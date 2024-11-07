КДК раздал наказания за драку в дерби. Роша дисквалифицирован на три матча, Литвинов — на два
Стало известно, какое наказание от КДК получили участники потасовки в дерби ЦСКА и «Спартака» (0:2), состоявшего в рамках 14-го тура РПЛ. Удаленные в матче армеец Виллиан Роша и спартаковец Руслан Литвинов получили дисквалификации на три и два матча соответственно. Об этом по итогам заседания заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Напомним, скандальная драка произошла в начале второго тайма при счете 0:1 в пользу красно-белых. Тогда в ней поучаствовали сразу несколько человек от каждой из команд, а больше всех отметились как раз бразилец (ударил соперника кулаком, проявил агрессию в сторону арбитра) и россиянин (лез рукой в лицо Роши). Теперь оба наказаны.
Бан Литвинова оспорить нельзя
По словам Григорьянца, армейского нарушителя наказали по нескольким пунктам: «Рошу мы рассматривали по двум статьям: агрессивное поведение и агрессивное поведение к отношению к официальному лицу матча (часть 4, статья 95)».
Максимальный срок, который мог получить Виллиан — четыре матча, однако в КДК ограничились тремя. Вероятно, приняли во внимание раскаяние и наказание от ЦСКА.
«Роман Бабаев (генеральный директор ЦСКА. — Прим. «СЭ») заявил, что клуб применил к Роше персональные санкции и они против данного поведения. Футболист раскаялся, попросил прощения и заявил, что данное поведение ему несвойственно. Про агрессивное поведение к судье игрок сказал: «Я спросил у резервного арбитра: «Почему удалили только меня?» Он не ответил, тогда я его немного одернул за руку, чтобы он обратил на меня внимание», — заявил глава КДК. Также, по словам Григорьянца, армейцы могут оспорить наказание.
На вопрос, почему за аналогичный эпизод в 2022 году в матче «Спартак» — «Зенит» нападающий красно-белых Шамар Николсон получил шесть матчей, а Роша — только три, специалист ответил, что все дело в трактовках. В протоколе потасовка в дерби не проходит как драка.
«Тогда было написано: «Драка». Сейчас: «Агрессивное поведение». Именно поэтому мы могли дисквалифицировать Виллиана Рошу максимум на четыре встречи. Эти критерии определяют арбитры», — добавил глава КДК.
Руслан Литвинов, державший Рошу за лицо во время потасовки, получил двухматчевую дисквалификацию. Ее опротестовать нельзя. Эта ситуация объясняется просто — длительностью наказания.
Примечательно, что Литвинов и Роша помирились. Спартаковец попросил прощения. «Руслан извинился перед Рошей. Виллиан не стал дожидаться перевода и сказал на русском языке: «Я принимаю извинения», — заявил Григорьянц.
А что с судьями?
Дерби обслуживала судейская бригада Алексея Сухого, которому в качестве видеоассистента помогал Сергей Карасев. К работе специалистов по ходу матча возникли претензии, однако они избежали наказаний.
На следующий тур оба арбитра уже получили назначения — они снова будут судить в паре, на матче 15-го тура «Рубин» — «Краснодар». Но на этот раз рефери поменяются местами — Карасев выйдет в поле, а Сухой выполнит функции ассистента видеоарбитра.
Клубы отреагировали
Оба клуба уже выразили свое мнение о решении КДК. Причем взгляды получились полярными.
В ЦСКА в целом довольны. «Мы благодарны арбитрам КДК РФС за комплексную оценку всех рассматриваемых и очень событийных эпизодов. Считаем решение КДК максимально взвешенным и справедливым. Со стороны клуба к игроку также будут применены штрафные санкции. В свою очередь Виллиан, как и говорил уже ранее, раскаивается за свою несдержанность и принес извинения как судейской бригаде, так и команде и болельщикам. И тем не менее в текущей ситуации мы рады, что Виллиан все-таки сможет помочь команде в уходящем календарном году не только в Кубке России, но и в РПЛ», — заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
А вот «Спартак» в ярости. «Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Вся страна видела, что произошло на поле. Руслан — корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов», — сказано в официальном заявлении клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3