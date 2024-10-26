Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:19

Карпин: «Мысли об отставке посещают, они не связаны с футбольными вещами»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин.
Фото ФК «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможной отставке после матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:3).

«Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футбольными вещами. С чем связаны? Давайте так, чтоб меня не отстранили на год, например, от футбола, я лучше промолчу. А то отстранят меня, как Андреева. Исправить ситуацию можно игрой. Играть так, как сегодня играли, но не допускать вот таких ошибок, не делать подарков», — сказал Карпин на пресс-конференции после матча.

«Ростов» не побеждает в чемпионате России 6 матчей подряд. У команды Карпина 2 ничьи и 4 поражения. Ростовчане в турнирной таблице РПЛ занимают 9-е место с 13 баллами.

1 ноября «Ростов» дома примет московское «Динамо».

&laquo;Ростов&raquo; Хорена Байрамяна (справа) проиграл последней команде чемпионата России. Падение «Ростова» продолжается: «Ахмат» удержал первую победу и продлил кошмарную серию Карпина

Валерий Карпин
ФК Ахмат
ФК Ростов
Читайте также
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Экс-форвард «Зенита» Изидор забил 4 гола в 6 матчах за «Сандерленд»
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Промес забил дебютный гол в ОАЭ в первом матче за «Юнайтед»
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Президент «Ахмата» Кадыров — о победе над «Ростовом»: «Концентрация была на необходимом уровне»
Падение «Ростова» продолжается: «Ахмат» удержал первую победу и продлил кошмарную серию Карпина
Дюков призвал комментаторов обращать больше внимания на положительные моменты в российском футболе
Злая лошадь и Пьянич на трибуне: ЦСКА не смог переиграть «Факел»
«Ростов» — «Ахмат»: видео голов матча РПЛ
РПЛ, 13-й тур, расписание и результаты: «Зенит» — «Локомотив», «Пари НН» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дюков призвал комментаторов обращать больше внимания на положительные моменты в российском футболе

Президент «Ахмата» Кадыров — о победе над «Ростовом»: «Концентрация была на необходимом уровне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости