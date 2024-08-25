«Динамо» — «Краснодар»: Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу бело-голубых

На 85-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» (0:1) судья Сергей Карасев ошибочно оценил эпизод в штрафной площади гостей и не назначил пенальти в их ворота. В том моменте Александр Черников задержал руками убегавшего от него Диего Лаксальта. На одном из повторов отчетливо видны действия краснодарца, не пытавшегося сыграть в мяч и использовавшего руки для борьбы с соперником.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Карасев не стал наказывать Черникова, а видеоассистенты Артур Федоров и Сергей Иванов не вмешались в действия судьи.