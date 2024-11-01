Романцев — о голе Кордобы: «Невероятный. Он показал, что «Краснодар» способен на многое»
Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил участников чемпионской гонки в РПЛ.
— Олег Иванович, согласны ли вы с Сергеем Степашиным (член совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ»), который после матча «Спартака» с «Краснодаром» назвал команду Галицкого главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото?
— Думаю, что здесь двух мнений быть не может. Тем более, что Сергей Вадимович понимает и чувствует футбол не хуже любого профессионала. А в матче со «Спартаком» «Краснодар», как и в прошлом сезоне, убедил, что у него нет другой задачи, кроме как обойти «Зенит» в золотой гонке. И те, кто думал, что уход Ивича скажется на боеспособности команды, ошиблись. Мусаев не стал ничего ломать и резко менять игровой стиль, а оставил все лучшее, что сделал предшественник. Он лишь добавил остроты в атаке, где Кордоба и Сперцян способны взломать любую оборону. Показательный пример — домашний матч с «Зенитом», в котором краснодарцы не могли этого сделать до последних минут. Но все-таки дожали чемпиона! А разговоры о том, что им помогла нелепая ошибка Караваева, здесь ни при чем. К тому моменту защита питерцев была измотана напором «Краснодара». 13 туров без поражений, зато с победами над всеми конкурентами подчеркивают закономерность его лидерства. А невероятный гол Кордобы «Крыльям» словно говорит: мы способны на многое! Ну, а «Зенит», конечно же, сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов. Думаю, нас, болельщиков, ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой. А пока наберемся терпения.
— Вам не кажется, что в своем юбилейном году «Зениту» будет сложнее завоевать чемпионство, чем в прошлом сезоне? Или, как и год назад, считаете команду Семака главным претендентом на золото?
— Тогда я был убежден в этом. Сейчас, признаюсь, такой стопроцентной уверенности в победе «Зенита» уже нет. Да, у питерцев по-прежнему мощный состав, хорошие трансферы, поставленная и сбалансированная во всех линиях игра. Но прибавили те клубы, которые настроены бросить перчатку чемпиону. О «Краснодаре», добавившем к умению бороться еще и стабильность, я уже говорил. Теперь вот всерьез и с оптимизмом заговорили о «Локомотиве» Галактионова. Хотя неожиданные 0:2 от «Химок» должны прозвучать для железнодорожников тревожным звонком, напомнив ошибки прошлого сезона. При этом в Питере это был уже другой «Локомотив» — собранный, активный, показавший «Зениту», что он по праву входит в число его конкурентов. Остаются еще «Динамо» с ЦСКА, у которых хороший игровой потенциал. Но они всерьез вмешаются в чемпионский спор, если перестанут сорить очками в матчах с соперниками, которых обязаны побеждать. Как, например, было у армейцев в домашней встрече с «Факелом».
Я же, несмотря на осечки с «Динамо» и «Локомотивом», продолжаю верить в свой «Спартак». К чему призываю и всех наших болельщиков. Как любил повторять Николай Петрович Старостин, надежда умирает последней!
Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2