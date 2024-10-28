«Краснодар» покончил с самарскими комплексами. «Быки» оторвались от «Зенит» на три очка
Весенний «Краснодар» был напрочь лишен инстинкта убийцы. Ну разве что в последнем туре убил... динамовские надежды на титул, а собственные шансы к тому времени «быки» разбазарили уже давно. В том числе в Самаре в конце апреля, когда черно-зеленые получили подарок от «Зенита», который оступился в гостях у «Динамо». Тогда команда Мурада Мусаева ограничилась нулевой ничьей, но по факту была ближе к поражению и провела невразумительный второй тайм, когда от гостей по определению ждали повышенной активности.
После воскресной ничьей «Зенита» и «Локомотива» параллели просто напрашивались. Пусть турнир еще даже не достиг своего экватора — созданный по осени отрыв может помочь собрать весной чемпионский урожай. Так что получался идеальный тест на зрелость с целым набором комплексов фаворита. Начиная с несчастливого 13-го тура, который с незавидным постоянством оборачивается потерями очков, и заканчивая местом проведения игры, ведь на берегах Волги «Краснодар» не побеждал и не забивал целых шесть лет.
В этот раз тоже было совсем непросто. Причем сложности у южан наблюдались как с последним пасом перед чужой штрафной, так и с первым — при розыгрыше мяча от своих ворот. Один такой подарок принял Сергеев, но отдал партнеру крайне неудобную передачу. О конкретике настало время говорить в момент типичной для нынешнего «Краснодара» атаки — Кордоба с подачи Оласы пробил в сантиметрах от штанги. Будем считать, это был слишком банальный способ прервать самарскую голевую засуху.
Теперь же — даже подгоняя факты под готовый ответ — можно заявить: ожидание того стоило! Мендес не лучшим образом сыграл в центре поля, Ломаев не успел вернуться в ворота, а Кордоба по какой-то безумной траектории с лета отправил мяч в дальний угол. Именно для таких моментов в Южной Америке придумали слово «голасо»! После подобных ударов обычно ловят кураж и вдохновение. Причем всей командой.
И действительно, на стыке таймов у «Краснодара» было три близких к стопроцентным момента. Первый — после тонкого паса Батчи — завершился выстрелом Черникова в штангу. Второй, когда на ворота под углом выходил Сперцян, нейтрализовал Ломаев. Но без результативного балла Эдуард в итоге не остался, исполнив корнер (пятый результативный угловой в сезоне), который завершился образцовым ударом Диего Косты в верхний угол.
«Краснодар» в своей нынешней версии такие матчи не отпускает. Хотя понервничать своих болельщиков в этот раз он все же заставил. Сначала — совсем немного, так как Агкацев справился с ударом Сергеева. Потом — после атаки Бейла и отскока на ногу непромахнувшемуся Гальдамесу — уже сильнее. А еще была серия самарских угловых на исходе добавленных арбитром минут, что само по себе напряжение.
Но тем острее чувство победы. Десятой подряд при соотношении мячей 26-5. Шансов в понедельник не было не только у самарцев, но и у рассчитывавших на осечку «быков» конкурентов. У «Краснодара» в таблице — «плюс три» от «Зенита» и «плюс пять» от «Локомотива».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|3 : 4
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 1
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|1 : 2
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2