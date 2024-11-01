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Судейство

Сегодня, 19:31

ЭСК: Карасев верно не удалил Батракова в матче «Зенит» — «Локомотив»

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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЭСК при президенте РФС на заседании 30 октября рассмотрела обращение «Зенита» после матча 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1), информирует пресс-служба союза.

Питерцы обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с невынесением второго предупреждения игроку «Локомотива» Алексею Батракову.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков (справа) не&nbsp;был наказан за&nbsp;фол на&nbsp;игроке &laquo;Зенита&raquo; Густаво Мантуане. «Зенит» — «Локомотив»: Батраков сыграл грубо — почему Карасев его не удалил?

Решение комиссии: судья правильно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля Батракова на 72-й минуте матча. Действия футболиста в единоборстве за мяч, по мнению всех членов комиссии, не являлись безрассудными.

Источник: РФС
Алексей Батраков
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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