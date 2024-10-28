«Краснодар» покончил с самарскими комплексами. «Быки» оторвались от «Зенит» на три очка

Первая за шесть лет победа краснодарцев в Самаре.

Весенний «Краснодар» был напрочь лишен инстинкта убийцы. Ну разве что в последнем туре убил... динамовские надежды на титул, а собственные шансы к тому времени «быки» разбазарили уже давно. В том числе в Самаре в конце апреля, когда черно-зеленые получили подарок от «Зенита», который оступился в гостях у «Динамо». Тогда команда Мурада Мусаева ограничилась нулевой ничьей, но по факту была ближе к поражению и провела невразумительный второй тайм, когда от гостей по определению ждали повышенной активности.

После воскресной ничьей «Зенита» и «Локомотива» параллели просто напрашивались. Пусть турнир еще даже не достиг своего экватора — созданный по осени отрыв может помочь собрать весной чемпионский урожай. Так что получался идеальный тест на зрелость с целым набором комплексов фаворита. Начиная с несчастливого 13-го тура, который с незавидным постоянством оборачивается потерями очков, и заканчивая местом проведения игры, ведь на берегах Волги «Краснодар» не побеждал и не забивал целых шесть лет.

В этот раз тоже было совсем непросто. Причем сложности у южан наблюдались как с последним пасом перед чужой штрафной, так и с первым — при розыгрыше мяча от своих ворот. Один такой подарок принял Сергеев, но отдал партнеру крайне неудобную передачу. О конкретике настало время говорить в момент типичной для нынешнего «Краснодара» атаки — Кордоба с подачи Оласы пробил в сантиметрах от штанги. Будем считать, это был слишком банальный способ прервать самарскую голевую засуху.

Теперь же — даже подгоняя факты под готовый ответ — можно заявить: ожидание того стоило! Мендес не лучшим образом сыграл в центре поля, Ломаев не успел вернуться в ворота, а Кордоба по какой-то безумной траектории с лета отправил мяч в дальний угол. Именно для таких моментов в Южной Америке придумали слово «голасо»! После подобных ударов обычно ловят кураж и вдохновение. Причем всей командой.

И действительно, на стыке таймов у «Краснодара» было три близких к стопроцентным момента. Первый — после тонкого паса Батчи — завершился выстрелом Черникова в штангу. Второй, когда на ворота под углом выходил Сперцян, нейтрализовал Ломаев. Но без результативного балла Эдуард в итоге не остался, исполнив корнер (пятый результативный угловой в сезоне), который завершился образцовым ударом Диего Косты в верхний угол.

«Краснодар» в своей нынешней версии такие матчи не отпускает. Хотя понервничать своих болельщиков в этот раз он все же заставил. Сначала — совсем немного, так как Агкацев справился с ударом Сергеева. Потом — после атаки Бейла и отскока на ногу непромахнувшемуся Гальдамесу — уже сильнее. А еще была серия самарских угловых на исходе добавленных арбитром минут, что само по себе напряжение.

Но тем острее чувство победы. Десятой подряд при соотношении мячей 26-5. Шансов в понедельник не было не только у самарцев, но и у рассчитывавших на осечку «быков» конкурентов. У «Краснодара» в таблице — «плюс три» от «Зенита» и «плюс пять» от «Локомотива».