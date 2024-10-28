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«Краснодар» покончил с самарскими комплексами. «Быки» оторвались от «Зенит» на три очка

«Краснодар» одержал десятую победу подряд в чемпионате России
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Черников и Сергей Бабкин в матче РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (1:2). 28 октября 2024.
Фото ФК «Краснодар»
Первая за шесть лет победа краснодарцев в Самаре.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:2
Краснодар

Весенний «Краснодар» был напрочь лишен инстинкта убийцы. Ну разве что в последнем туре убил... динамовские надежды на титул, а собственные шансы к тому времени «быки» разбазарили уже давно. В том числе в Самаре в конце апреля, когда черно-зеленые получили подарок от «Зенита», который оступился в гостях у «Динамо». Тогда команда Мурада Мусаева ограничилась нулевой ничьей, но по факту была ближе к поражению и провела невразумительный второй тайм, когда от гостей по определению ждали повышенной активности.

После воскресной ничьей «Зенита» и «Локомотива» параллели просто напрашивались. Пусть турнир еще даже не достиг своего экватора — созданный по осени отрыв может помочь собрать весной чемпионский урожай. Так что получался идеальный тест на зрелость с целым набором комплексов фаворита. Начиная с несчастливого 13-го тура, который с незавидным постоянством оборачивается потерями очков, и заканчивая местом проведения игры, ведь на берегах Волги «Краснодар» не побеждал и не забивал целых шесть лет.

В этот раз тоже было совсем непросто. Причем сложности у южан наблюдались как с последним пасом перед чужой штрафной, так и с первым — при розыгрыше мяча от своих ворот. Один такой подарок принял Сергеев, но отдал партнеру крайне неудобную передачу. О конкретике настало время говорить в момент типичной для нынешнего «Краснодара» атаки — Кордоба с подачи Оласы пробил в сантиметрах от штанги. Будем считать, это был слишком банальный способ прервать самарскую голевую засуху.

Джон Кордоба. Кордоба — невероятный! Джон тащит «Краснодар» к чемпионству

Теперь же — даже подгоняя факты под готовый ответ — можно заявить: ожидание того стоило! Мендес не лучшим образом сыграл в центре поля, Ломаев не успел вернуться в ворота, а Кордоба по какой-то безумной траектории с лета отправил мяч в дальний угол. Именно для таких моментов в Южной Америке придумали слово «голасо»! После подобных ударов обычно ловят кураж и вдохновение. Причем всей командой.

И действительно, на стыке таймов у «Краснодара» было три близких к стопроцентным момента. Первый — после тонкого паса Батчи — завершился выстрелом Черникова в штангу. Второй, когда на ворота под углом выходил Сперцян, нейтрализовал Ломаев. Но без результативного балла Эдуард в итоге не остался, исполнив корнер (пятый результативный угловой в сезоне), который завершился образцовым ударом Диего Косты в верхний угол.

«Краснодар» в своей нынешней версии такие матчи не отпускает. Хотя понервничать своих болельщиков в этот раз он все же заставил. Сначала — совсем немного, так как Агкацев справился с ударом Сергеева. Потом — после атаки Бейла и отскока на ногу непромахнувшемуся Гальдамесу — уже сильнее. А еще была серия самарских угловых на исходе добавленных арбитром минут, что само по себе напряжение.

Но тем острее чувство победы. Десятой подряд при соотношении мячей 26-5. Шансов в понедельник не было не только у самарцев, но и у рассчитывавших на осечку «быков» конкурентов. У «Краснодара» в таблице — «плюс три» от «Зенита» и «плюс пять» от «Локомотива».

Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
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ЦСКА – Факел
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26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

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Крылья Советов

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Райан Сенхаджи

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