию не подлежит.

Стало известно, какое наказание от КДК получили участники потасовки в дерби ЦСКА и «Спартака» (0:2), состоявшего в рамках 14-го тура РПЛ. Удаленные в матче армеец Виллиан Роша и спартаковец Руслан Литвинов получили дисквалификации на три и два матча соответственно. Об этом по итогам заседания заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Напомним, скандальная драка произошла в начале второго тайма при счете 0:1 в пользу красно-белых. Тогда в ней поучаствовали сразу несколько человек от каждой из команд, а больше всех отметились как раз бразилец (ударил соперника кулаком, проявил агрессию в сторону арбитра) и россиянин (лез рукой в лицо Роши). Теперь оба наказаны.

Бан Литвинова оспорить нельзя

По словам Григорьянца, армейского нарушителя наказали по нескольким пунктам: «Рошу мы рассматривали по двум статьям: агрессивное поведение и агрессивное поведение к отношению к официальному лицу матча (часть 4, статья 95)».

Максимальный срок, который мог получить Виллиан — четыре матча, однако в КДК ограничились тремя. Вероятно, приняли во внимание раскаяние и наказание от ЦСКА.

«Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА. — Прим. «СЭ») заявил, что клуб применил к Роше персональные санкции и они против данного поведения. Футболист раскаялся, попросил прощения и заявил, что данное поведение ему несвойственно. Про агрессивное поведение к судье игрок сказал: «Я спросил у резервного арбитра: «Почему удалили только меня?» Он не ответил, тогда я его немного одернул за руку, чтобы он обратил на меня внимание», — заявил глава КДК. Также, по словам Григорьянца, армейцы могут оспорить наказание.

Массовая драка в&nbsp;матче 14-го тура РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Жара в дерби! Бабичу разбили губу, Роша и Литвинов удалены за потасовку

На вопрос, почему за аналогичный эпизод в 2022 году в матче «Спартак» — «Зенит» нападающий красно-белых Шамар Николсон получил шесть матчей, а Роша — только три, специалист ответил, что все дело в трактовках. В протоколе потасовка в дерби не проходит как драка.

«Тогда было написано: «Драка». Сейчас: «Агрессивное поведение». Именно поэтому мы могли дисквалифицировать Виллиана Рошу максимум на четыре встречи. Эти критерии определяют арбитры», — добавил глава КДК.

Руслан Литвинов, державший Рошу за лицо во время потасовки, получил двухматчевую дисквалификацию. Ее опротестовать нельзя. Эта ситуация объясняется просто — длительностью наказания.

Примечательно, что Литвинов и Роша помирились. Спартаковец попросил прощения. «Руслан извинился перед Рошей. Виллиан не стал дожидаться перевода и сказал на русском языке: «Я принимаю извинения», — заявил Григорьянц.

Главный арбитр Алексей Сухой удаляет защитника ЦСКА Виллиану Рошу в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А что с судьями?

Дерби обслуживала судейская бригада Алексея Сухого, которому в качестве видеоассистента помогал Сергей Карасев. К работе специалистов по ходу матча возникли претензии, однако они избежали наказаний.

На следующий тур оба арбитра уже получили назначения — они снова будут судить в паре, на матче 15-го тура «Рубин» — «Краснодар». Но на этот раз рефери поменяются местами — Карасев выйдет в поле, а Сухой выполнит функции ассистента видеоарбитра.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 года. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

Клубы отреагировали

Оба клуба уже выразили свое мнение о решении КДК. Причем взгляды получились полярными.

В ЦСКА в целом довольны. «Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым. Со стороны клуба к игроку также будут применены штрафные санкции. В свою очередь Виллиан, как и говорил уже ранее, раскаивается за свою несдержанность и принес извинения как судейской бригаде, так и команде и болельщикам. И тем не менее в текущей ситуации мы рады, что Виллиан все-таки сможет помочь команде в уходящем календарном году не только в Кубке России, но и в РПЛ», — заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

А вот «Спартак» в ярости. «Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Вся страна видела, что произошло на поле. Руслан — корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов», — сказано в официальном заявлении клуба.

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Виллиан Роша
КДК
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