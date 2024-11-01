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Романцев — о голе Кордобы: «Невероятный. Он показал, что «Краснодар» способен на многое»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил участников чемпионской гонки в РПЛ.

— Олег Иванович, согласны ли вы с Сергеем Степашиным (член совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ»), который после матча «Спартака» с «Краснодаром» назвал команду Галицкого главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото?

— Думаю, что здесь двух мнений быть не может. Тем более, что Сергей Вадимович понимает и чувствует футбол не хуже любого профессионала. А в матче со «Спартаком» «Краснодар», как и в прошлом сезоне, убедил, что у него нет другой задачи, кроме как обойти «Зенит» в золотой гонке. И те, кто думал, что уход Ивича скажется на боеспособности команды, ошиблись. Мусаев не стал ничего ломать и резко менять игровой стиль, а оставил все лучшее, что сделал предшественник. Он лишь добавил остроты в атаке, где Кордоба и Сперцян способны взломать любую оборону. Показательный пример — домашний матч с «Зенитом», в котором краснодарцы не могли этого сделать до последних минут. Но все-таки дожали чемпиона! А разговоры о том, что им помогла нелепая ошибка Караваева, здесь ни при чем. К тому моменту защита питерцев была измотана напором «Краснодара». 13 туров без поражений, зато с победами над всеми конкурентами подчеркивают закономерность его лидерства. А невероятный гол Кордобы «Крыльям» словно говорит: мы способны на многое! Ну, а «Зенит», конечно же, сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов. Думаю, нас, болельщиков, ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой. А пока наберемся терпения.

— Вам не кажется, что в своем юбилейном году «Зениту» будет сложнее завоевать чемпионство, чем в прошлом сезоне? Или, как и год назад, считаете команду Семака главным претендентом на золото?

— Тогда я был убежден в этом. Сейчас, признаюсь, такой стопроцентной уверенности в победе «Зенита» уже нет. Да, у питерцев по-прежнему мощный состав, хорошие трансферы, поставленная и сбалансированная во всех линиях игра. Но прибавили те клубы, которые настроены бросить перчатку чемпиону. О «Краснодаре», добавившем к умению бороться еще и стабильность, я уже говорил. Теперь вот всерьез и с оптимизмом заговорили о «Локомотиве» Галактионова. Хотя неожиданные 0:2 от «Химок» должны прозвучать для железнодорожников тревожным звонком, напомнив ошибки прошлого сезона. При этом в Питере это был уже другой «Локомотив» — собранный, активный, показавший «Зениту», что он по праву входит в число его конкурентов. Остаются еще «Динамо» с ЦСКА, у которых хороший игровой потенциал. Но они всерьез вмешаются в чемпионский спор, если перестанут сорить очками в матчах с соперниками, которых обязаны побеждать. Как, например, было у армейцев в домашней встрече с «Факелом».

Я же, несмотря на осечки с «Динамо» и «Локомотивом», продолжаю верить в свой «Спартак». К чему призываю и всех наших болельщиков. Как любил повторять Николай Петрович Старостин, надежда умирает последней!

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Алексей Батраков

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 8
Максим Глушенков

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Зенит

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Зенит

 6
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Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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